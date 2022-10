Los No. 1 que más tiempo han liderado Top Latin Albums: Bad Bunny, Selena y más

La distribución de música ha cambiado con los años, al igual que la forma en que se consume, pero algo sigue siendo cierto: ya sea metiendo un disco en tu reproductor de CD o descargando una lista completa de canciones en tu teléfono, a los amantes de la música les encantan los álbumes.

Con motivo del Mes de la Herencia Hispana (que se celebra en Estados Unidos del 15 de septiembre al 15 de octubre), Billboard ha reunido los álbumes que más tiempo han ocupado el No. 1 en la historia de la lista Top Latin Albums, todos los cuales pasaron 20 semanas o más en la cumbre. La lista incluye desde discos que nos fascinaron en los 90, como Dreaming of You de Selena, y Segundo romance de Luis Miguel, hasta casi todos los de Bad Bunny en la última década, incluidos X100PRE y Un verano sin ti.

La encabeza YHLQMDLG de Bunny, lanzado apenas unas semanas antes del confinamiento mundial por la pandemia en 2020. El álbum, que incluye temas como “Safaera” y “Yo perreo sola”, alcanzó el No. 1 el 14 de marzo de 2020 y reinó en la lista durante 70 semanas. A esta producción de ultraperreo le sigue el ultrapersonal Mi tierra de Gloria Estefan, que alcanzó el primer lugar el 10 de julio de 1993, permaneciendo en la cumbre 58 semanas.

Echale un vistazo a la lista completa a continuación.

La recopilación de los álbumes que más tiempo han estado a la cabeza de la Top Latin Albums de Billboard se basa en el número de semanas que ocuparon el primer lugar, desde la primera semana de ese ránking semanal, el 10 de julio de 1993, hasta la lista con fecha del 8 de octubre de 2022. En el caso de los álbumes con la misma cantidad de semanas en el No.1, el empate se rompió tomando en cuenta la mayor cantidad total de semanas en la lista.

1 YHLQMDLG, de Bad Bunny

Semanas en el No. 1: 70

Disquera: Rimas Entertainment

El tercer álbum de estudio del “Conejo Malo” logró un debut histórico en la lista Billboard 200 (a la fecha del 14 de marzo de 2020), convirtiéndose en el álbum en español con el ránking más alto de la historia, la semana de mayor streaming para un álbum latino y la mejor semana para un título latino desde que Billboard comenzó a rastrear los álbumes según unidades equivalentes a discos en diciembre de 2014.

2 Mi tierra, de Gloria Estefan

Semanas en el No. 1: 58

Disquera: Sony Discos

El cuarto álbum de estudio de la cantante cubana no solo fue su primero en español, sino también un homenaje a sus raíces cubanas, con temas como “Hablemos el mismo idioma”, “Tradición” y la canción que da título al disco. Mi Tierra alcanzó el No. 1 en la lista del 10 de julio de 1993.

3 Odisea, de Ozuna

Semanas en el No. 1: 46

Disquera: Dimelo Vi/VP Entertainment/Sony Music Latin

Ozuna hizo historia en 2017 con su ábum de estudio debut, que entonces se convirtió en el No. 1 más duradero para un artista masculino en la lista Top Latin Albums. “Trabajé en este álbum con todo mi corazón y para el disfrute de todos. Nunca esperé romper récords ni que pasara tantas semanas en el primer puesto”, dijo anteriormente a Billboard. Odisea se mantuvo en la lista Top Latin Albums un total de 267 semanas.

4 X100Pre, de Bad Bunny

Semanas en el No. 1: 46

Disquera: Rimas Entertainment

Esta colección, que incluye las canciones con las que despegó la carrera de Bad Bunny, como “La Romana”, “Si estuvimos juntos” y “MIA” (con Drake), es el primer álbum de estudio del artista puertorriqueño y llegó al No. 1 de Top Latin Albums el 5 de enero de 2019. X100Pre permaneció en la lista un total de 198 semanas.

