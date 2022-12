Los 50 mejores álbumes de 2022: Selección de Billboard

Si bien cada año de la era del streaming — o tal vez cada año en la era post Napster — generó preocupación sobre el porvenir del formato del álbum completo, el 2022 terminó presentando un argumento bastante convincente de que el LP podría seguir siendo igual de vital en la cultura como lo fue durante el apogeo de Tower Records. Grandes estrellas lanzaron álbumes importantes el pasado año, siendo centro de conversaciones, atrayendo críticas muy favorables, transformando carreras y (al menos en un par de casos) alcanzando cifras que antes parecían imposibles en este momento de la historia del pop. (Y gracias a un interés renovado en los paquetes de CD y al continuo crecimiento del mercado del vinilo, los fans gastaron dinero en copias físicas de muchos de estos álbumes, una práctica que hace no mucho parecía casi extinta).

Pero el 2022 no solo le perteneció a artistas que ya eran grandes. Algunos artistas debutantes y emergentes encontraron sus voces de maneras inesperadas y emocionantes, logrando grandes éxitos y conectándose con nuevas audiencias. Algunos artistas veteranos continuaron perfeccionando su arte, protagonizando regresos satisfactorios y bien recibidos que nos hicieron desear que no nos hubieran abandonado tanto antes. Y algunos de nuestros creadores de éxitos destacados continuaron evolucionando y desafiando a la audiencia con cambios inesperados en su sonido y visión, lo que resultó en retornos comerciales menos explosivos pero artísticamente más gratificantes.

Lee a continuación sobre nuestros 25 álbumes favoritos de 2022, seguidos por la lista completa de 50. Todas estas producciones — incluyendo múltiples de artistas latinos — nos hicieron sentir nostalgia por el pasado del formato y entusiasmados con su futuro.

25. FKA twigs, Caprisongs

FKA Twigs, Caprisongs Courtesy Photo

La artista de avant-pop FKA twigs expande su sonido caleidoscópico en su primer mixtape, Caprisongs. El clic de un reproductor de casetes y los susurros de twigs en “ride the dragon” dan inicio al proyecto antes de deslizarse hacia el conmovedor trap-pop “tears in the club” con The Weeknd, el crujiente híper-pop de LaCroix “pamplemousse”, y los efervescentes afrobeats con Rema en “jealousy”. Lanzado un mes después de que twigs presentara una demanda acusando de abuso a su ex Shia LaBeouf, Caprisongs es la banda sonora del “viaje de regreso a sí misma” de la cantautora inglesa, mientras aprende a crear su propio destino, independientemente de cómo lo explique la astrología. — HERAN MAMO

24. Silvana Estrada, Marchita

Silvana Estrada, Marchita Courtesy Photo

Con un trasfondo de jazz y folk, Silvana Estrada llenó su segundo álbum, Marchita, de canciones que evocan la soledad, la nostalgia y el amor en todas sus facetas. Con letras poéticas, y una voz etérea pero poderosa respaldada por instrumentos tradicionales como el cuatro venezolano (y nada más), el disco se remonta a la venerable tradición de cantautores latinoamericanos de grandes artistas como Mercedes Sosa y Silvio Rodríguez, pero con una actitud nueva y fresca. Esto valió a Estrada en noviembre el Latin Grammy al mejor artista nuevo, triunfo que (felizmente) apunta a un apetito por una mayor variedad en el panorama del pop latino. — LEILA COBO

23. Arctic Monkeys, The Car

Arctic Monkeys, The Car Courtesy Photo

Después de las inspiradas reflexiones lunares de Tranquility Base Hotel & Casino de 2018, el líder de Arctic Monkeys, Alex Turner, está de vuelta en la Tierra y lucha contra la gravedad. El alma de ciencia ficción de ese último álbum se ha convertido en música elegante de piano bar dominada por teclados, cuerdas y suaves golpes de jazz. Al igual que Bryan Ferry interpretando piezas del gran cancionero americano, Turner opta por cantar en lugar de rockear, interpretando a un romántico cansado del mundo que no tiene suerte en el amor y es ambivalente con respecto a su arte. Será interesante ver cómo los Monkeys trabajan con estas canciones en un panorama de grandes éxitos y viejas favoritas resucitadas por los fans en TikTok cuando salgan de gira el próximo año, pero en el álbum, el ritmo lánguido de The Car y las letras oblicuas de Turner son tan tentadoras como un martini extraseco. Con tres aceitunas, por favor. — FRANK DIGIACOMO

