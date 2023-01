Madonna anuncia las fechas de su Celebration Tour por 40 aniversario

Madonna dio a conocer el martes (17 de enero) las fechas de su gira mundial por sus cuatro décadas de éxitos. El Celebration Tour se anunció a través de un atrevido video de cinco minutos que rindió homenaje a su emblemático documental de 1991 Truth or Dare, con una escena no apta para menores que incluye a Diplo, Judd Apatow, Jack Black, Lil Wayne, Bob the Drag Queen, Kate Berlant, Larry Owens, Meg Stalter, Eric Andre y Amy Schumer.

La gira por 35 ciudades, producida por Live Nation, comenzará el 15 de julio en Canadá, en el Rogers Arena de Vancouver, y pasará por Detroit, Chicago, Nueva York, Miami, Los Angeles, Dallas y San Francisco antes de concluir en Las Vegas el 7 de octubre. El recorrido luego seguirá en Europa, comenzando en Londres en la O2 Arena el 14 de octubre y finalizando en Ámsterdam el 1 de diciembre en el Ziggo Dome.

“Me emociona explorar tantas canciones como sea posible con la esperanza de brindarles a mis fans el espectáculo que han estado esperando”, dijo la cantante en un comunicado sobre la gira que abarcará sus cuatro décadas en la música y rendirá homenaje a la ciudad de Nueva York, donde comenzó su carrera. Bob the Drag Queen será el invitado especial en todas las fechas.

Los boletos salen a la venta el viernes (20 de enero) y el 27 de enero a las 10 a.m. hora local. Para una lista completa de fechas y boletería haz clic aquí. En la gira, la cantante de 64 años interpretará canciones que se remontan a su debut homónimo de 1983 hasta su álbum de estudio más reciente, Madame X de 2019, siendo este el primer tour retrospectivo de la carrera de la estrella.

El anuncio de la gira se produjo pocos meses después de que Madonna lanzara el álbum compilatorio Finally Enough Love: 50 Number Ones, que recorre su carrera de música dance, con remixes por los mejores productores y 20 grabaciones únicas lanzadas oficialmente por primera vez. En 2021, Madonna firmó un contrato con Warner Music Group para una “extensa serie de lanzamientos de catálogo de varios años que harán un repaso a la innovadora música que la convirtió en un ícono internacional”. La última vez que Madonna estuvo de gira fue entre y principios de 2020 con Madame X.

Madonna tiene muchas canciones de donde elegir para su lista, incluidos 57 temas que figuran en el Hot 100 de Billboard, 38 éxitos en en Top 10 y 12 No. 1, entre ellos “Vogue” de 1990 y “Music” de 2000, lanzados con una década de por medio y que pasaron 24 semanas en el Hot 100. “Borderline”, otro hit de Madonna de 1984, pasó 30 semanas en el Hot 100. A esa impresionante hazaña le siguió “Take a Bow” una década después, que ocupó siete semanas el No. 1 en el Hot 100.

Aquí puedes ver el vídeo del anuncio y más abajo las fechas.

Fechas del Celebration Tour de 2023 para Norteamérica:

15 de julio: Vancouver, Columbia Británica (Rogers Arena)

18 de julio: Seattle, Washington (Climate Pledge Arena)

22 de julio: Phoenix, Arizona (Footprint Center)

25 de julio: Denver, Colorado (Ball Arena)

27 de julio: Tulsa, Oklahoma (BOK Center)

30 de julio: St. Paul, Minnesota (Xcel Energy Center)

2 de agosto: Cleveland, Ohio (Rocket Mortgage Fieldhouse)

5 de agosto: Detroit, Michigan (Little Caesars Arena)

7 de agosto: Pittsburgh, Pennsylvania (PPG Paints Arena)

9 de agosto: Chicago, Illinois (United Center)

13 de agosto: Toronto, Ontario (Scotiabank Arena)

19 de agosto: Montreal, Quebec (Centre Bell)

23 de agosto: Nueva York, Nueva York (Madison Square Garden)

24 de agosto: Nueva York, Nueva York (Madison Square Garden)

30 de agosto: Boston, Massachusetts (TD Garden)

2 de septiembre: Washington, DC (Capital One Arena)

5 de septiembre: Atlanta, Georgia (State Farm Arena)

7 de septiembre: Tampa, Florida (Amalie Arena)

9 de septiembre: Miami, Florida (Miami-Dade Arena)

13 de septiembre: Houston, Texas (Toyota Center)

18 de septiembre: Dallas, Texas (American Airlines Center)

21 de septiembre: Austin, Texas (Moody Center ATX)

27 de septiembre: Los Angeles, California (Crypto.com Arena)

4 de septiembre: San Francisco, California, en Chase Center)

7 de octubre: Las Vegas, Nevada (T-Mobile Arena)

Fechas de Europa:

14 de octubre: Londres, Reino Unido (The O2)

21 de octubre: – Amberes, Bélgica (Sportpaleis)

25 de octubre: – Copenhague, Dinamarca (Royal Arena)

28 de octubre: – Estocolmo, Suecia (Tele2)

1 de noviembre: Barcelona, España (Palau Sant Jordi)

6 de noviembre: – Lisboa, Portugal (Altice Arena)

12 de noviembre: París, Francia (Accor Arena)

13 de noviembre: París, Francia (Accor Arena)

15 de noviembre: Colonia, Alemania (Lanxess Arena)

23 de noviembre: Milán, Italia (Mediolanum Forum)

28 de noviembre: Berlín, Alemania (Mercedes-Benz Arena)

1 de diciembre: Ámsterdam, Países Bajos (Ziggo Dome)