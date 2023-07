‘Los del espacio’ de LIT Killah, Tiago PZK, Maria Becerra, Duki, Emilia, Rusherking, Big One y FMK logra sexta semana en cima de Argentina Hot 100

“Los del espacio” de LIT Killah, Tiago PZK, Maria Becerra, Duki, Emilia, Rusherking, Big One y FMK gobierna la lista Billboard Argentina Hot 100 (con fecha del 15 de julio) por sexta semana. Con la nueva semana en el No. 1, la canción rompe un empate por el segundo comando más largo en 2023, sólo detrás de “En La Intimidad” de Emilia, Big One y Callejero Fino, que reinó durante siete semanas este año.

Mientras tanto, Becerra coloca otros dos temas en el top 10, empezando por “Corazón vacío”, que se mantiene en el No. 2 por tercera semana consecutiva, mientras que “Adiós”, con Ráfaga, desciende 5-6.

Myke Towers consigue su séptimo top 10 con “LaLa”, que sube del No. 12 al No. 3. Es el puesto más alto desde que “Pareja del Año” con Sebastián Yatra alcanzó el No. 2 en mayo de 2021.

El Hot Shot Debut de la semana es para “Atorrante”, la colaboración de los argentinos Emanero, Ulises Bueno y Migrantes, en el No. 34.

Por otra parte, Quevedo suma su undécima entrada con “Columbia” en el No. 35, mientras que Milo J, de 15 años, consigue su octava entrada con “Rincón”, producido por Big One, en el No. 43.

El cantautor BM se lleva la mayor subida de la semana con “Ni una ni dos” (90-47). Además, el argentino se anota otra entrada gracias a su papel protagonista en “La morocha” de Luck Ra, en el No. 64.

Por último, otras dos canciones debutan esta semana: Peso Pluma y Grupo Frontera con “Tulum” en el No. 93 y DJ Tao y Karina con “DJ Tao Turreo Sessions #18” en el No. 100.