22. Gunna, DS4Ever

Gunna, DS4Ever Courtesy Photo

Gunna hizo que rapear pareciera “demasiado fácil” con sus álbumes DS4Ever, que lanzó en enero para el Año Nuevo y encabezó las listas de éxitos. El MC de Atlanta escupe letras vívidas con ingeniosos juegos de palabras sobre la vida de una estrella del rap en canciones como “25k Jacket” con Lil Baby — “AP on my wrist, ain’t accepting apologies/ So much Prada, you ain’t gotta be proud of me” (AP en mi muñeca, no acepto disculpas/ Tanto Prada, no tienes que estar orgulloso de mí) — mientras que el sencillo principal del álbum, “Pushin P”, alcanzó el No. 7 en la lista Billboard Hot 100 y fue tendencia en Black Twitter durante semanas. La capacidad de Gunna para unir rimas creativas con el ritmo perfecto convierte a DS4Ever en uno de los proyectos más memorables del año. — SIERRA PORTER

21. Kehlani, Blue Water Road

Courtesy Photo

Blue Water Road captura a Kehlani, de 27 años, en un momento de su carrera en el que tiene más confianza en sí misma y se siente más cómoda que nunca con su destreza artística. Con una producción fresca pero hermética, mezclada con el aroma a rosas de la sensual voz de la nativa de Oakland, este triunfal tercer álbum de larga duración alcanza un equilibrio tan raro como difícil de lograr: variedad instrumental y estilística que permanece mágicamente cohesionada en todo momento. — HANNAH DAILEY

20. Camilo, De Adentro Pa’ Afuera

Camilo, De Adentro Pa’ Fuera Courtesy Photo

En su tercer álbum de estudio, Camilo expande su pop desenfadado con infusión tropical hacia un material musicalmente más atrevido. Va del simple arreglo de “Nasa”, su angustioso dueto con Alejandro Sanz mezclado con bucles electrónicos, a la estridente “Alaska”, una cumbia norteña totalmente acústica con Grupo Firme. La esencia sigue siendo canciones entrañables y altamente tarareables de Camilo, así como letras ingeniosas y coloquiales (la mayoría coescritas con Edgar Barrera) que conectan con múltiples generaciones de fans. Y si bien las melodías pueden parecer simples, no son para nada fáciles (si no lo crees, echa un vistazo a “Índigo”, su melodioso homenaje a su hija, interpretado con su esposa Evlauna Montaner). Este es un cantautor con un largo futuro para contar historias. — L.C.

19. Sabrina Carpenter, Emails I Can’t Send

Sabrina Carpenter, Emails I Can’t Send Courtesy Photo

Si hay algo podemos aprender de Emails I Can’t Send, es que la querida de Disney convertida en princesa pop, Sabrina Carpenter, no será encasillada como el público tanto desea. Claro, ella no es una chica corriente, pero como declara en la canción “because i liked a boy”, tampoco es una “rompehogares” o una “zorra”. Con letras cercanas a flujo de conciencia y una interpretación entre cantada y hablada (como en la hiperespecífica “skinny dipping”), la veinteañera reflexiona sobre su pasado navegando entre el amor, la angustia y la autoestima en medio de exuberantes armonías y una producción de ensueño de synth-pop. Quizás sus emails nunca pasaron de borradores, pero eso no le impidió a Carpenter hacer un envío total para reclamar su narrativa. — DANIELLE PASCUAL

18. Lainey Wilson, Bell Bottom Country

Lainey Wilson, Bell Bottom Country Courtesy Photo

Tras su éxito No. 1 en la lista Billboard Country Airplay, “Things a Man Oughta Know”, Lainey Wilson lanzó un par de colaboraciones exitosas con HARDY y Cole Swindell. Pero es el segundo álbum de la cantautora de Luisiana, en el que se destaca su pluma robusta y bondad sureña, lo que la consolidó como estrella en ciernes (y ganadora reciente de dos Premios CMA de la música country). “Hillbilly Hippie” abre Bell Bottom Country con una vibra de rock desenfrenado de los 70, al tiempo que “Grease” hierve a fuego lento en un sensual R&B. Sin embargo, Wilson también se muestra hábil en el country tradicional, con historias intensamente personales como “Those Boots (Deddy’s Song)” que agregan una veracidad brillante a un álbum lleno de odas obreras a la voluntad incansable (“Heart Like a Truck”, “Live Off”) y sueños de alto vuelo (“Wildflowers and Wild Horses”). — JESSICA NICHOLSON

