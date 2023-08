Nueva Música Latina: De Luis Fonsi, Maluma, Elsa y Elmar y más

Nueva Música Latina es una compilación de las mejores canciones, álbumes y videos latinos recomendados por los editores de Billboard Latin y Billlboard Español. Esta es la selección de la semana.

Luis Fonsi, “Pasa la página ‘Panamá’” (Universal Music Latino)

El nuevo sencillo de Luis Fonsi, “Pasa la página ‘Panamá'”, fusiona de manera fresca sonidos funk con guitarras eléctricas y teclados electrónicos. El pegadizo tema fue producido por Andrés Torres y Mauricio Rengifo (el equipo detrás de “Despacito”), y Fonsi explica que habla de quienes se quedan atrapados en un momento o fase y siguen hablando de lo mismo. “La vida es demasiado corta para seguir pensando en las mismas cosas de siempre. ¡Sigamos adelante!”, dijo Fonsi a Billboard Español. “Pasa la página ‘Panamá'” es el segundo sencillo del próximo álbum del cantante puertorriqueño, Viaje, después de “Argentina”. El video musical, creado y dirigido por Carlos Pérez de Elastic People, retrata la vida de una persona bajo el ojo público, rodeada constantemente de cámaras y micrófonos. — INGRID FAJARDO

Manuel Turizo & Grupo Frontera, “De lunes a lunes” (La Industria Inc./Sony Music Latin)

Si “La bachata” y “El merengue” son una señal, no es una sorpresa que Manuel Turizo esté diversificando su sonido un sencillo a la vez. Esta vez, se unió al Grupo Frontera en —no, no es una canción llamada “La cumbia”, sino “De lunes a lunes”. Producida y escrita por Edgar Barrera, la lenta canción norteña encuentra a Turizo y el grupo cantando sobre una ruptura tan severa e injusta que los tiene bebiendo de lunes a lunes. “Esta canción habla de la experiencia universal de un corazón roto y las medidas que tomamos para adormecer el dolor. Colaborar con Grupo Frontera nos ha permitido canalizar estas emociones en una canción poderosa con la que todos nos podríamos identificar alguna vez en nuestras vidas”, dijo Turizo en un comunicado. “De lunes a lunes” es también el tema sorpresa número 6 del álbum de estudio debut de Frontera, El Comienzo, que alcanzó el puesto No. 4 en la lista Top Latin Album y el No. 2 en Regional Mexican Albums. — JESSICA ROIZ

Maluma, Don Juan (Sony Music Latin)

Maluma ha sido un “Pretty Boy, Dirty Boy,” un “Papi Juancho” y, ahora, un “Don Juan”, según el título de su nuevo álbum. Es un set de 25 canciones (incluyendo las previamente lanzadas “La reina” y “La fórmula” con Marc Anthony, entre otras), que el astro colombiano describe como “mágico” y que es mucho más ligero que el más emocional disco anterior. “Es el tipo de álbum que quiero escuchar entero en un club”, dijo Maluma a Billboard. Ciertamente, hay mucho de eso en temas de discoteca como “Ave María” y “Luna LLena”, esta última con Ryan Castro. Pero Maluma brilla más cuando se mete en territorio inesperado. “Bikini” es un tema refrescante romántico con dejos de rocanrol de los años 60; “Según quién”, un vals con guitarras que canta junto a Carin León, le da la vuelta al concepto de la mujer despechada; y si necesitas tu dosis de reggaetón, recomendamos “Nómina”, un tema vieja escuela con Jowell y Randy. — LEILA COBO

Myke Towers, “Bajo el sol” (Warner Music Latina)

Aún disfrutando del éxito mundial de “Lala”, Myke Towers ofrece una nueva canción igualmente pegadiza y magnética titulada “Bajo el sol”. Impulsado por un ritmo cargado de trap, el cantante y rapero puertorriqueño usa su destreza lírica para conquistar a una chica. Sobre melodías sensuales y tambores que te harán mover al ritmo, Towers canta con seguridad “Yo te quiero ver bajo el sol”. La canción le sigue a otros sencillos del artista que incluyen “Kiki” y “Hora cero”. A principios de este año, Towers lanzó el ecléctico La Vida Es Una, que alcanzó el puesto No. 9 en la lista Top Latin Albums de Billboard. — GRISELDA FLORES

