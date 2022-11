Lionel Richie recibirá premio Icon en los American Music Awards 2022

Lionel Richie recibirá el premio Icon en los American Music Awards 2022. Richie, quien condujo la ceremonia en 1984 y 1985, cuando estaba en la cima de su carrera, subirá al escenario para recordar sus canciones más emblemáticas y sus logros en los AMAs a lo largo de los años. Pasará a ser el único artista que se presentará en el escenario de los AMAs en cada década desde la creación del premio en 1974.

El premio Icon honra a un artista “cuyo trabajo ha marcado una influencia global en la industria de la música”. Rihanna fue la primera en recibirlo, en 2013.

Presentada por Wayne Brady, la gala de los American Music Awards 2022 se transmitirá en vivo desde el Teatro Microsoft en L.A. Live, en Los Ángeles, el domingo 20 de noviembre a las 8:00 p.m. por la cadena ABC. Al día siguiente estará disponible en Hulu.

Más que cualquier otro artista, la carrera de Richie se ha desarrollado en el escenario de los AMAs. El programa se lanzó en 1974, el mismo año en que Richie logró su primer Top 40 en la lista Billboard Hot 100 con el éxito instrumental de Commodores “Machine Gun”. Richie ganó sus dos primeros AMAs con Commodores y el resto de su carrera en solitario. El premio Icon será su AMA número 18. El artista tiene el récord de más victorias para videos musicales (seis).

En enero de 1984, Richie se convirtió en la primera persona en presentar en solitario los AMAs. Regresó como conductor en solitario al año siguiente para lo que seguramente fue una de las noches más memorables de su vida: ganó un récord de seis premios esa noche. Inmediatamente después de esa transmisión, él y muchos de los otros artistas se dirigieron a los estudios A&M en Hollywood para grabar el himno humanitario “We Are the World”, que Richie coescribió con Michael Jackson.

“Estoy inmensamente agradecido por una carrera que me ha llevado a lugares a los que nunca imaginé que iría, desde estadios de todo el mundo hasta platós de estudio y el escenario de los AMAs”, dijo Richie en un comunicado. “Puedo recordar una de las primeras veces que pude actuar en los AMAs. Fue para cantar ‘We Are the World’ entre los músicos más emblemáticos de mi generación, por lo que es surrealista recibir este reconocimiento 36 años después”.

“Lionel Richie ha tenido un profundo impacto en innumerables personas en todo el mundo y en la industria de la música en general”, dijo el productor ejecutivo y showrunner del programa, Jesse Collins, en un comunicado. “Desde los millones de dólares recaudados gracias a ‘We Are the World’ hasta la influencia global que su sonido único aún tiene hoy, Richie es la definición de una leyenda viviente y honrarlo con el premios Icon en los AMAs es obvio”.

Richie ha recibido muchos otros premios, incluidos un Oscar y un Globo de Oro a la mejor canción original por “Say You, Say Me”, y cuatro premios Grammy, incluyendo a álbum del año por Can’t Slow Down y canción del año por “We Are the World”.

En 2016, Richie fue nombrado Persona del Año de MusiCares y recibió el máximo galardón del Salón de la Fama de los Compositores, el Premio Johnny Mercer. En 2017, recibió honores del Centro Kennedy y en 2022 obtuvo el Premio Gershwin de la Canción Popular de la Biblioteca del Congreso y fue incorporado al Salón de la Fama del Rock and Roll.

Richie ha acumulado cinco éxitos No. 1 en el Hot 100 como solista y dos más al frente de Commodores. Ha tenido tres álbumes en el No. 1 del Billboard 200: Can’t Slow Down (1983), Dancing on the Ceiling (1986) y Tuskegee (2012).

En abril de 2016 inició su residencia musical en Las Vegas, “Lionel Richie – All the Hits”, y en 2022 lanzó otra, “Back to Las Vegas” en el Wynn Las Vegas Encore Theatre, que continuará hasta 2023. Richie está actualmente en medio de su sexta temporada como juez en American Idol de ABC.

Como se anunció anteriormente, los AMAs de este año contarán con las actuaciones de Carrie Underwood, Imagine Dragons, J.I.D., P!NK, Tems, Wizkid y Yola. Próximamente se anunciarán artistas adicionales.

Los AMAs del año pasado se destacan como la transmisión más social de 2021, con 46,5 millones de interacciones, según el programa.

Como la entrega de premios por votación de los fans más grande del mundo, los AMAs se transmitirán a nivel mundial en plataformas lineales y digitales en más de 120 países y territorios. La votación ya está abierta a través de VoteAMAs.com y Twitter en todas las categorías.

Los nominados se basan en interacciones clave de los fans, como se refleja en las listas de Billboard, que incluyen streaming, ventas de álbumes y canciones, difusión radial y ganancias brutas de giras. Estas medidas son rastreadas por Billboard y su socio de datos Luminate, y cubren el período de elegibilidad del 24 de septiembre de 2021 al 22 de septiembre de 2022.

Los American Music Awards 2022 son producidos por dick clark productions y Jesse Collins Entertainment. Jesse Collins es showrunner y productor ejecutivo. Dionne Harmon, Jeannae Rouzan-Clay y Larry Klein también son productores ejecutivos.

Las entradas ya están a la venta en www.axs.com.