Luis Miguel comienza su gira de 2023 en América Latina: Aquí el ‘setlist’ completo

Luis Miguel comenzó su muy esperada gira de 2023 en América Latina el jueves (3 de agosto), en Buenos Aires, Argentina, y Billboard tiene la lista oficial de canciones.

El Sol de México, que ha colocado 16 títulos en el No. 1 de la lista Hot Latin Songs de Billboard y nueve en Top Latin Albums, interpretó casi 50 canciones de su catálogo durante el concierto inaugural del tour, incluyendo clásicos como “La incondicional”, “Ahora te puedes marchar” y “Hasta que me olvides”, por mencionar algunos.

En septiembre, el cantante mexicano iniciará el tramo norteamericano de la gira producida por CMN, visitando ciudades clave como Chicago, Las Vegas, Miami y Los Ángeles, antes de concluir el 17 de diciembre en Guadalajara, México.

Aquí el setlist completo del primer concierto de la gira de Luis Miguel:

“Será que no me amas”

“Amor, amor, amor”

“Suave”

“Culpable o no”

“Dormir contigo”

“Sol, arena y mar”

“Te necesito”

“Es por ti”

“Hasta que me olvides”

“Dame”

“No me platiques más”

“Usted”

“La puerta”

“La barca”

“Inolvidable”

“Por debajo de la mesa”

“No sé tú”

“Como yo te amé”

“Solamente una vez”

“Somos novios”

“Todo y nada”

“Nosotros”

“Por una cabeza”

“Volver”

“Uno”

“El día que me quieras”

“Sonríe”

“Come Fly With Me”

“Un hombre busca a una mujer”

“Cuestión de piel”

“Oro de ley”

“Amantes del amor”

“Más allá de todo”

“Fría como el viento”

“Tengo todo excepto a ti”

“Entrégate”

“La bikina”

“Quiero”

“Qué nivel de mujer”

“Mujer de fuego”

“No me puedes dejar así”

“Palabra de honor”

“La incondicional”

“Ahora te puedes marchar”

“La chica del bikini azul”

“Isabel”

“Cuando calienta el sol”

“Te propongo”

“Cucurrucucú paloma”