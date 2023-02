En la música y las redes, en las buenas y en las malas: Lele Pons y Guaynaa

Cuando Lele Pons publica contenido en Instagram para sus 50 millones de seguidores, lo hace con una mezcla de glamour, humor autocrítico y sencillez que resultan completamente encantadores. Y sus posts con Guaynaa, quien cuenta con 6,2 millones de seguidores, no son la excepción, salpicados con una buena dosis de amor y cariño. Muchos probablemente se pregunten: ¿Son así en la vida real?

Lo son.

En una mañana fresca y soleada en Miami, la influencer y cantante llega a una entrevista y sesión de fotos en El Tucán, un restaurante y lounge en el área de Brickell, puntual y muy como la Lele de los sketches: cara lavada, pelo suelto, sudadera y tenis. Pero en menos de una hora se transforma en la Lele glamorosa, con traje ejecutivo de falda y escote pronunciado, altísimos stilettos y labios rojo cereza.

“Bella mi vida, ¡vaya!”, le dice Guaynaa, el cantante y compositor puertorriqueño que también es su novio y prometido, con una mezcla de ternura y admiración, como si no la viera a diario. Pons le da un beso cuidando no mancharlo con su maquillaje. Es uno de muchos gestos de afecto que se tendrán a lo largo del día — como esos que solemos ver en sus fotos y videos en redes sociales. Podría sonar ligero y hasta frívolo, pero está lejos de serlo.

Desde unos meses antes de oficializar su relación el 12 de diciembre de 2020 en Instagram, hasta su emocionante pedida de mano ante los ojos de miles el 31 de julio de 2022 durante el set de Steve Aoki en el festival Tomorrowland en Bélgica, Pons y Guaynaa mantuvieron la atención de sus fans con graciosos posts en los que no temieron mostrar instantáneas de su vida y reírse de sí mismos. Y las publicaciones no han parado desde entonces, con una combinación de comedia, momentos de vulnerabilidad y mensajes de amor propio (la celulitis ya no es motivo de vergüenza para muchas gracias a Lele Pons).

Pero la creadora de contenido venezolana de 26 años y el músico puertorriqueño de 30 son mucho más que una pareja cautivadora, y su reciente compromiso no se limita al matrimonio: ahora también harán música juntos.

No son los primeros artistas de la música en unir sus vidas y entrelazar carreras, pero su relación es diferente a todas, pues ella es más conocida por su trabajo en redes sociales y él como un cantautor respetado en la industria. Trabajar juntos tiene sus riesgos inherentes, pero también podría resultar en algo enorme para ambos: con 422 millones de vistas, el video musical más visto de Pons es el de su única colaboración con Guaynaa, “Se te nota”, mientras que para él es el segundo después de su megahit “ReBoTa” (2019), con 526 millones.

“Yo considero que puede ser un proyecto que nos dé muchas sorpresas, tanto por el lado de Guaynaa y por el lado de Lele, porque ella lleva mucho tiempo sin sacar música y Guaynaa lleva nueve meses, diez meses, parado musicalmente y creo que va a haber algo bacano (chévere) para esta generación, ese público que sigue a Lele y el público que espera con ansiedad a Guaynaa”, dice Juan Diego Medina, el nuevo mánager de Guaynaa.

En los últimos meses, Eleonora Pons Maronese y Jean Carlos Santiago Pérez (sus verdaderos nombres) han estado planeando un casamiento al tiempo que pasan horas en el estudio creando canciones y produciendo un álbum que planean lanzar poco después de darse el sí el 4 de marzo en su adoptiva Miami ante más de 300 invitados. El set de 10 canciones, tentativamente titulado Capitulations y que saldrá en una sociedad entre Interscope Records y Guaynaa, incluirá ocho duetos, una canción de Pons en solitario y una de Guaynaa, y abarcará una variedad de géneros, desde pop urbano (“Abajito”) y reggaetón (“Natural”) hasta reggae (“A que no”) y bachata (“Todo sabe más rico”).