17. Charli XCX, Crash

Courtesy Photo

Charli XCX arrasó a lo largo de 2022 con su quinto álbum de estudio, consolidando su papel como una de las artistas pop más confiables en los charts de Billboard mediante su uso magistral de ritmos dance modernos y techno pop con infusión de los 80, mezclados con interpolaciones de clásicos como “Show Me Love” de Robin S. Crash es la Charli XCX que conocemos y amamos, descarada y bulliciosa, sin dejar de ser característicamente ingeniosa. En cuanto al fin de su contrato de cinco discos con Atlantic, cuya odisea impregnó gran parte de la narrativa previa al lanzamiento del LP, la estrella de 30 años lo expresado mejor en la canción que da título al álbum: “I’m high voltage, self-destructive, end it all so legendary”. (Soy de alto voltaje, autodestructiva, lo acabo todo de forma legendaria). — RANIA ANIFTOS

16. The 1975, Being Funny in a Foreign Language

The 1975, Being Funny in a Foreign Language Courtesy Photo

Para The 1975, el amor flota en el aire… y, aparentemente, también en el escenario. Es algo que está escrito en todo el quinto álbum de estudio de la banda, partiendo del comentario irónico familiar del grupo a favor de un tipo de composición más sincero que a ratos “suena como versión”, como reconoce su líder Matty Healy. A lo largo de 11 canciones, Being Funny in a Foreign Language se vuelve abiertamente efusivo en su lirismo y su naturaleza sonora, desde la jubilosa “Happiness” — “She showed me what love is” (Ella me mostró lo que es el amor) — hasta la pintoresca “I’m in Love With You”, con su estribillo que repite el título (Estoy enamorado de ti), a su moderada “All I Need to Hear”, que se expresa en la comodidad de esas tres pequeñas palabras. Se necesita una habilidad particular en cualquier idioma para captar la emoción, los dichosos altibajos y los sombríos bajos sin que parezca algo forzado, pero The 1975 lo logra como una flecha que atraviesa el corazón. —JOSH GLICKSMAN

15. Yahritza y Su Esencia, Obsessed

Yahritza y Su Esencia, Obsessed Courtesy Photo

Yahritza y Su Esencia se convirtieron en un fenómeno incluso antes de lanzar su primer EP. Puede decirse que después de escuchar el primer sencillo del trío de hermanos mexicano-estadounidenses, “Soy el único”, que ya es un auténtico himno desgarrador, nos dejó con ganas de escuchar más de la joven de 16 años y sus dos hermanos mayores. Cuando lanzaron su EP de siete temas Obsessed, este no decepcionó. Al igual que “Soy el único”, las canciones son muy emotivas y personales y es fácil identificarse con ellas. La cantante principal, Yahritza, narra historias de angustia inyectando patetismo a cada uno de sus versos. En “Enamorado” y “Esta noche” serena a sus amores con brutal honestidad y crudeza sobre sus sentimientos. El triste álbum sierreño debutó en el No. 1 de la lista Regional Mexican en mayo, estableciendo al trío como una fuerza a tener en cuenta en la música mexicana. — GRISELDA FLORES

14. Maggie Rogers, Surrender

Maggie Rogers, Surrender Courtesy Photo

Pocos artistas muestran un sentido tan completo de quiénes son como la cantautora de pop alternativo Maggie Rogers en su primer álbum, Heard It In a Past Life. Aún menos continúan desafiando ese sentido a medida que avanza su carrera. En Surrender, Rogers pasa de la autorrealización al amor, tanto platónico como romántico, en una colección de canciones explosivas, emotivas y, en sus propias palabras, salvajes — desde la visceral “Want Want” y la enorme “Shatter” a la más intrincada y sincera “Horses” y la emocionalmente estratificada “I’ve Got a Friend”. Luego está “Anywhere With You”, que muestra no solo sus habilidades para componer, sino también una voz que sigue mejorando, al gritar y cantar el estribillo final: “You tell me you want everything, you want it fast/ But all I’ve ever wanted is to make something f–king last.” (Me dices que quieres todo, lo quieres rápido/ Pero lo único que yo siempre he querido es hacer que algo dure). — DAN RYS

