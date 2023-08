Maffio reinventa un clásico de Elvis Presley y otros momentos inspiradores en la música latina

Desde hitos profesionales y nuevos lanzamientos de música hasta anuncios importantes y más, los editores de Billboard destacan semanalmente momentos inspiradores de la música latina. Esto es lo que sucedió esta semana.

Maffio versiona un clásico del rock n’ roll

Maffio se asoció con el salsero debutante (incluido recientemente En Nuestro Radar) Christian Alicea para un cover de “Blue Suede Shoes” de Elvis Presley, en colaboración con la propia banda musical de Maffio, El Revulú. Titulado “Báilame con actitud (Blue Suede Shoes)”, el tema fusiona el rock n’ roll con salsa, dando como resultado un refrescante tema latino. La colaboración forma parte del nuevo documental de Paramount Plus “Reinventing Elvis: The ’68 Comeback”, en el que Maffio es el único artista latino que participa. En un Instagram Live con Billboard Latin, el productor dominicano habló sobre el documental, la influencia de Presley en su carrera y la colaboración de Alicea. Míralo aquí.

Una reunión de “Bandoleros”

A principios de esta semana, tres íconos del reggaetón, Don Omar, Tego Calderón y Arcángel, se volvieron tendencia después de interpretar “Bandoleros” en el Baja Beach Fest 2023 en Rosarito, México. “Anoche canté junto a mis bandoleros favoritos. Fue una noche inolvidable para mí”, expresó Don Omar en una publicación en Instagram. “Bandoleros” fue grabado originalmente por Don Omar y Tego en 2005 para la banda sonora de la película The Fast And The Furious: Tokyo Drift. Mira la emotiva actuación a continuación:

Café Tacvba recibirá un premio especial

Esta semana, la Fundación de la Herencia Hispana (HHF, por sus siglas en inglés) anunció que la banda mexicana de rock Café Tacvba será honrada con el Premio de las Artes de la Herencia Hispana 2023 en su 36a gala anual programada para el 7 de septiembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington. “Un gran honor [y] emoción ser parte de esto”, expresó el grupo en Instagram. “Estamos muy agradecidos del reconocimiento a nuestra trayectoria! Nos vemos pronto D.C.” Con 34 años de trayectoria, Café Tacvba es conocido por éxitos eternos del rock latino que incluyen “La ingrata”, “Eres” y “Chilanga Banda”, entre muchos otros.

“Café Tacvba ha estado inspirando al público con su sonido brillante y ecléctico durante décadas desde que comenzó en México”, dijo Antonio Tijerino, presidente y director ejecutivo de la HHF, en un comunicado. “Estamos encantados de honrar a este notable grupo de visionarios musicales con nuestro Premio de las Artes y esperamos celebrar a Café Tacvba y compartir nuestro orgullo y logros culturales colectivos en el Centro Kennedy y en PBS”. Los Premios de la Herencia Hispana a las Artes se transmitirán por PBS y PBS.org el 29 de septiembre.

Sebastián Yatra entra en su era de estrella del tenis

Yatra se está tomando un descanso de la música y canalizando a su deportista interior. Esta semana, el astro del pop colombiano publicó un video en el que se lo ve entrenar con la estrella del tenis Rafael Nadal para su próximo partido benéfico del U.S. Open contra otro gran tenista, Carlos Alcaraz. En el clip, también está muy decidido a llevarse el trofeo a casa. “Entrenando con mi ídolo del tenis @rafaelnadal para jugar con el #1 del mundo”, escribió en Instagram. El partido, denominado “Stars of the Open”, se llevará a cabo el 23 de agosto en el Louis Armstrong Stadium en Nueva York. Las entradas pueden adquirirse aquí.

Nueva ola de artistas anunciados para la Semana de la Música Latina

La Semana de la Música Latina de Billboard anunció su segunda ola de estrellas confirmadas, incluidos Feid, Manuel Turizo, Myke Towers, Chencho Corleones, y Christopher von Uckermann, Christian Chávez y Maite Perroni de RBD. Otros artistas que participarán en la codiciada conferencia musical son Shakira, Arcángel, Peso Pluma, Young Miko y muchos más. La Billboard Latin Music Week regresa al Faena Forum de Miami del 2 al 6 de octubre, y coincide con los Premios Billboard de la Música Latina 2023, que se entregarán el jueves 5 de octubre en el Watsco Center en Miami y se transmitirán en vivo por Telemundo.

Compra tus boletos para la Semana de la Música Latina de Billboard 2023 aquí.