Lele Pons y Guaynaa fotografiados el 17 de enero de 2023 en El Tucán en Miami. Lele lleva vestido de Silvia Tcherassi y zapatos Le Silla; Guaynaa traje Dickson Lim y zapatos Prada. Mary Beth Koeth

Nir Seroussi, vicepresidente ejecutivo de Interscope Geffen A&M (IGA), dice: “Este álbum es una celebración de la relación de Lele y Guaynaa y la manera perfecta de compartir su preciado momento con sus fans. Mientras la boda seguramente atraerá mucha atención, el foco de nuestro plan es resaltar su música. Con este proyecto, Lele y Guaynaa se salieron de su zona de confort y accedieron a un lado artístico que no hemos visto antes”.

Es su primer esfuerzo colaborativo desde “Se te nota”, esa juguetona canción pop urbana sobre desear a alguien de manera obvia que pasó 18 semanas en la lista Billboard Global 200 de todos los géneros (donde llegó al No. 44); 25 semanas en la Billboard Global Excl. US (donde alcanzó el No. 19); y 11 semanas en Hot Latin Songs (donde llegó al No. 25). También fue la semilla que los llevó a pasar más tiempos juntos y, eventualmente, a enamorarse.

Hicieron “oficial” su relación ese diciembre, pero el primer beso llegó casi dos meses antes, el 27 de octubre, cuando los Dodgers de Los Ángeles ganaron la Serie Mundial de béisbol por primera vez desde 1988. “Fue un momento muy emocionante y muy especial”, cuenta Pons.

La creadora de contenido, con más de 50 millones de seguidores en Instagram y 29 millones en TikTok, saltó a la fama en Vine, una red social para videos cortos donde llegó a ser la mujer más seguida (11,5 millones de seguidores) antes de que la plataforma cerrara en 2017, y pasó a crear sketches de comedia en YouTube, donde hoy suma 17,8 millones de seguidores. Sin embargo, su interés en la música se remonta a la niñez, cuando tomó clases de ópera, y en los últimos años ha lanzado más de una docena de sencillos, incluyendo “Bubble Gum” con Yandel (2021) y “HIT IT” con Black Eyed Peas y Saweetie (2021).

Lele, en un vestido de Aknvas y zapatos FEMME. Guayna con un top TAAKK, pantalón Versace y zapatos Prada. Mary Beth Koeth

Guaynaa, hijo de trovadores que empezó a crear música de niño, se ha hecho un nombre como un artista pop urbano con un estilo propio y la audacia de experimentar con todo tipo de géneros. Tras saltar a la fama en 2019 con “ReBoTa”, una combinación de reggaetón con dembow con la que debutó en los charts de Billboard, ha lanzado colaboraciones con artistas tan variados como Lola Índigo (“Respira”), Los Ángeles Azules (“Cumbia a la gente”) y Sebastián Yatra, con quien grabó “Chica ideal”, que llegó al No. 1 de Latin Airplay.

Ahora ambos asumen su proyecto musical con ilusión, pero también gran seriedad. Sobre todo después de un año que no fue todo risas y comedia. A principios de 2022, Guaynaa fue hospitalizado de emergencia tras un accidente automovilístico en Los Ángeles, donde un conductor ebrio chocó el vehículo en el que viajaba, ocasionándole una lesión cervical seria que requirió microcirugía y terapia. “Fue un proceso bien complejo de recuperación. [Tuve que] parar todos los proyectos”, recuerda, agradeciendo que Pons viajó a su encuentro de inmediato y lo acompañó en todo momento. Ya recuperado, le llegó el turno a él de cuidar de su prometida, quien fue operada de apendicitis el pasado octubre.