LOUTA & Elsa y Elmar, “Diamante” (LOUTA)

El cantautor argentino LOUTA fusiona su pop alternativo con el “pop espiritual” de la cantautora colombiana Elsa y Elmar para crear “DIAMANTE”, una canción sobre la felicidad. El tema hace eco en que la frecuentemente elusiva felicidad no se persigue o se encuentra por fuera, sino que está dentro de cada uno. “Lejos de la mirada de los demás/ Había un diamante, estaba escondido, estaba ahí atrás”, afirman en el contagioso coro. El video, ambientado en una casa con diseño, matices y luces que recrean un estilo vintage, muestra a ambos artistas actuando en diferentes habitaciones y también acompañados por una banda que toca en vivo en la sala. La colaboración, que bien se puede poner en repeat, se siente orgánica y logra evocar, junto con su clip, ese sentimiento de alegría y paz. — LUISA CALLE

Gian Marco y Rubén Blades, “Aún me sigo encontrando” (Enjoymusic Records)

Para el primer sencillo del que será su 17º álbum, Gian Marco reclutó al maestro panameño de la salsa Rubén Blades, logrando una rica fusión de sus estilos musicales. Sincera y nostálgica, la canción habla del camino a veces doloroso al autodescubrimiento para vivir de manera genuina. “Mirar profundo hacia adentro/ Con todo lo que eso implica/ La vida no se replica/ Valiente quien va a su encuentro”, narra el cantautor peruano en los primeros versos, antes de entrar en canto. “Tantas veces me perdí, y aún me sigo encontrando”, repiten ambos artistas en el coro. “‘Aún me sigo encontrando’ es el resumen de algunos escritos hechos en un periodo de tiempo de mi vida. Es una invitación a mirar por dentro de uno mismo”, explica Gian Marco en un comunicado. “Un ejercicio que pocos se atreven a hacer, como bien dice el inicio de la canción, por todo lo que eso implica”. El video musical, dirigido por Rodrigo Dulanto y Kenneth O´Brien, muestra a Gian Marco en distintas escenas cotidianas. Blades no aparece en el clip, pero su voz es doblada por personas que incluyen a un niño y a la propia madre de Gian Marco, la actriz peruana Regina Alcóver. — SIGAL RATNER-ARIAS

Los Tucanes de Tijuana, Edén Muñoz, Fuerza Regida, “La Tierra del Corrido” (Rancho Humilde / Street Mob Records)

“Esto no es moda, esto es cultura”, declara el trío sobre un enérgico fondo de corridos. Reforzado por un amenazante riff de acordeón, “Mi tierra del corrido” no es solo un sencillo de corridos modernos, sino una declaración en la que tres generaciones de gigantes de la música mexicana se unen para elevar el movimiento mexicano que se está apoderando de la cultura. Los legendarios Tucanes de Tijuana, la sensación sinaloense de la norteño-banda Edén Muñoz y los hitmakers mexicanoestadounidenses de Fuerza Regida representan distintas esquinas de este sonido en auge, y juntos rinden homenaje a Chalino Sánchez, a la tradición, sus herencias y al nuevo estilo de vida bélica. Sobre todo, es un tributo a la evolución de los corridos, el centenario estilo fronterizo que alcanzó notoriedad durante la Revolución Mexicana de 1910. “Esta canción es muy importante para mí porque canto al lado de leyendas como Los Tucanes y Edén Muñoz”, declaró Jesús Ortiz en un comunicado. Escrita por Muñoz, la canción, en sus palabras, “honra las historias que hacen historia”. “La música es para convivir, no para competir”, añadió Mario Quintero. “Así que crear juntos es muy beneficioso para la cultura, la historia y para el género”. —ISABELA RAYGOZA