13. Romeo Santos, Fórmula, Vol. 3

Romeo Santos, Fórmula, Vol. 3 Courtesy Photo

Romeo Santos alcanzó alturas inconmensurables al globalizar la bachata en sus propios términos, una fórmula perversamente seductora que llevó a las masas un estilo dominicano originalmente rural y centenario. Con su trilogía Fórmula, el nativo del Bronx construye un imperio donde reina la bachata, y en Vol. 3 el procaz cantante sigue abrazado a la esencia del género. El ensimismamiento desconsolado de “Bebo” se remonta a los orígenes de la bachata, una forma de arte que alguna vez se llamó amargue por sus letras a menudo tristes. Hace dúo con Rosalía en “El pañuelo”, hechizando a los oyentes mientras sus voces crean dulces melodías. Y en “15.500 noches”, el Rey de la Bachata pone de relieve a héroes tropicales como Toño Rosario, Rubby Pérez, Fernandito Villalona y Ramón Orlando en una celebración del merengue, honrando la historia del género dominicano como solo puede hacerlo Santos. — ISABELA RAYGOZA

12. Pusha T, It’s Almost Dry

Pusha T, It’s Almost Dry Courtesy Photo

“The money counter ding is so exciting” (El ding del contador de dinero es tan emocionante), exclama Pusha T como un niño de 12 años al comienzo de “Neck & Wrist”, el sencillo principal de su álbum It’s Almost Dry. Es una confirmación de que al cabo de dos décadas de ser el abanderado del rap de la coca — “vender privilegio blanco”, como lo expresa de manera inolvidable — todavía no se ha aburrido en lo que se refiere al punto de encuentro de sus dos carreras profesionales. Tampoco lo hemos hecho nosotros al escucharlo: It’s Almost Dry muestra a King Push en su forma clásica, energizado al vincularse con dos almas gemelas sonoras en los productores Ye y Pharrell (que se dividen a partes iguales las tareas de hacer girar las perillas en el álbum) y reclutando a un tercero en Malice, un invitado bienvenido en el cierre “I Pray for You”. Así como no ha perdido la pasión por su trabajo, tampoco se ha desvanecido su perspicacia comercial: Comienza el tema de apertura “Brambleton” a mitad de camino y se desplaza por una docena de temas en 35 minutos con una eficiencia impresionante, siempre a tiempo, como el camión de Amazon. —ANDREW UNTERBERGER

11. Lizzo, Special

Courtesy Photo

Si alguien buscaba una chispa de alegría inmediata en 2022, Lizzo era la artista a la que acudir. Al arrancar el álbum que le sigue a su innovador Cuz I Love You de 2019 con la letra “Hi, motherf–ker, did you miss me?” (Hola, hijo de p… , ¿me extrañaste?), está claro que Lizzo estaba preparando al oyente para unos 35 minutos eufóricos y despreocupados. Special tiene todo lo que necesitas para pasar un buen momento: una oda a la amistad codependiente en “Grrls”, un himno de amor propio en la canción homónima del disco e incluso un tema actualizado de Halloween al estilo de “Monster Mash” en “Everybody’s Gay”. Todo esto lo corona “About Damn Time”, que con su seductora línea de bajo y un estribillo que resuena sin cesar en tu mente fue uno de los mayores éxitos del verano y una de las mejores canciones del año. — TAYLOR MIMS

10. Wet Leg, Wet Leg

Wet Leg, Wet Leg Courtesy Photo

El primer álbum de Wet Leg pudo haber sido un rotundo fracaso. Después de todo, “Chaise Longue”, el sencillo de 2021 del grupo británico de indie-rock, fue el tipo de éxito de boca en boca imposible de replicar sin que parezca solo algo curioso. Afortunadamente, Wet Leg se estaba preparado para seguir adelante con una variedad de canciones pop socarronas que combinan riffs post-punk, armonías doo-wop y letras que desafían tanto a los ex como a las dudas interiores. Wet Leg se mueve enérgicamente y estalla con hooks en un LP para el cual los miembros de la banda claramente pasaron su vida preparándose. Podrá ser un proyecto difícil de sacar adelante, pero ya habíamos tenido dudas sobre Wet Leg y probablemente no deberíamos volver a tenerlas. — J. LIPSHUTZ

