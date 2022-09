El sorprendente regreso de Maldy con ‘Gatúbela’ de Karol G 

Maldy estaba a punto de mudarse de Orlando a Puerto Rico cuando una recibió una llamada que cambió su vida. “El equipo de Karol G me llamó y cinco días después estaba en Barcelona grabando el video”, dice a Billboard. “Me sorprendió que el equipo de Karol me dijera que tenían una canción de ella para mí”.

El artista de reggaetón puertorriqueño — que junto a Chencho Corleone integraba el extinto dúo Plan B — tenía dos años en pausa cuando lo invitaron a colaborar en “Gatúbela”, el más reciente tema de Karol G. Describe el proceso como “muy rápido”, “casual” y “retador”, pero que no podía dejar pasar.

“Estaba trabajando en mi álbum de regreso, Sin Maldy no hay perreo, y acababa de firmar un acuerdo con Warner Music Latina cuando me hicieron la propuesta”, recuerda. “Tuve que parar todos mis planes para aquello y darle mi 100%. Estoy de verdad contento con todo lo que está pasando con la canción y mi carrera. De verdad me sorprendió que, de todo el mundo en la industria, mi comeback fuera con Karol G”.

“Gatúbela”, un contagioso reggaetón de la vieja escuela entrelazado con intensos ritmos de perreo producido por DJ Maff, fue lanzado el 25 de agosto y le mereció a Maldy su primera entrada en la lista Billboard Hot 100 (con fecha del 10 de septiembre). La canción también debutó en el puesto No. 4 de la lista multimétrica Hot Latin Songs, en el No. 15 del Latin Rhythm Airplay y en el No. 39 del Latin Airplay.

Después de más de 20 años de trayectoria, tu colaboración con Karol G en “Gatúbela” te ha dado tu primer éxito en el Hot 100. ¿Qué representa este momento para ti?

Estoy muy contento con todo lo que está pasando con “Gatúbela”. Muy emocionado, no me lo esperaba. Me sorprendió saber que estaba en Hot 100. Mi equipo fue el que recibió primero la noticia y mi road manager fue quien me lo dijo. Tenía un poquito de lágrimas porque estuve dos años poniendo un espacio extragrande en mi carrera profesional, pero hoy en día pueden estar viendo los resultados.

Llévanos al día en que te hablaron de esta colaboración: ¿Cómo nació exactamente y quién fue parte del proceso creativo?

Cerca del 21 de julio, el equipo de Karol G me llamó y cinco días después estaba en Barcelona grabando el video. Me sorprendió que el equipo de Karol me dijera que tenían una canción de ella para mí. Pasó muy rápido y de forma casual, para ser franco. En ese entonces yo me estaba mudando de Orlando a Puerto Rico, lo que era muy retador para mí, pero yo sabía que no podía pasar por alto esta oportunidad. Al día siguiente fui al estudio en Miami y canté mi parte. El equipo de Karol me dio la canción completa con mi letra ya escrita. Lo que hice fue dar unos toques para interpretar con mi esencia. Estaba en el estudio con Justin Quiles, que compuso la canción, pero no conocí al productor, DJ Maff, hasta el día que grabamos el video. Aunque es un productor nuevo, conserva mucho del sonido del viejo reggaetón en sus ritmos y le dio a “Gatúbela” la fusión perfecta entre Karol y Maldy.

Ahora que has trabajado con Karol G, ¿qué crees que la hace destacarse como artista?

Nunca había conocido a Karol G hasta que grabamos el video de la música en España. Hablamos un poco y nos tomamos fotos, y en ese momento me di cuenta de que era una persona muy especial. Es muy humilde, es única y es muy auténtica. La pasamos bien con maravillosa química mientras grabamos el video porque ella de verdad disfruta lo que hace. Ella dijo que sí a “Gatúbela” le iba bien en los números o no, esta colaboración era muy personal para ella porque ella ha sido una fan de Plan B y del viejo reggaetón desde el principio. Las pocas horas que pasamos juntos en el set fueron también muy significativas para mí, y el video salió sensacional.

¿En qué momento te pareció que “Gatúbela” iba a ser un hit?

En el mismo momento que grababa la canción. Mi ingeniero y asistente estaban conmigo en el estudio, y desde el momento en que empecé a grabar mi letra, la canción se realizó. Todos en el estudio estaban entusiasmados y me dijeron que iba a ser un hit. Cuando ella empezó a hacer la promo no mencionó que yo iba a estar en el tema hasta que no estuvimos cerca del lanzamiento. Cuando al fin se anunció que yo estaba en la canción, los fans en las redes sociales se volvieron locos.

Al cabo de una pausa de dos años, ¿concebiste alguna vez un comeback junto a un artista como Karol G?

No. Estaba trabajando en mi álbum de comeback, Sin Maldy no hay perreo, y acababa de firmar un acuerdo con Warner Music Latina cuando me hicieron la propuesta”, recuerda. “Tuve que parar todos mis planes para aquello y darle mi 100%. Estoy de verdad contento con todo lo que está pasando con la canción y mi carrera. De verdad me sorprendió que, de todo el mundo en la industria, mi comeback fuera con Karol G.

Ahora que mencionas a Warner Music Latina, has llevado tu carrera en solitario como artista independiente. ¿Por qué te pareció que firmar con ellos era lo correcto para ti?

No solo es porque los busqué, es porque ellos creyeron en mi proyecto y conocían mi potencial. Sabían que yo no era un artista nuevo y que los fans estaban esperando nueva música, lo mismo la mía como solista que como Plan B. Cuando me reuní con ellos, supe enseguida que tenía que firmar con ellos porque conocían mi esencia y mi trayectoria.

¿Qué nuevos proyectos podemos esperar de tu nuevo acuerdo de grabación?

Estamos dando los toques finales a mi próximo álbum Sin Maldy no hay perreo. Hay muchos artistas que están colaborando conmigo, pero no quiero dar nombres ahora. Quiero usar la misma estrategia que con “Gatúbela” de tenerlo todo en secreto. Pero puedo decir que voy a lanzar 12 canciones y darle mi 100% a cada tema.

Una versión de este artículo apareció en la edición del 17 de septiembre de 2022 de Billboard.