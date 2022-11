Los40 Music Awards: Lista de ganadores

Los40 Music Awards han terminado.

La ceremonia, en su edición 2022, tuvo lugar el viernes (4 de noviembre) en directo en el WiZink Center de Madrid. Producidos por la emisora ​​de radio Los40, los premios, cuyos ganadores son seleccionados por voto de los fans, se dividieron en tres categorías: España, Internacional y Global Latina.

Los principales artistas nominados de la noche eran Rosalía, que competía por mejor álbum (Motomami) en la categoría España, y Bad Bunny, postulado en la categoría Global Latina a mejor álbum (Un Verano Sin Ti) y mejor canción (“Tití Me Preguntó”). La categoría Internacional la dominaba David Guetta gracias a “Crazy What Love Can Do”, su colaboración con Becky Hill y Ella Henderson, y Adele, que optaba a mejor álbum (30), mejor canción (“Easy On Me”) y mejor video musical (“Oh My God”).

Aquí la lista completa de ganadores de Los40 Music Awards.

Categoría España:

Mejor artista o grupo: Dani Fernández

Mejor artista o grupo revelación: Leo Rizzi

Mejor álbum: Motomami de Rosalía

Mejor canción: “Música ligera” de Ana Mena

Mejor videoclip: “360” de Marc Seguí

Mejor artista o grupo en directo: Lola Índigo

Mejor colaboración: “Formentera” de Aitana y Nicki Nicole

Mejor artista o grupo urbano: Maikel de la Calle

Mejor festival, gira o concierto: Motomami World Tour de Rosalía

Artista ‘Del 40 al 1’: Chanel

Categoría Internacional:

Mejor artista o grupo: Ava Max

Mejor artista o grupo revelación: Yungblud

Mejor álbum: Harry’s House de Harry Style

Mejor canción: “Enemy” de Imagine Dragons

Mejor videoclip: “Maybe You’re the Problem” de Ava Max

Mejor artista o grupo en directo: Dua Lipa

Mejor colaboración: “Crazy What Love Can Do” de David Guetta, Becky Hill & Ella Henderson

Mejor artista o productor dance: David Guetta

Categoría Global Latina:

Mejor artista o grupo: Anitta

Mejor artista o grupo revelación: Tiago PZK

Mejor álbum: Dharma de Sebastián Yatra

Mejor canción: “La bachata” de Manuel Turizo

Mejor videoclip: “Te felicito” de Shakira y Rauw Alejandro

Mejor artista o grupo en directo: María Becerra

Mejor colaboración: “París” de Morat y Duki

Mejor artista o productor urbano: Bizarrap

Mejor festival, gira o concierto: De Adentro Pa Afuera Tour de Camilo

Premios Golden 2022:

Manuel Carrasco

Pedro Almodóvar

Leiva

Juanes

Rosalía