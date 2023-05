Laura Pausini es nombrada Persona Del Año 2023 de la Academia Latina de la Grabación

Laura Pausini ha sido nombrada Persona del Año 2023 de la Academia Latina de la Grabación.

La leyenda pop italiana, una de las artistas más celebradas en la música latina durante los últimos 30 años, “será reconocida por su carrera como artista multifacética y multilingüe, así como por su compromiso continuo de apoyar las causas de justicia social que están cerca de su corazón, incluidas la igualdad para las mujeres y las personas LGBTQ+ y el hambre en el mundo”, según un comunicado oficial emitido el lunes (31 de mayo) por la mañana.

“Laura Pausini es una de las artistas más talentosas y queridas de su generación cuyo compromiso con grandes causas es ejemplar”, dijo Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación. “A lo largo de sus más de tres décadas de carrera su extraordinaria voz continúa rompiendo barreras a través de idiomas y géneros, cautivando audiencias en todo el mundo”.

Nacida en Faenza, Italia, Pausini comenzó su carrera musical a los 19 años y saltó a la fama en 1993 después de ganar el 43º Festival de Música de Sanremo. Sus discos han vendido más de 70 millones de copias en todo el mundo, ha realizado nueve giras mundiales y ha tenido tres canciones en el top 10 de la lista Hot Latin Songs de Billboard: “Las cosas que vives”, “Víveme” y “Como si no nos hubiéramos amado” — todas versiones en español de canciones que grabó originalmente en italiano.

“Me siento sumamente honrada de recibir este increíble reconocimiento por parte de La Academia Latina de la Grabación. Ser nombrada Persona del Año en este momento cuando estoy celebrando 30 años de carrera es algo que aún no puedo describir”, dijo Pausini en un comunicado. “El idioma español me ha abierto las puertas desde muy joven, me ha hecho sentir como en casa, me ha inspirado a seguir adelante y a explorar y vivir la música sin barreras ni límites. Decir hoy que recibiré este importante reconocimiento me llena de mucho orgullo, de alegría, de fuerzas para seguir dando pasos fuertes y de inspirar a la nueva generación de artistas que realzan la música que llevan dentro de su corazón”.

Galardonada con premios Grammy y Latin Grammy, Pausini también comparte con Diane Warren un Globo de Oro a la mejor canción original por “Io sì (Seen)” de la película The Life Ahead, por la que también fue nominada a un premio Oscar. Más allá de la música, ha sido homenajeada con el Premio Humanitario Starlite, el Premio Humanitario Global Gift, y fue nombrada Persona del Año por los Premios Diversity Media por su apoyo a la comunidad LGBTQ+, entre otros reconocimientos.

Pausini será celebrada en una gala y concierto tributo en la cual estrellas y amigos interpretarán versiones de canciones de su conocido repertorio. Los detalles del evento, que se celebrará en noviembre durante la semana del Latin Grammy 2023 en Sevilla, España, se anunciarán más adelante.

La Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación reconoce a músicos y sus logros artísticos en la industria de la música latina, así como sus esfuerzos humanitarios. Los artistas previamente homenajeados son Marco Antonio Solís (2022), Rubén Blades (2021), Juanes (2019), Maná (2018), Alejandro Sanz (2017), Marc Anthony (2016), Roberto Carlos (2015), Joan Manuel Serrat (2014), Miguel Bosé (2013), Caetano Veloso (2012), Shakira (2011), Plácido Domingo (2010), Juan Gabriel (2009), Gloria Estefan (2008), Juan Luis Guerra (2007), Ricky Martin (2006), José José (2005), Carlos Santana (2004), Gilberto Gil (2003), Vicente Fernández (2002), Julio Iglesias (2001) y Emilio Estefan (2000).