Los mejores momentos del festival LA3C, día 2

LA3C, el festival de música, arte y comida de Penske Media Corporation, cerró su edición inaugural el domingo (11 de diciembre) con un programa centrado en la música latina, un gesto hacia a la población hispana del condado de Los Ángeles, donde viven más de 4,8 millones de hispanos, casi la mitad de la población del condado.

El segundo día de LA3C, que comenzó sombrío y lluvioso, incluyó actuaciones del creador de éxitos colombiano Maluma, el astro regional mexicano Gerardo Ortiz y la rapera mexicana-estadounidense Snow tha Product.

Algunos de los momentos más destacados a continuación.

El Pana con más flow

Justo cuando el sol asomaba entre las nubes, bañando a todos de un necesario resplandor, el artista panameño Chicocurlyhead hizo su primera presentación de importancia en un festival de Estados Unidos. Vistiendo todo de verde militar, con gafas negras de sol, Chico se movió ágilmente en una muestra de versatilidad entre el R&B, el trap y el rock. “Para quienes no me conocen, soy Chicocurlyhead. Nací en Panamá y me crié en Atlanta”, dijo a una multitud pequeña pero poderosa. “Eso es lo que se escucha en mi música. Spanglish. Lo auténtico. Soy ‘El Pana con Flow’”.

Bienvenidos a mi paraíso

La cantautora mexicana-estadounidense Monogem tuvo una actuación conmovedora. La multitud fue indulgente y le dio una cálida bienvenida a Los Ángeles pese a que su presentación comenzó con 50 minutos de retraso. Un fan corrió hacia el escenario sosteniendo un vinilo de Gardenia, el primer álbum en español de la artista. “Te estoy viendo”, le dijo Monogem al fan. “Estoy tan contenta de estar aquí. Soy mitad mexicana y es un honor celebrar mis raíces latinas”. A mitad del set, le dio la bienvenida al público a su paraíso y entonces preguntó: “¿Está bien si me pongo high con ustedes? Después de todo, estamos en Los Ángeles, la ciudad donde nací”. Pero no pudo encender su porro por culpa del viento.

Os prometo que hemos ensayado

¡De España a Los Ángeles! Marc Seguí y su banda, vistiendo camisetas de colores resplandecientes (rojo, amarillo, azul y rosa, y una de las cuales decía “os prometo que hemos ensayado”) brindaron una actuación alegre combinada con atractivas imágenes del espacio exterior, el océano y flores. A mitad de su presentación de 30 minutos, el español trajo a un amigo al escenario. “No he venido solo. Un gran aplauso para Xavibo”. Los dos se comportaron como los mejores amigos en la tarima, disfrutando cada segundo de su actuación, que incluyó “360” de Seguí y “Contigo loca” de ambos, dando saltos para animar a la multitud.

Puerto Rico presente

“Hace un frío cabrón aquí afuera”, dijo Chesca al comenzar su actuación. Sin embargo, la artista puertorriqueña brindó una actuación de gran energía con un grupo de bailarinas. “Me enorgullece estar aquí con todos ustedes”, dijo minutos antes de presentar a una invitada especial que voló desde México para acompañarla en el escenario. No era otra que su compatriota Villano Antillano, en su primera presentación en Los Ángeles. “Gracias, LA3C, por recibirme. Latinos, arriba. Todos deberían estar muy orgullosos”, agregó Chesca.

La música de hoy

El cantautor colombiano Fonseca puso a todos a bailar con sus himnos de vallenato. Arrancó con “Vine a buscarte” y luego se emocionó al dar un sentido discurso. “Estamos muy contentos de estar aquí esta noche. Se siente increíble estar otra vez en Los Ángeles. Estamos orgullosos de ser parte de un festival que presenta tantos géneros de todo el mundo. Representa la música de hoy”. El artista, que celebra 20 años de carrera artística, prosiguió a cantar “Volvámonos a enamorar” y por supuesto la muy esperada “Te mando flores”. “Gracias por ser parte de este sueño. Viva el 2023. Espero que venga lleno de buena salud, amigos y familiares”.

