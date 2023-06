LIT Killah, Daddy Yankee y más: ¿Cuál es tu nuevo lanzamiento favorito de música latina? ¡Vota!

Esta semana, nuestra sección Nueva Música Latina — una compilación semanal de las mejores canciones, álbumes y videos recomendados por los editores de Billboard Latin y Billboard Español — incluye nueva música de Daddy Yankee, Young Miko, and Gocho, por mencionar algunos.

Explorar See latest videos, charts and news Daddy Yankee lit killah See latest videos, charts and news

Para sorpresa de todos, Daddy Yankee salió de su retiro para lanzar una nueva colaboración con el debutante Omar Courtz (a quien descubrió en Instagram): una canción perfecta para el verano titulada“BEACHY”. Coescrito por Yankee, Courtz, Justin Quiles y BCA, y parte del próximo álbum de Yankee LEGENDADDY Goat Edition, el tema habla sobre una chica que se broncea en la playa y disfruta del sol mientras vive su mejor vida de soltera. Producido por Yankee, Dímelo Flow, BK y PM, fusiona reggaetón con afrobeats y es respaldado por la voz azucarada de Yankee y los tonos más rasposos de Courtz.

Otra artista en ascenso, Young Miko, se asoció con los veteranos del reggaetón Jowell & Randy en “ID”, una colaboración con letra coqueta NSFW (no apta para la oficina) que combina reggaetón, reggae y melodías de perreo contundentes.

Un lanzamiento notable esta semana es “Los del Espacio”, una canción contagiosa de cumbia-reggaetón lanzada por ocho de los artistas argentinos más populares del momento: Lit Killah, Emilia, Duki, Maria Becerra, Rusherking, FMK, Tiago PZK y Big One. “En cámara lenta/ Te pegaste conmigo y no te diste cuenta/ Que esta noche te suelta’/ Yo sé que te tienta”, dice parte del coro del pegadizo tema escrito por el octeto de amigos y producida y masterizada por Big One.

Los lanzamientos de esta semana también incluyen, entre otros, la sentida balada pop de Francisca Valenzuela “¿Dónde se llora cuando se llora?”; el primer proyecto en solitario de Gocho en ocho años, el EP de seis canciones No Soy El Mismo (Lado A); la aventura de Sky Rompiendo con Feid y Myke Towers “Cielo”; “Una noche” de Nico Hernández y Pipe Bueno; la carta de amor de Los Aptos y Cuco “Miel”, y más.

La semana pasada, la nueva generación de Menudo ganó la encuesta con su sencillo “Feelin’”, que obtuvo más del 54% de los votos. ¿Cuál es tu nuevo lanzamiento favorito de música latina? ¡Vota a continuación!