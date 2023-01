¿Con qué otro artista latino debería colaborar Madonna? ¡Vota!

En un atrevido video en el que rindió homenaje a su emblemático documental de 1991 Truth or Dare, Madonna anunció su gira mundial Celebration Tour, para festejar sus 40 años de carrera.

La gira por 35 ciudades, producida por Live Nation, comenzará el 15 de julio en Canadá, en el Rogers Arena de Vancouver, y pasará por Detroit, Chicago, Nueva York, Miami, Los Angeles, Dallas y San Francisco, antes de concluir en Las Vegas el 7 de octubre. El recorrido luego seguirá en Europa, con fechas confirmadas en Londres y Ámsterdam, por mencionar algunas ciudades.

La Reina del Pop tendrá a Bob the Drag Queen como invitado especial en todas las fechas.

Pero, ¿no sería un delicioso bocadillo adicional para sus fans que tenga a algunas de las figuras con las que ha colaborado antes, como Maluma y Tokischa, de invitados sorpresa? Ninguno de los dos ha sido anunciado, pero con el primero Madonna lanzó en 2019 “Medellín”, que alcanzó el No. 1 en la lista Dance Club Songs y el No. 18 en Hot Latin Songs. Con la segunda lanzó un nuevo remix de su éxito de 2005 “Hung Up”, titulado “Hung Up on Tokischa”. El tema original alcanzó el No. 7 en el Billboard Hot 100 en 2005.

Con su Celebration Tour este año, nos encantaría ver otra colaboración genuina entre Madonna y un artista latino. De Rosalía a Bad Bunny, Shakira y más, ¿con quién debería ir la artista al estudio esta vez? ¡Vota abajo!