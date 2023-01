Lo que Shakira realmente dice en su nueva canción con Bizarrap

La nueva “BZRP Music Sessions Vol. 53” de Shakira con el DJ y productor argentino Bizarrap es el equivalente a una bomba sónica. La estrella colombiana de 45 años se fue con todo, sin tapujos, en una canción que apunta directamente a su ex, el futbolista Gerard Piqué, quien la dejó por una mujer mucho más joven.

Esta no es la primera vez que un artista se desahoga por completo junto a Bizarrap. El año pasado, el rapero puertorriqueño Residente causó sensación con su “BZRP Music Sessions Vol. 49”, en la que criticó a la industria en general y a J Balvin en particular.

Y esta tampoco es la primera vez que Shakira señala a su ex. Antes de la sesión de Bizarrap, lanzó la más conmovedora “Monotonía” con Ozuna, lamentando la pérdida del amor por culpa de la “monotonía”. Pero en las últimas semanas, la ecuanimidad de Shakira parece haberse evaporado, como lo demuestra una serie de publicaciones en Instagram, incluida una que decía: “Hay más gente buena que indecente”.

Claramente, algunos insultos a Piqué eran de esperar, pero hay mucho que digerir en esta canción escrita por Shakira junto con Bizarrap, el compositor colombiano Keityn y Santiago Alvarado. Verso tras verso, Shakira escupe balas contra Piqué que hacen que uno casi sienta lástima por el tipo. Y aunque es difícil imaginar que Shakira sea más directa (como escribió la cantante española Aitana en Twitter: “He visto todos estos videos de TikTok ‘analizando’ las pistas… ¿qué pistas?”), hay algunas líneas aquí que merecen una mirada.

1. “Tanto que te las das de campeón, y cuando te necesitaba diste tu peor versión”

Piqué, exjugador del Manchester United y del Barcelona, ​​es considerado uno de los mejores defensores de la historia del fútbol. Anunció su retiro de la cancha el 5 de noviembre, en medio de su separación de Shakira.

2. “Una loba como yo no está pa’ tipos como tú/ A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú“

La referencia a “una loba” se remonta al megaéxito de Shakira de 2009 “She-Wolf” (loba en español). La canción es una oda a su loba interior, que sale de noche a cazar hombres de verdad porque el que tiene en casa no está a la altura de las expectativas.

3. “Entendí que no es culpa mía quе te critiquen/ Yo solo hago música, perdón que te sal-pique/ Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”

“Salpique” en este caso parece ser un juego de palabras: “Sal Piqué”. Y luego, por supuesto, Shakira se vuelve aún más incisiva: “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”, se lamenta, haciendo referencia a sus problemas legales en curso con el fisco de España, donde la cantante tiene previsto ir a juicio este año.

4. “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”

Oh… Podemos esperar que este se convierta en un grito de guerra para las mujeres rechazadas en todas partes en los años venideros.

5. “Tiene nombre de persona buena/ Claramente no es como suena”

La novia de Piqué se llama Clara. Al interpretar este verso, Shakira hace una estratégica pausa: “Clara…mente”, canta.

6. “Yo valgo por dos de 22/ Cambiaste un Ferrari por un Twingo/ Cambiaste un Rolex por un Casio”

Y no, Shakira definitivamente no escatimó en su diatriba contra la novia de Piqué, Clara Chía Martí. La cantante de 45 años dice que ella “vale por dos de 22”, pero no se detiene ahí. “Cambiaste un Ferrari por un Twingo”, agrega, refiriéndose al pequeño modelo Renault de bajo presupuesto. En cuanto a Rolex vs. Casio, sin embargo, objetamos no solo porque hay Casios caros, sino porque nos gustan los relojes resistentes que todavía tienen un elemento cool y moderno.

7. “Ah, mucho gimnasio/ Pero trabaja el cerebro un poquito también”

Espera… ¿Shakira está llamando a Piqué un deportista tonto?