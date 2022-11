¿Quién ganará los Latin Grammy 2022? Nuestras predicciones

¿Quién tendrá una gran noche en los Latin Grammys 2022? Cada año, Billboard ofrece un análisis de quién ganará y quién debería ganar en las principales categorías (canción del año, grabación del año, álbum del año y mejor artista nuevo).

Este año, antes de que se entreguen los Latin Grammy el jueves (17 de noviembre), reunimos a nuestro equipo editorial latino y nos embarcamos en una animada discusión, con conjeturas informadas basadas en el mercado y el comportamiento de votación pasado (no patrocinios). Nuestros participantes son Leila Cobo, directora de contenido latino/español de Billboard; Jessica Roiz, editora adjunta de Billboard Latin; Griselda Flores, escritora sénior de Billboard Latin; Ingrid Fajardo, manager de redes sociales y redactora de Billboard Latin; Sigal Ratner-Arias, editora adjunta de Billboard Español; e Isabela Raygoza, editora asociada de Billboard Español.

La ceremonia de los premios Grammy Latinos 2022 será en el Michelob Ultra Arena en el Mandalay Bay Resort and Casino en Las Vegas y se trasmitirá en vivo por Univision a partir de las 8 p.m. (hora del este). También estará disponible en HBO Max. Aquí la lista completa de nominados.

Estas son nuestras predicciones:

Grabación del año

“Pa’ mis muchachas” – Christina Aguilera, Becky G, Nicki Nicole con Nathy Peluso

“Castillos de arena” – Pablo Alborán

“Envolver” – Anitta

“Pa’lla voy” – Marc Anthony

“Ojitos lindos” – Bad Bunny y Bomba Estéreo

“Pegao” – Camilo

“Tocarte” – Jorge Drexler y C. Tangana

“Provenza” – Karol G.

“Vale la pena” – Juan Luis Guerra

“La fama” – Rosalía con The Weeknd

“Te felicito” – Shakira y Rauw Alejandro

“Baloncito viejo” – Carlos Vives y Camilo

Leila Cobo: “La fama”, en parte porque Rosalía es adorada en la comunidad productora y lo que ella hace a nivel de producción es muy apreciado. Ha involucrado a The Weeknd, y también tiene letras muy personales y meditativas sobre el significado de la fama. Y fue una forma inteligente de fusionar la bachata con lo que ella hace y The Weeknd cantando en español en ese género; todo eso es difícil de lograr sonoramente, y ellos lo hicieron.

Griselda Flores: No creo que haya un ganador claro aquí. Muchas de las canciones nominadas podrían ganar fácilmente: “Provenza”, “La fama”, “Ojitos lindos” son ejemplos. Pero creo que “Pa’ mis muchachas” ganará esta categoría. Es el regreso de Christina Aguilera en español, y es un tema bien producido con Rafa Arcaute, un favorito de la Academia Latina de la Grabación. Además, están otras artistas increíbles como Becky G, Nathy Peluso y Nicki Nicole en esta grabación de guaracha, y eso dice algo muy fuerte.

Jessica Roiz: Me encantaría ver a Karol G ganar esta. “Provenza” es un género en el que no habíamos escuchado a Karol G, y me parece que es una canción tan universal. Cualquiera en el mundo, le guste o no el reggaetón, se conectará. La canción es fácil de cantar y me parece que fue muy refrescante. Pero hay muchos favoritos de los Latin Grammy aquí, como Juan Luis Guerra y Jorge Drexler, por lo que sabemos que uno de ellos podría terminar ganando.

Sigal Ratner-Arias: Dado que “Provenza” también está nominada a canción del año, diría que “La fama” o “Tocarte”, por su valor de producción. Me encanta “Provenza” y quiero ver ganar a Karol G, pero creo que se llevará el de canción del año.

Isabela Raygoza: Si fuera por mí, diría que “La fama”, porque obviamente vemos a Rosalía explorar otros géneros y reclutar a The Weeknd, y es una canción fenomenal. La forma en que enfoca la fama, con su lirismo, es acertada. Si no me dejara llevar por mis gustos personales y pensara de manera más objetiva, tendría que coincidir con “Pa’ mis muchachas”. Este es el regreso de Christina Aguilera al espacio latino y la gente que recluta es una clase magistral de empoderamiento femenino. Es una celebración de la resiliencia latina.