Viva la música regional mexicana

El astro regional mexicano Gerardo Ortiz, nacido en Pasadena, California, celebró el regreso a su estado natal con un set que resultó ser lo más destacado de la noche. Transformando el escenario en una fiesta mexicana — con una banda y un grupo norteño por acompañantes — Ortiz interpretó clásicos como “Quién se anima”, “Tranquilito”, “Por qué terminamos” y “Recordando a Manuel”. Vestido con jeans negros, chaqueta de cuero con parches azules y tachuelas plateadas en combinación con un sombrero vaquero y botas puntiagudas, Ortiz conquistó no solo a los fans que estaban allí para verlo, sino también a algunos que recién lo descubrían. Se diría que nunca es tarde para unirse al club de Gerardo Ortiz.

Mujeres que apoyan mujeres

Snow Tha Product no se anduvo con juegos al subir al escenario en el LA3C. La rapera mexicana-estadounidense ofreció una cautivadora presentación de una hora en la que hizo gala de sus ingeniosas letras y su capacidad para rapear. Durante su actuación también hubo tragos de tequila y champán, un montón de mujeres haciendo twerking en el escenario, así como a su orgullosa mamá. Empezó con un rápido homenaje a Vicente Fernández, fallecido hace un año, tomándose un trago en memoria de él. Luego trajo a su madre al escenario para celebrar su éxito con otro trago. “No fui a la universidad y me va bastante bien”, dijo Snow. “Le dije a mi mamá que sería la rapera mexicana lesbiana más famosa de todos los tiempos. Mamá, di algunas cosas mientras tomo una foto”. Su mamá tomó el micrófono y empezó a hablar: “¿Cómo están todos? Los quiero mucho por querer y respetar a mi hija. Dios los bendiga a todos”.

Snow también invitó a varias mujeres a unírsele en el escenario y bailar allí durante el resto de su espectáculo. “Lo que más me gusta son mujeres que apoyan mujeres”, declaró. Durante su actuación, se aseguró de darle a los fans su mejor show. Cuando los productores se negaron a encender los efectos de fuego en el escenario porque los bailarines “no estaban detrás de una línea naranja”, la cantante protestó. “Pagué 5.000 dólares para tener el fuego; debería tener el fuego. Aplican a una mujer las reglas que no aplicarían a un hombre. Si no tengo el fuego en la próxima canción, van a tener que devolverme el dinero”. Se despidió de sus fans con un consejo: “En 2023, vayan adonde sean amados y apreciados”.

Maluma Baby

Antes de que Maluma subiera al escenario, se proyectó un video ante la multitud que se había reunido a ver al creador de éxitos colombiano. “Mi corazón da un vuelco hoy, como si fuera la primera vez [que actuara]”, dijo en el video. “Ahora, les doy mi corazón”. Entonces apareció el hombre del momento. Vistiendo pantalones de cuero negro, una chaqueta de motociclista Supreme y guantes de cuero rojo, comenzó su presentación de una hora con el gran éxito “Hawái”. “Buenas noches, L.A. Soy Papi Juancho”, saludó al público. En cuestión de 60 minutos, Maluma brindó una actuación espectacular impulsada por fuegos artificiales y éxitos consecutivos que incluyeron “Borró cassette”, “Felices los 4”, “Sobrio”, “Chantaje”, “Vente pa’ acá”, “11PM” y “Corazón”.

“¿Dónde están mis latinos?”, preguntó. “Los Ángeles, ¿estás listo? Es bueno volver a una de mis ciudades favoritas”. Hacia el final de su set, Maluma reflexionó sobre su trayectoria. “Qué bueno estar todos aquí. ¿Están todos bebiendo? Porque yo definitivamente estoy bebiendo esta noche. Estamos terminando el año y quiero agradecerles el amor que me dan todos los días. Sin eso, no sería nadie. Hace 11 años comencé mi carrera, pero apenas estamos comenzando. Hay Maluma para muchos años más. Salud”.

