Las mejores frases de las Leading Ladies de la Academia Latina 2022

La Academia Latina de la Grabación honró y celebró a sus Leading Latin Ladies de este año durante un almuerzo íntimo el martes (15 de noviembre) que dio inicio oficialmente a la semana de los Latin Grammy.

Conducido por Gloria “Goyo” Martínez, el emotivo evento ofreció un espacio para que tanto mujeres como hombres de la industria aplaudieran las contribuciones hechas por las homenajeadas, entre las que se encontraban la cantautora Kany García; la pianista, arreglista y directora musical Janina Rosado; la directora global de música latina de Amazon Music, Rocío Guerrero; y Rosa Lagarrigue, directora general de la empresa de management de artistas RLM.

La ceremonia de casi tres horas incluyó discursos conmovedores de las homenajeadas, que recibieron los premios de manos de mentores, colegas o ejecutivos que las apoyaron.

Rebeca León, quien formó parte de las Leading Latin Ladies de 2017, fue la primera en subir al escenario para entregar el premio a Guerrero por sus grandes pasos en la música latina y por ser pionera en la primera playlist latina: Baila Reggaeton de Spotify.

Otros ejecutivos que subieron al escenario fueron Afo Verde, presidente/CEO de Sony Music Latin-Iberia, quien junto a la VP de Sony Music Latin Puerto Rico, Tuti Bou, presentó a García. “Kany es inteligente, talentosa y tengo el honor de trabajar con ella durante mucho tiempo. Defiende sus banderas, abre muchos caminos y da voz a los sin voz”, expresó. Mientras tanto, la ídola del merengue Milly Quezada presentó a Rosado, y la cantante española Ana Torroja subió al escenario para entregar el premio a su representante Lagarrigue.

Lanzada en 2016, la iniciativa Leading Latin Ladies de la Academia se creó para honrar y reconocer a “mujeres profesionales y socialmente conscientes dentro de los campos de las artes y el entretenimiento que han realizado contribuciones significativas e inspirado a la próxima generación de mujeres líderes”, según la Academia.

Además, Leading Ladies of Entertainment unió fuerzas con She Is The Music por segundo año consecutivo en su programa colaborativo de tutoría Leading Ladies Connect TogetHER, en el que se invita a una antigua homenajeada a ser mentora de She Is The Music.

La ceremonia de los Latin Grammy 2022 se llevará a cabo el jueves (17 de noviembre) en el Michelob Ultra Arena en el Mandalay Bay Resort and Casino en Las Vegas y se transmitirá en vivo por Univisión a las 8 p.m. (hora del este). También estará disponible en HBO Max.

A continuación, cinco de los mejores momentos del almuerzo:

Rocío Guerrero sobre su mensaje a la próxima generación de mujeres líderes: “Esta es una responsabilidad que no tomo a la ligera”, inició su discurso. “A las nuevas generaciones de niñas y jóvenes que serán nuestro futuro: espero que crezcan entendiendo que todo es posible con trabajo, riesgo, ambición y ética. Me refiero a cada una de esas cosas. No importa cómo te veas o suenes, puedes hacerlo. Espero que puedas verte en mujeres como nosotras. Espero que podamos ser un recordatorio de que no hay límites para su crecimiento”.

Kany García sobre convertirse en su propio modelo a seguir: “Cómo tiemblo. Esto es peor que cantar”, bromeó la cantante de “Agüita de coco”. “Desde que fui pequeña me he sentido distinta. Y no hablo de ser distinta por cool o especial, sino de quien se siente que no encaja en ningún lado. Me dijeron tantas cosas de mi vibrato, de mi voz, de tantos ‘no’ acumulados que formaron a una mujer llena de miedo y de inseguridades. Vuelvo a la niña frustrada viendo la televisión que no se sentía reflejada. Donde está la mujer que sonara en radio sin mover las caderas — porque nunca se me dio — o una mujer que también le gustaran las mujeres pero que le gusta maquillarse, los tacones, los vestidos y tantas cosas en contra de ese estereotipo perpetuado de cómo deber ser una cantautora o una mujer que pertenece a mi comunidad. Bueno, pues me tocó ser mi propia role model. Es la deuda que tengo con mi niña interior”.

Janina Rosado sobre no ser mediocre: “Tengo que comenzar dándole gracias a Dios, primero, porque a él le pareció que estuviera aquí, que fuera música, que naciera en una familia donde solo se hablaba de música, a la hora de comer, a cualquier hora”, dijo Rosado, que ha sido productora de artistas como Juan Luis Guerra. “Vengo de una familia tan unida que marcaron mi ser. Me dieron la confianza y mi papá me decía: ‘Tú puedes. No seas mediocre. Si vas a la escuela a estudiar, no pases con setentas, no puedes ser mediocre. Trata de hacerlo por ti’. Y eso mismo hice, en cada paso que doy. Y estoy donde estoy”.

Rosa Lagarrigue sobre ser optimista: “Estoy muy emocionada, de verdad”, dijo Lagarrigue, quien ha manejado las carreras de artistas como Alejandro Sanz y Miguel Bosé, por nombrar algunos. “Después de 44 años en la industria musical, es un orgullo este reconocimiento. Sin duda faltan mujeres en nuestro sector, sobre todo en puestos relevantes. Pero yo soy optimista y me gustaría señalar la buena relación que hay entre nosotras y una cierta complicidad — lo vamos a lograr. Debemos dar oportunidades a las mujeres, a la diversidad y a la gente joven”.