9. Omar Apollo, Ivory

Omar Apollo, Ivory Courtesy Photo

Para uno de los proyectos más perfectamente diversos de 2022, el favorito alternativo Omar Apollo presentó su muy esperado primer álbum Ivory, una producción inmaculada que desafía los géneros musicales. Ivory elimina las capas de Apollo, arrojando luz sobre su herencia mexicana-estadounidense a través de canciones en español como “En el olvido” y “Tamagotchi”, acompañado de Neptunes, al tiempo que se mantiene fiel a sus sentidas raíces de R&B alternativo en el desgarrador “Evergreen” y en “Invencible”, con Daniel Caesar. El cantautor criado en Indiana sabe exactamente quién es, centrándose sin reservas en el amor queer y las confesiones vulnerables mediante música lo suficientemente accesible a la viralidad de TikTok pero con un sonido lo suficientemente profundo como para valerle a la estrella en ciernes un puesto entre nuestros 10 mejores álbumes del año. — NEENA ROUHANI

8. The Weeknd, Dawn FM

The Weeknd, Dawn FM Chris Saraiva

Después de sumar a su resumé la actuación más grande del mundo y el mayor éxito de todos los tiempos en el Billboard Hot 100 en 2021, Abel Tesfaye asumió una tarea aún más audaz en 2022: llegar al fondo de toda ese asunto de la vida después de la muerte, el pecado y la salvación, culminando su exploración musical de más de una década del hedonismo y sus ramificaciones. Dawn FM no es solo el proyecto más cohesionado de The Weeknd desde sus días de mixtapes envueltos en misterio, gracias al improbable equipo de producción ejecutiva de Max Martin y Oneohtrix Point Never. También es un álbum conceptual aleccionador, disfrazado de programa de radio para los difuntos mientras estos viajan por el túnel del purgatorio al más allá, acompañados de una narración sumamente desconcertante de Jim Carrey. Apriétense el cinturón de seguridad. — ERIC RENNER BROWN

7. Steve Lacy, Gemini Rights

Steve Lacy, Gemini Rights Courtesy Photo

“Baby, you got somethin’ in your nose/Sniffin’ that K, did you feel the hole?” (Cariño, tienes algo en la nariz/Al oler esa K, ¿sentiste el agujero?) Ese es el cañonazo de apertura de Lacy en su álbum revelación Gemini Rights: Despreocupado y amargado pueden parecer estados de ánimo contradictorios, pero estos prosperan juntos en medio del relajado funk y el conciso new wave en este set. Esa primera canción, “Static”, atempera el sencillo piano con letras cortantes, al tiempo que la desenfrenado “Bad Habit” se desliza al son de una guitarra fijada a una temperatura de 96 grados y soleado, aun cuando el estribillo toca suelo como un paseo solitario bajo la lluvia. Pero Gemini Rights culmina en un estado de satisfacción que trasluce en las maravillosas armonías vocales de “Sunshine”, antes de cerrar con una hermosa declaración de devoción con el bajo en “Give You the World”. — ELIAS LEIGHT

6. Harry Styles, Harry’s House

Courtesy Photo

Más de una década después de convertirse de la noche a la mañana en ídolo adolescente como parte de la banda One Direction, Harry Styles demuestra lo cómodo que se siente ahora como superestrella pop con este confiado y receptivo tercer álbum en solitario. Harry acoge a sus entusiastas invitados con “Music for a Sushi Restaurant”, con los golpes de bocina de “Sledgehammer” y sus scats desinhibidos que indican que hay una fiesta de house cerca. Y aunque hay mucho júbilo aquí, como el sintetizador efervescente del sencillo “As It Was” que pasó 15 semanas en el Hot 100, o el vertiginoso y deslumbrante “Late Night Talking”, también hay mucha introspección que hace sentir que una figura muy pública nos invita a entrar en su espacio privado. No hay duda de que el carismático Styles siempre ha tenido un atractivo exterior, pero este álbum tan aplomado muestra que los cimientos de Harry’s House son igual de sólidos. — KATIE ATKINSON