5 Dreaming of You, de Selena

Semanas en el No. 1: 44

Disquera: UMLE

Lanzado póstumamente, el álbum bilingüe de Selena, que abarca canciones tan emblemáticas como “I Could Fall in Love”, “Missing My Baby” y “Tú solo tú”, además de la canción que da título al disco, alcanzó el No. 1 el 5 de agosto de 1995, pasando a coronar la lista más de 40 semanas.

6 Segundo Romance, de Luis Miguel

Semanas en el No. 1: 29

Disquera: Warner Latina

El álbum del llamado Sol de México alcanzó el primer lugar en la lista del 17 de septiembre de 1994, aferrándose a él casi 30 semanas. Segundo Romance incluye baladas románticas como “Somos novios”, “La media vuelta” y “El día que me quieras”.

7 El último tour del mundo, de Bad Bunny

Semanas en el No. 1: 27

Disquera: Rimas Entertainment

El lanzamiento, hecho de sorpresa, le valió al “Conejo Malo” su quinto No. 1 consecutivo en Top Latin Albums, así como su primer No. 1 en el Billboard 200, haciendo historia como el primer álbum en español en alcanzar el No. 1 en los 64 años de historia de la lista que abarca todos los géneros. “Este es un álbum más sentimental, más relajado, el tipo de cosa que puedes escuchar en tu habitación”, dijo Bad Bunny a Billboard.

8 Vuelve, de Ricky Martin

Semanas en el No. 1: 26

Disquera: Sony Discos

El emotivo álbum de Ricky Martin, que incluye canciones pop inolvidables como “La bomba”, “Vuelve” y “La copa de la vida”, alcanzó el No. 1 de la lista el 28 de febrero de 1998 y reinó en Top Latin Albums por más de veinte semanas.

9 Barrio Fino, de Daddy Yankee

Semanas en el No. 1: 24

Disquera: El Cartel

Daddy Yankee llevó el reggaetón a la vanguardia del mainstream con este álbum que alcanzó el No. 1 el 31 de julio de 2004 para permanecer en la cumbre 24 semanas. Barrio fino incluye los clásicos del reggaetón “Gasolina”, “Lo que pasó, pasó”, “Tu Príncipe” y “King Daddy”, por nombrar algunos.

10 The Last, de Aventura

Semanas en el No. 1: 23

Disquera: The Orchard/Sony Music Latin

Con emblemáticas canciones de bachata como “Dile al amor”, “Por un segundo” y “El malo”, el grupo dominicano Aventura, liderado por Romeo Santos, revolucionó el género con el álbum The Last, que alcanzó el No. 1 en la lista del 27 de junio de 2009, reinando 23 semanas.

11 Un Verano Sin Ti, de Bad Bunny

Semanas en el No. 1: 22 (y contando)

Disquera: Rimas Entertainment

Actualmente en su 22a semana en el No. 1, Un verano sin ti de Bad Bunny llegó a la cima de Top Latin Albums el 21 de mayo de 2022. El LP, que incluye los éxitos rotundos “Me porto bonito” y “Tití me preguntó”, también ha acumulado la mayor cantidad de semanas en el No. 1 en Billboard 200 (con 13) desde que Views de Drake se anotara 13 semanas no consecutivas en la cumbre en 2016.

12 Amor prohibido, de Selena

Semanas en el No. 1: 20

Disquera: UMLE

Con canciones imperecederas como “Amor prohibido”, “Bidi bidi bom bom” y “No me queda más”, este álbum de Selena alcanzó el primer puesto en la lista del 11 de junio de 1994, reinando durante 20 semanas. En total, la innovadora producción de música norteña y cumbia ha pasado un total de 184 semanas en la lista.

13 Los Dúo 2, de Juan Gabriel

Semanas en el No. 1: 20

Disquera: UMLE

Los dúos con Marc Anthony, J Balvin y otros artistas populares ayudaron a Juanga a conseguir el primer lugar en la lista a la fecha del 2 de enero de 2016, y el álbum prevaleció durante 20 semanas. Con temas como “Querida”, “Hasta que te conocí”, “Caray” y “Abrázame muy fuerte”, Los dúo 2 se mantuvo en la lista un total de 63 semanas.