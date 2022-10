Maluma es un romántico irremediable en ‘Junio’: aquí la letra de la canción

No hay duda de que Maluma está enamorado. Conocido por hacer que sus fans se desmayen con sus baladas románticas de reggaetón-pop, el artista colombiano lanzó otra titulada “Junio”.

Esta canción de R&B-funk, coescrita por su colaborador Edgar Barrera, fue lanzada el 29 de septiembre y le mereció a Maluma su 22do No. 1 en la lista Latin Airplay de Billboard. (Maluma la interpretó en los Premios Billboard de la Música Latina 2022 y, al final de su actuación, bajó del escenario para darle un dulce beso a su novia, Susana Gómez).

Aunque es su 22da ocasión en la cima de la lista, la última vez que Maluma debutó en el primer lugar fue con su participación en “Chantaje” de Shakira, en noviembre de 2016. “Junio” irrumpe en el No. 1 tras su primera semana de seguimiento oficial con 8,9 millones de impresiones de audiencia obtenidas en la semana que terminó el 9 de octubre, según Luminate.

Aquí la letra de la canción:

La luna se escondió apenas te vio

Porque tú brilla’ más que ella

Pa’ mí que celos de ti le dio

Porque hoy no salió

Solo se quedaron las estrellas

Hablando con ellas

Me dijeron que te ves tan hermosa

Con esa carita bonita, eres bella

Eso dicen las estrellas, y yo

No encuentro fallas en su lógica

Me das calor como si fuera verano en junio

Qué chimba que fueras mi novia

Si no es así, pues me conformo con un beso tuyo

No encuentro fallas en su lógica

Me das calor como si fuera verano en junio

Qué chimba que fueras mi novia

Si no es así, pues me conformo con un beso tuyo (yo’, ja)

Por ti yo peleo, por ti busco un pleito

Vamo’ pa’ la playa, yo te aceito

Te broncea’ mientra’ me deleito

Ojitos celeste’, mar de Turks and Caicos, waoh

Contigo no hace falta playa

Ma’, porque tú ere’ mi sol

Ese pantycito no falla

Amarillo girasol

Y ya esa vibra tuya, esa energía

Se está conectando con la mía

Ave María, ¿quién diría?

Baby, tú me hiciste brujería

Las estrella’ dicen que serás mía

Y no encuentro fallas en su lógica

Me das calor como si fuera verano en junio

Qué chimba que fueras mi novia

Si no es así, pues me conformo con un beso tuyo

No encuentro fallas en su lógica

Me das calor como si fuera verano en junio

Qué chimba que fueras mi novia

Si no es así, pues me conformo con un beso tuyo

Yo’, yo’

La-la-la-la-la-la (wuh)

La-la-la-la, la-la

Jaja, ey

Maluma, baby

La-la-la-la-la-la (okey)

La-la-la-la, la-la

Dímelo, Edge

Keityn, -TYN, -TYN