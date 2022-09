Maluma se pone romántico al estrenar ‘Junio’ en los Premios Billboard 2022

En un escenario ambientado como La Comuna 13, un barrio popular en su ciudad natal de Medellín, Maluma interpretó su nuevo sencillo “Junio” en los Premios Billboard de la Música Latina 2022.

Explorar Explorar Maluma See latest videos, charts and news See latest videos, charts and news

El cantante colombiano se puso romántico con esta canción de R&B-funk coescrita por su colaborador habitual, Edgar Barrera, en la que canta sobre enamorarse: “Qué chimba que fueras mi novia”. Pero Maluma no está buscando; de hecho, dejó muy claro que su corazón está tomado cuando bajó del escenario tras su colorida actuación para estamparle un dulce beso a su novia, Susana Gómez.

Maluma también participó en la Semana Billboard de la Música Latina, donde se sentó para una entrevista “Superstar Q&A” y habló de su nuevo sello discográfico, del amor y del consejo temprano que le dio Marc Anthony. “Como todo en la vida, hay que ponerle amor y entusiasmo para que las cosas se den”, dijo.

Agregó: Marc Anthony ha sido una bendición en mi vida porque me ha dado consejos de amigo. Lo que yo sentía que no pasaba en el principio… Ahí fue cuando Marc me dice que uno tiene que ser un poco egoísta hay veces, y tratar de buscar su felicidad y su tranquilidad. Porque desde que tengo uso de razón yo me acuerdo que siempre he hecho todo por los demás y me desgastaba muchísimo… Cuando Marc me dijo, ‘ey, es que no hay una fórmula, simplemente tienes que ser tú’, fue ahí que me llené de valor y desde entonces tengo la fortuna de que musicalmente he hecho lo que yo he querido”.

La 29.ª entrega anual de los Premios Billboard de la Música Latina, que se llevó a cabo en el Watsco Center de Miami, se transmitió en vivo por Telemundo y simultáneamente por el canal de cable Universo y en toda América Latina y el Caribe por Telemundo Internacional. Los premios, producidos por MBS Special Events y con la producción ejecutiva de Mary Black Suarez, coinciden con la Semana de la Música Latina de Billboard, que regresó a Miami del 26 de septiembre al 1 de octubre en el Faena Forum, con una lista de oradores estelares como Romeo Santos. , Maluma, Grupo Firme, Chayanne, Ivy Queen y Nicky Jam, entre muchos otros.