Ingrid Fajardo: Estoy entre dos: “Provenza”, porque es simple pero puede volverse fascinante. Es tan sutil al oído que te cautiva fácilmente. También creo que la forma en que produjeron “La fama” y la forma en que crearon esta bachata de manera muy moderna, y siendo ella española, también es fascinante. Creo que cualquiera de esas dos canciones podría ganar.

Álbum del año

Aguilera – Christina Aguilera

Pa’lla voy – Marc Anthony

Un verano sin ti – Bad Bunny

Deja – Bomba Estéreo

Tinta y tiempo – Jorge Drexler

Ya no somos los mismos – Elsa y Elmar

Viajante – Fonseca

Motomami (Álbum digital) – Rosalía

Sanz – Alejandro Sanz

Dharma – Sebastián Yatra

Cobo: Creo que todos pensamos que ganará Bad Bunny, pero eso no significa que lo hará. Es, después de todo, la Academia, y aunque hay muchos álbumes meritorios aquí en muchos géneros diferentes que tendrán diversos grados de apreciación, creo que no dárselo a Bad Bunny sería un error de juicio dado el momento musical en que estamos, y su papel en él.

Ratner-Arias: Los Latin Grammy nunca han sido un concurso de popularidad, y lo hemos visto a lo largo de los años, cuando la canción o el álbum más popular no resulta ganador. Dicho eso, creo que este es el año de Bad Bunny, y creo que lo merece.

Flores: Creo que en realidad la cosa podría ser al final entre Bad Bunny y Rosalía. Un verano sin ti y Motomami dijeron cosas fuertes cada uno a su manera. Bad Bunny es el ganador más obvio, pero creo que el disco de Rosalía también se lo merece. Escuchar a Rosalía navegar por todos estos mundos y sonidos diferentes es realmente digno de mención.

Roiz: Estoy feliz de ver a artistas como Elsa y Elmar ahí. Me encantaría que ganara, pero hay tantos artistas aquí que podrían vencer. Bad Bunny… ¿cómo no va a ganar? ¡Se caería internet si no ganara!

Raygoza: Me gustaría ver a Motomami ganar este, porque en cuanto a la producción es tan vanguardista, superó los límites de cómo se ve la producción, especialmente en la música latina. Nunca se limita a un sonido específico. Lo que capta en sus canciones te transporta a un mundo fascinante. Es algo emocionante de oír y me encantan los estados de ánimo por los que transita. Por supuesto, también está Bad Bunny, y este es su año. Creo que sus colaboraciones realmente se destacaron en este álbum: trajo a los artistas underground al frente y fue una producción brillante. Se pega al momento de escucharlo por primera vez.

Fajardo: El disco de Bad Bunny representa un verano que nadie olvidará jamás. Este verano será para siempre el verano que Bad Bunny lanzó Un verano sin ti. Es increíble ver también el impacto que tuvo en la vida de la gente. Representa mucho y se conecta de una manera que no había visto a la gente conectarse con canciones en mucho tiempo.

Canción del año

“A veces bien y a veces mal” — Ricky Martin con Reik

“Agua” – Daddy Yankee, Rauw Alejandro y Nile Rodgers

“Algo es mejor” — Mon Laferte

“Baloncito viejo” — Carlos Vives & Camilo

“Besos en la frente” — Fonseca

“Encuéntrame” — Carla Morrison

“Hentai” — Rosalía

“Indigo” — Camilo y Evaluna Montaner

“Pa’ mis muchachas” — Christina Aguilera, Nicki Nicole, Becky G ft. Nathy Peluso

“Provenza” — Karol G.