5. Rosalía, Motomami

Courtesy Photo

Motomami es el producto de una mami inconformista vestida de cuero, que rompe las reglas y se deleita con los motores, la hipervelocidad y los frenos chirriantes. En su tercer álbum de estudio Rosalía es, además, una muestra de que la experimentación y el tradicionalismo, en todas las formas y sonidos, pueden coexistir, y de manera fascinante. El tema de apertura, “Saoko”, presenta el minimalismo del reggaetón antes de salpicarlo con complejas melodías de jazz para crear una contorsión de sonidos al tiempo que declara: “Yo me transformo”. En “La fama”, con The Weeknd, se atreve a mezclar la bachata con el sensual electro-pop, mientras ella encarna a una sirena en busca de fama, consumida por los placeres oscuros de la celebridad (“Es mala amante la fama y no va a quererte de verdad”, canta The Weeknd en español). Pero Rosalía nunca abandona su amado flamenco, como se aprecia en la hechizante “Bulerías”. La provocadora española sigue empujando los límites del pop latino moderno con un enfoque inquebrantable, mientras saca a flote la emoción y la seducción. — I.R.

4. Kendrick Lamar, Mr. Morale and the Big Steppers

Kendrick Lamar, Mr. Morale and the Big Steppers Courtesy Photo

“One-thousand eight-hundred and fifty-five days” (Mil ochocientos cincuenta y cinco días). Esa letra de apertura detalla cuánto tiempo pasó entre el lanzamiento del álbum de Kendrick Lamar laureado con el Premio Pulitzer DAMN, y su álbum más confesional y brutalmente honesto hasta la fecha, Mr. Morale & The Big Steppers. En la primera mitad del disco, la más aceptable para la radio, detalla su adicción a la lujuria en la escurridiza “Worldwide Steppers” y cómo sus problemas paternos contribuyen a la masculinidad tóxica en la elegante “Father Time”, acompañado por Sampha. Pero es en la parte final, más teatral e introspectiva, donde realmente se mete en el lodo al abordar sus prejuicios relacionados con la transfobia en la controvertida “Auntie Diaries”, y liberándose del trauma generacional causado por el abuso sexual en la sombría pieza de piano “Mother I Sober”. El proyecto, que encabeza la lista Billboard 200, se reduce a la conmovedora tesis de Lamar de que tu rapero favorito, incluso el rapero que define a su generación, no es nuestro salvador, y no deberíamos esperar que lo sea. — HERAN MAMO

3. Taylor Swift, Midnights

Taylor Swift, Midnights Courtesy Photo

Taylor Swift no hubiera tenido que lanzar nada nuevo este año, pues ha lanzado ya dos álbumes esta década y ha alimentado a sus fans con regrabaciones de sus primeros discos, todos repletos de bonificaciones. Pero justo cuando los “swifties” creían que Speak Now (Taylor’s Version) asomaba en el horizonte, llegó el anuncio de Midnights. Y aunque su décimo álbum continúa abordando los mismos temas de sus obras anteriores, desde el lirismo soñador de Folklore hasta el audaz pop de Reputation, Midnights es único en lo que a vulnerabilidad se refiere. Canciones como la introspectiva “Anti-Hero” y la pesarosa arrepentida “Midnight Rain” son más crudas, reflexivas y humanas de lo que hemos visto de cualquier superestrella mundial en años. Midnights se siente como celebración de una carrera de 16 años permeada de una sensación de inmenso crecimiento. No es que tuviéramos duda alguna, pero después de todo ese tiempo en la industria de la música, Swift “todavía puede hacer que todo brille”. — R.A.

2. Beyoncé, Renaissance

Beyonce, Renaissance Carlijn Jacobs

Cada vez que Beyoncé lanza nueva música, es un acontecimiento. Y Act 1: Renaissance de este verano, su esperado séptimo álbum de estudio como solista, no fue la excepción. Esta vez, Beyoncé fijó su mirada en la música dance rindiendo homenaje a sus diversas facetas, desde el candente himno “Break My Soul” hasta infusiones de disco, techno y go-go. En otra parte del maratón bailable de 16 canciones, puedes encontrar la despreocupada “Cuff It”, cuya vibra retro de disco-funk recuerda a “Good Times” de Chic, así como “Pure/Honey”, un homenaje al baile de salón y la cultura del voguing de fines de los 80. Tan variados como la música son los temas del álbum: acompañada de un paso rítmico que va de cero a 100, “Church Girl” disecciona la vieja batalla entre ser bueno y travieso, mientras “Plastic Off the Sofa” es un jugueteo amoroso enérgico pero sensual, acentuado por la voz entrecortada de Bey. Como da a entender el apropiado título del álbum, Beyoncé demuestra una vez más que siempre se puede contar con ella para identificar el zeitgeist cultural, reinventarlo y elevarlo a otro nivel. Sin duda, los fans estarán esperando ansiosamente que haga lo mismo en su segundo acto. — GAIL MITCHELL