En el proceso, Guaynaa también terminó su contrato con Universal Music y firmó un contrato de management con Juan Diego Medina de La Industria Inc (Nicky Jam, Manuel Turizo), quien dijo que por ahora el cantante está libre de contratos, pero en conversaciones con un par de disqueras. Pons, firmada con Interscope, también tiene nuevo mánager, Polo Molina (Gerardo Ortiz, Black Eyed Peas), mientras su mánager para redes sociales sigue siendo John Shahidi de Shots Studios, con quien tiene años trabajado.

“Somos buenos amigos”, dice Molina de Medina, con quien trabajó cuando Black Eyed Peas y Nicky Jam se unieron para “Vida loca” en 2020. “Así que cuando él empezó a trabajar con Guaynaa y yo comencé a trabajar con Lele fue perfecto, simplemente nos llamamos y dijimos: ‘Hey, hagamos un álbum. ¡Sí! Hagamos una gira’. Obviamente hay una boda y una luna de miel en marcha, pero creo que tienen todos los ingredientes para ser superestrellas”.

Y ya todo está prácticamente listo para el gran día. Antes de salir de luna de miel a Dubái y París, Pons lucirá tres vestidos a lo largo de la velada: uno de Zuhair Murad para caminar al altar, uno de Julie Vino para bailar en la fiesta, “y el último-último, que es cuando ya tú estás mal, de Pnina Tornai”, dice riendo. Habrá comida puertorriqueña, venezolana e italiana (en honor a la ascendencia de ella), y música con orquesta y DJ hasta entrada la madrugada.

También esperan cantar y que canten algunos de sus invitados famosos, que incluyen a familiares y amigos entrañables como Chayanne (tío de Lele) y un cortejo estelar en el que participarán Paris Hilton, Anitta, Kim Loaiza, Hanna Stocking, Isabela Grutman, Nicole García e Isadora Figueroa. Mau y Ricky Montaner, y Sebastián Yatra, están entre los caballeros.

“¡Todos tienen que cantar! Mira, yo he cantado en las bodas de toditos”, dice Guaynaa, y Pons le recuerda que ya alguien dijo que quiere hacerlo: la cantante española Natalia Jiménez.

Durante nuestra extensa entrevista, Pons y Guaynaa hablaron de su vida juntos, de sus planes y sus respectivos papeles en la industria. Mostraron una cara más seria de la que sus seguidores acostumbran a ver en sus redes, pero rieron — y nos hicieron reír — a carcajadas.

Faltan solo unas semanas para su boda y poco después lanzan el álbum. ¿Cómo manejan el estrés?

PONS: Creo que nosotros dos tratamos de ayudarnos con el estrés, y la gente que nos rodea. Como tu papá, me calma mucho; tu mamá me calma mucho (se dirige a Guaynaa).

GUAYNAA: Es un proceso, pero siempre sacamos dos días a la semana para [no] hacer nada y estar en la casa abrazándonos, viendo televisión, hablando. Eso nos hace [apreciar] más y salir pa’ la calle con la idea de que alguien te espera en casa pa’ pasar un ratito chévere cuando se apaguen las luces, y que está pa’ ti.

Lele Pons fotografiada el 17 de enero de 2023 en El Tucán en Miami. Mary Beth Koeth

¿Qué quieren decir con este álbum? ¿Hay un mensaje en particular?

GUAYNAA: Mira, hay fiesta, hay baile.

PONS: Pero también hay momentos como que no quieres dormir con la persona con la que estás, [como] la bachata. Todas las parejas tienen problemas, y eso es muy importante. No todo es amor y besos. Hay momentos que tú sabes que son difíciles, y si tú amas a la persona con quien estás, vas a tener que resolverlo.

¿Quién escribió las canciones y cómo fue el proceso de trabajo en el estudio?

PONS: Guaynaa escribió las canciones. Yo soy más parte del marketing y videos musicales. Ambos contribuimos. Cantamos juntos, nos ayudamos. Muchas veces yo cambio la melodía cuando no me gusta, como por ejemplo en la canción “Abajito”.