“Tacones rojos” — Sebastián Yatra

“Tocarte” — Jorge Drexler & C. Tangana

Leila: Soy una gran creyente de “Provenza”. Rompió los paradigmas de cómo puede sonar un hit en la voz de alguien que es artista urbano; también es una nueva forma de composición muy elocuente. También me gusta mucho “Tacones rojos”, una canción pop perfecta. Es bailable, inteligente, tantas cosas. De esta lista de canciones, las que creo que son más recomendables como canciones puras son estas dos. Son las canciones que tengo en repeat en mi playlist y ese es el sello distintivo de una buena canción.

Griselda: Esta es difícil, pero hay algo en “Provenza” que la convierte en la canción más placentera de todas. Todo, desde su letra liberadora hasta su ritmo infeccioso, funciona, te conecta y te hace sentir, y captó el espíritu de la época, así que creo que esta canción debería ganar y ganará.

Sigal: “Provenza” y “Tacones rojos” son las canciones más pegadizas de la lista. Me ponen de buen humor, son como caramelitos que no me canso de escuchar. Puede que “Índigo” o “Pa’ mis muchachas” ganen, pero lo veo más probable para “Provenza” o “Tacones rojos”.

Isabela: En lo personal, me encantó la letra de “Tocarte”, sobre todo porque estamos saliendo de un momento de la pandemia en que no podíamos estar cerca unos de otros y dábamos por sentado el contacto físico. Jorge Drexler es un favorito de los Latin Grammy y C. Tangana es fascinante para mí, así que los apoyo.

Jessica: Creo que “Provenza” puede ganar grabación del año por los arreglos musicales, pero lo que también me encanta de la letra es que Karol se siente tan empoderada y canta mensajes que antes las mujeres realmente no cantaban, sobre llamar a exnovios. Antes siento que se esperaba que las artistas mujeres fueran más sumisas, y Karol G es todo lo contrario. Pero también podrían ganar “Índigo” y “Tacones rojos”, porque son canciones ingeniosas. Luego está “Encontrarme” de Carla Morrison, esa canción podría salvar vidas, te digo.

Ingrid: Una de estas canciones que no puedo dejar de escuchar es “Índigo”, porque tiene mucha luz y está hecha con mucho amor. Es una de esas canciones de las que no te cansas.

Mejor artista nuevo

Angela Alvarez

Sofía Campos

Cande y Paulo

Clarissa

Silvana Estrada

Pol Granch

Nabález

Tiare

Vale

Yahritza y Su Esencia

Nicole Zignago

Sigal: Yo quiero que gane Angela Alvarez. Ha esperado lo suficiente. Lleva 70 años componiendo canciones y al fin puede presentarlas ante un público a los 95 años. La gente la ha recibido con los brazos abiertos y su actitud es hermosa. El mensaje que da como ser humano la hace tan merecedora. Realmente me impactó.

Leila: Mi voto es para Silvana Estrada. Es conmovedora, conoce su música, se la toma en serio, la ha estudiado. Es una artista completa en todos los sentidos de la palabra.

Isabela: Me gusta que Silvana rescate esa canción popular. Es muy poética y profunda. Ella es de Veracruz, toca el cuatro, se involucra en todo y tiene mucho control sobre su música. Me encanta que ella pueda hacer eso.

Griselda: Desde que escuché a Silvana por primera vez me enamoré de su voz y de sus letras. Tiene una presencia muy fuerte, es una bella artista que toma muy en serio su oficio y lo protege. Respeto eso. Me encantaría verla ganar.

Ingrid: Tengo dos favoritos. Silvana es una de mis favoritas, porque para mí representa la música. Crecer viendo a tus padres hacer instrumentos… o sea, para ella es algo natural. Nació para hacer esto. Y también está Pol Granch. Ambos son completamente diferentes, pero me gusta mucho Pol. Tiene un sonido nuevo y es muy europeo, y suena muy moderno.

Jessica: Silvana Estrada debería ganar. Pero también creo que un triunfo de Yahritza Y Su Esencia diría algo muy fuerte. Estos chicos no provienen de una familia musical: sus padres son trabajadores agrícolas y no estudiaron música, pero lo que crean es hermoso. Si gana Yahritza, podría motivar a muchos que están en las mismas circunstancias.