1. Bad Bunny, Un verano sin ti

Courtesy Photo

Siempre recordaremos el 2022 como el año en que Benito hizo historia, batiendo sus propios récords y uniendo al mundo entero en la celebración de su eterno Verano. Sin importar el idioma, la cultura o la generación, todos de alguna manera conectamos este verano con Un Verano Sin Ti de Bad Bunny, dejándonos llevar por su proyecto musical más visionario. El set mostró brillantemente la capacidad y versatilidad del superastro mundial a través de su ambiciosa lista de 23 canciones, 22 de las cuales llegaron al Hot 100 la semana de su lanzamiento — y debutó en la cumbre del Billboard 200, donde pasó 13 semanas no consecutivas antes de convertirse en el primer álbum latino que encabeza el resumen de fin de año de dicha lista.

Verano, que se divide en “Lado A” y “Lado B”, fue concebido para llevarte en una montaña rusa de emociones a través de sus dos mitades, escalando al comienzo a una cima con el furioso mambo “Después de la playa”. A partir de ahí, lleva a los oyentes en una serie de perreo intenso (“Me porto bonito”), reggae optimista (“Me fui de vacaciones”) y dembow (“Tití me preguntó”), antes de desacelerar con una bossa nova (“Yo no soy celoso”) y un suave y melódico soul (“Ojitos lindos”). Cada canción tiene su propio propósito y cada letra y melodía su propia historia, y todo confluye en un álbum lo suficientemente vívido y emocionante como para hacer que sea el más grande del año en Estados Unidos sin un solo éxito pop radial estadounidense o canción en inglés. Es el mundo de Bad Bunny, y todos estamos dando vueltas en él, fingiendo que el verano aún no termina. — INGRID FAJARDO

A continuación, los 50 mejores álbumes de 2022.

(La lista también incluye Nostalgia de Eslabón Armado, Feliz Cumpleaños Ferxxo: Te Pirateamos El Álbum de Feid, y Holy Fvck de Demi Lovato)

1. Un verano sin ti, Bad Bunny

2. Renaissance, Beyonce

3. Midnights, Taylor Swift

4. Mr. Morale and the Big Steppers, Kendrick Lamar

5. Motomami, Rosalía

6. Harry’s House, Harry Styles

7. Gemini Rights, Steve Lacy

8. Dawn FM, The Weeknd

9. Ivory, Omar Apollo

10. Wet Leg, Wet Leg

11. Special, Lizzo

12. It’s Almost Dry, Pusha T

13. Fórmula, Vol. 3, Romeo Santos

14. Surrender, Maggie Rogers

15. Obsessed, Yahritza y Su Esencia

16. Being Funny in a Foreign Language, The 1975

17. Crash, Charli XCX

18. Bell Bottom Country, Lainey Wilson

19. Emails I Can’t Send, Sabrina Carpenter

20. De Adentro Pa’ Afuera, Camilo

21. Blue Water Road, Kehlani

22. DS4Ever, Gunna

23. The Car, Arctic Monkeys

24. Marchita, Silvana Estrada

25. Caprisongs, FKA twigs

26. Bronco, Orville Peck

27. Honestly, Nevermind, Drake

28. Nostalgia, Eslabón Armado

29. I Never Liked You, Future

30. MUNA, MUNA

31. Palomino, Miranda Lambert

32. A Light for Attracting Attention, The Smile

33. Dragon New Warm Mountain I Believe in You, Big Thief

34. Spaceships on the Blade, Larry June

35. A Beautiful Time, Willie Nelson

36. Growin’ Up, Luke Combs

37. God Save the Animals, Alex G

38. Feliz Cumpleaños Ferxxo: Te Pirateamos El Álbum, Feid

39. Holy Fvck, Demi Lovato

40. Lindeville, Ashley McBryde

41. Actual Life 3 (January 2 – September 22, 2022), Fred Again

42. Born Pink, BLACKPINK

43. Charlie, Charlie Puth

44. Laurel Hell, Mitski

45. Wasteland, Brent Faiyaz

46. Preacher’s Daughter, Ethel Cain

47. Heterosexuality, Shamir

48. Just Like That…, Bonnie Raitt

49. American Heartbreak, Zach Bryan

50. Banda sonora original de Elvis, varios artistas