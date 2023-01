Lectores de Billboard eligen este álbum como su favorito de música latina de 2022

En diciembre, Billboard destacó los 25 mejores álbumes de música latina de 2022, según el equipo editorial latino. La lista incluía una amplia variedad de títulos, desde el histórico Un Verano Sin Ti de Bad Bunny y Fórmula, Vol. 3 de Romeo Santos, hasta el regreso de Paulo Londra Back to the Game y otros.

Billboard también pidió a sus lectores que votaran por su álbum favorito, y los resultados ya están disponibles.

Con más de 40% de los votos (43,4%, para ser exactos), Dharma (Universal Music Latino) de Sebastián Yatra fue coronado por los fans como el mejor álbum de estudio del año pasado. El disco de 17 canciones, que obtuvo el Latin Grammy al mejor álbum pop vocal en noviembre, es el más ecléctico de Yatra hasta el momento, con incursiones en el punk rock (“Las dudas”), la cumbia (“Amor pasajero”), el vallenato y el flamenco (“Dharma”), el reggaetón (“Si me la haces”) y el pop (“Modo avión”). Dharma también debutó en el No. 2 de la lista Latin Pop Albums de Billboard con fecha del 12 de febrero de 2022.

“[Este álbum] me enseñó que no hay que limitar la creatividad”, dijo anteriormente el cantautor colombiano a Billboard. “Si me digo a mí mismo que solo soy bueno haciendo baladas o que solo soy bueno haciendo pop, solo seré bueno en eso, pero nunca me he cuestionado si sonaría bien en un ritmo o no. Tampoco estoy pensando: ‘Oh, voy a mostrarles a todos que puedo ser bueno en todos los géneros’. Solo trato de hacer una canción increíble que vaya con quien soy y resulta que es ese tipo de música”.

Le siguió de cerca en la encuesta el primer álbum regional mexicano de Yuridia, Pa’ Luego Es Tarde, producido por Eden Muñoz, con un 40% de los votos. El set de 14 canciones, que incluye “Qué agonía” con Ángela Aguilar, debutó en el No. 7 de la lista Regional Mexican Albums (con fecha del 5 de noviembre de 2022) y le valió a la estrella mexicana su primer Top 10 en la lista.