GUAYNAA: Yo trato de componer, dirigir, producir. Y Eleonora está básicamente dando su opinión también en lo que a producción se refiere y a la letra, pero ella está en un tono más tranquilo. El proceso fue bastante variado. Se escribió una canción en México, el resto en Miami. Hubo colaboraciones con compositores de este servidor. Por ejemplo, “Estrella fugaz” se escribió con Elena Rose. Es un tema muy especial para nosotros porque representa en esencia lo que es nuestra historia de amor.

Trabajar juntos puede ser un arma de doble filo. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ustedes?

GUAYNAA: Lele y yo vamos a dos ritmos distintos. En la música te podría decir que es bastante chévere porque ella tiene un pensamiento y un approach y un drive diferente al mío, tiene otros filtros en su cabeza cuando analiza una música, cuando analiza un sencillo por ejemplo, y los filtros míos son más de elaboración conceptual del disco, de la musicalidad, del storytelling, del principio y el fin. Hubo muchas diferencias por eso mismo, pero al final del día yo creo que llegamos a desarrollar un proyecto y eso nos tiene bien contentos.

¿Qué ha sido lo más divertido?

PONS: Para mí era cuando yo tenía que cantar en el estudio, y Guaynaa entraba y me ayudaba. Me divertía, porque tú hacías cosas como para hacerme reír y [me ayudaba a relajarme]. ¿Y para ti?

GUAYNAA: ¿Lo más divertido del proceso? (Risa traviesa). Ay, que tú dijeras que te gustaba la canción, porque era: “No me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Esa sí”. “Yes!”

PONS: [Pero] cuando se trata de las canciones, yo confío en él. Aunque no me guste la canción, yo confío mucho en Guaynaa como un artista y digo, “OK bebé, si tú quieres mucho que esa canción salga, vamos”.

Cada uno tiene su base de seguidores bien apasionada. ¿Cómo llegan a sus fans y logran un consenso, sobre todo ahora que van a lanzar un proyecto juntos?

GUAYNAA: Yo creo que la gente quiere música.

PONS: Sí, ellos ya tienen todo el resto en redes sociales.

GUAYNAA: Ellos se montan en la ola y surfean con nosotros. La gente quiere música, a la gente le hace bien escuchar música de nosotros ahí afuera. I mean, hubo muchas personas el año pasado que, por ejemplo, ahora contándote lo difícil que fue, se molestaban del fan base mío o del fan base de Lele: “¿Por qué no están trabajando? ¿Por qué no están haciendo música? Ay, están viviendo más la relación que el trabajo”. Y realmente es que teníamos una discapacidad — yo no podía salir a cantar con un hueco aquí (se señala el cuello haciendo referencia a la lesión del accidente), y ella no podía salir a cantar con sutura en la barriga. Era un panorama muy complicado.

Guaynaa, si pudieras cambiar algo en la industria musical en este momento, ¿qué sería? (Guaynaa terminó su contrato con Universal Music y cambió de management tras el lanzamiento de su álbum debut La República de 2021)

GUAYNAA: Yo pondría cuatro años de estudio mínimo, una maestría y un bachillerato pa’l que quiera cantar y entrar a las plataformas. Porque me parece bastante injusto que por errores de ignorancia uno tenga que pagar con su sudor y uno tenga que pagar con el sustento de su familia — como un mal acuerdo, mal contrato, equis o ye. Siempre lo he dicho, esto es como ser padre: primero te dan el diploma y después empiezas a estudiar. Me gustaría que primero estudien y después les den el diploma.

Guaynaa fotografiado el 17 de enero de 2023 en El Tucán en Miami. Mary Beth Koeth

¿Sientes que tu relación con Lele o tu mayor presencia en las redes ha influido de alguna manera en la forma que haces música hoy en día?

GUAYNAA: Sí, definitivo. Uno tiene muchas vertientes en la música, especialmente yo que siempre he sido un muchacho que sale con reggaetón, después hace cumbia, salsa, música alternativa… esa es la manera que me siento cómodo, ese soy yo y ese es mi ADN. Entonces sí, creo que me ha dado otra noción porque estoy pendiente de otras cosas, veo otros trends, y al momento de hacer música que vaya inclinada a ese lado, ya uno tiene un mayor conocimiento.

¿Cómo estructuran sus negocios?

GUAYNAA: Los negocios de nosotros se estructuran totalmente por separado. Sí nos damos feedback y nos ayudamos uno al otro, pero ella mantiene su estructura de negocios por su lado y yo la mía por el mío.

PONS: Guaynaa es muy bueno con el mundo financiero, él tiene un equipo muy unido, mientras que yo tengo experiencia en creación de contenido y marketing. Yo lo ayudo a él con sus redes sociales y los posts, y él me aconseja en mis finanzas, mi negocio, y en muchas ocasiones en mis decisiones personales.

Lele, te conocemos más como influencer que como cantante. ¿Qué tan importante es tu carrera musical para ti en este momento, y qué has aprendido de Guaynaa como músico?

PONS: Mi carrera musical es muy importante. Ahora que tengo un mánager que también está en el negocio de la música y que ha tenido muchos éxitos, es como un nuevo capítulo que quiero probar. Y no solo eso, me encanta hacer música, pero siempre ha habido algún problema de alguna manera. Por ejemplo, el hospital, o tenía que hacer otro proyecto. Ahora estoy realmente bien estructurada para sacar muchas canciones, no solo una cada seis meses. Y finalmente tengo a alguien como él (señala cariñosamente a Guaynaa), que es mi asesor y me puede ayudar mucho más que nadie.

Guaynaa, a ti hemos disfrutado verte en situaciones y videos graciosos con Lele en sus redes sociales. ¿Qué has aprendido tú de ella como creadora de contenido?

GUAYNAA: Te diría que he aprendido la pasión, el detenimiento, la proyección, la planificación. La visión que ella tiene al momento de realizar un proyecto es increíble. Para mí, ella es la mejor creadora de contenido del mundo.

PONS: Gracias bebé. Eso es porque me amas.

GUAYNAA: Es una de las cosas que más yo admiro de ella, la capacidad que tiene de evolucionar, porque empezó haciendo unas cosas, creció e hizo otras, se volvió más grande e hizo otras. El reggaetón se unió con ella para pedirle su creatividad. Ahora está en otra faceta, y esta capacidad que tiene de reinventarse para mí es bien admirable.

¿Cuál ha sido el mayor reto y la mayor ventaja de trabajar juntos?

GUAYNAA: El mayor reto de trabajar juntos básicamente ha sido evolucionar en esta industria tan cambiante. Y la mayor ventaja te diría que quienes somos nosotros como personas: tenemos muchas amistades, gozamos del cariño y del respeto de mucha gente, y se nos hace bastante fácil al momento de trabajar y conseguir cosas.

PONS: Estar en la misma página cuando somos muy diferentes en la forma que trabajamos. Por ejemplo, a mí me gustan canciones comerciales, mientras que a él le gustan canciones más artísticas. Esto hace que seamos el equipo perfecto, porque llegamos a un acuerdo y hay balance en cada decisión.

Lele, volviendo a la boda, ¿con qué canción vas a caminar al altar?

GUAYNAA: “Rompe, rompe” (comienza a cantar en chiste “Rompe” de Daddy Yankee, de quien Pons es fan, haciéndola estallar de risa).

LELE: “A Thousand Years” [de Christina Perri].

GUAYNAA: Y para el primer baile, “Bésame la boca, bésame la luna…” (canta la balada “Bésame” de Ricardo Montaner, sonriendo con orgullo). La escogí yo.