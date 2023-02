Maluma sobre lo que significaría ganar su primer Grammy: “Ese es el objetivo más grande”

The Love & Sex Tape de Maluma está nominado a mejor álbum latino de música urbana en la 65ª entrega anual de los premios Grammy, que se llevará a cabo el domingo (5 de febrero). El astro colombiano se enfrenta a sus colegas creadores de éxitos Rauw Alejandro (TRAP CAKE, VOL. 2), Bad Bunny (Un Verano Sin Ti), Daddy Yankee (LEGENDADDY) y Farruko (La 167).

Esta es su primera nominación en esta categoría. En general, es su segunda candidatura. Anteriormente estuvo postulado a mejor álbum de pop latino por 11:11 de 2019.

De ganar su primer Grammy, “me sentiría muy orgulloso de llevar eso a Colombia, sería increíble”, dice Maluma a Billboard antes de la ceremonia, que se transmitirá en vivo desde la Crypto.com Arena de Los Ángeles. “Ese es el objetivo más grande, llevar el Grammy a mi ciudad natal y mostrárselo a mi mamá, a mi papá y a mis amigos”.

The Love & Sex Tape se lanzó en junio y mostró un lado más oscuro y pícaro del “Pretty Boy”. En el álbum de ocho temas, producido por The Rude Boyz, Maluma se mantiene fiel a su esencia urbana al cantar sobre amor, deseo y desamor, pero lo hace con letras un poco más atrevidas. Alcanzó el No. 16 en la lista Top Latin Albums de Billboard (con fecha del 25 de junio).

Sobre sus compañeros nominados, Maluma comparte que es “agradable” ser parte de ese grupo de artistas. “Representamos nuestra cultura y estar nominados con estas grandes estrellas es genial”. Echa un vistazo arriba a la entrevista con Maluma, realizada en inglés.

También puedes escuchar The Love & Sex Tape completo aquí: