Latin Grammy Especiales: Las mejores frases de los homenajeados de 2022

La Academia Latina de la Grabación celebró el miércoles (16 de noviembre) las fructíferas carreras de ocho artistas de diversos géneros y nacionalidades que han dejado una huella profunda en la música latina.

La española Rosario Flores, la chilena Myriam Hernández, la brasileña Rita Lee, la argentina Amanda Miguel y el venezolano Yordano recibieron el Premio a la Excelencia Musical, otorgado a intérpretes que durante su carrera han hecho aportes de valor artístico sobresaliente a la música latina y sus comunidades. Mientras que el músico y ejecutivo español Manolo Díaz, el jazzista cubano Paquito D’Rivera y el bajista mexicano Abraham Laboriel recibieron el Premio del Consejo Directivo, que reconoce a individuos que han realizado contribuciones destacadas a la música latina, aunque no necesariamente en calidad interpretativa (D’Rivera y Laboriel son reconocidos instrumentistas).

“Estos son profesionales de la industria que con su obra y ejemplo de vida forjan el verdadero significado de la palabra excelencia”, dijo Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación, al inaugurar la ceremonia. “Este es uno de esos eventos que lo llena a uno de un orgullo muy especial, porque este galardón celebra no una pieza o un logro puntual, sino una gran trayectoria, una trayectoria de vida que conocemos y recordamos por siempre”.

No faltaron risas (cortesía sobre todo de Paquito D’Rivera) y lágrimas de los agasajados y del público. La emotiva ceremonia en Las Vegas fue conducida por el salsero Víctor Manuelle y contó con la participación de artistas como Fito Páez, Carlos Vives, Cami, Ana Victoria, Ricardo Montaner y Sebastián Yatra como presentadores. La única ausente fue la estrella brasileña Rita Lee, quien mandó decir que estaba “feliz como una perdiz” según la cantautora Giulia Be, quien fue la encargada de presentar su galardón.

El evento antecedió a la gala de los Latin Grammy 2022, que se llevará a cabo el jueves (17 de noviembre) en el Michelob Ultra Arena en el Mandalay Bay Resort and Casino de Las Vegas y se transmitirá en vivo por Univisión a las 8 p.m. (hora del este) y también estará disponible en HBO Max.

A continuación, las cinco mejores frases de los homenajeados con Premios Especiales:

Amanda Miguel, sobre encontrar la paz y su difunto esposo, Diego Verdaguer: “Este es un premio que me da la paz y la plenitud y el amor que la música te regresa. La música es eso, es Dios. Es la manera de expresarnos sin hablar, pero con sonidos tan hermosos, tan distinguidos. Gracias a Dios por haberme hecho músico, cantante, autora, por haberme dado ese placer. Gracias eternas a todas las personas que hicieron de mí quien soy, porque no lo hice sola; primero y principal mi esposo, Diego Verdaguer […] Lo comparto con él porque él fue el creador, mi mayor fan”.

Myriam Hernández, sobre la reciente ola de cantautoras chilenas: “Vengo de un país maravilloso, Chile, donde la música se nos hizo muy difícil. […] Sin embargo, hoy veo con mucho optimismo y felicidad que hay muchas mujeres de mi país que están en la música y espero que también ellas algún día logren este reconocimiento que hoy agradezco a mi país, por haberme apoyado, y agradezco primero que todo a Dios por habernos dado este don”.

Paquito D’Rivera, sobre su ídolo Benny Goodman y el ‘carne y frijol’: “Yo recuerdo un día que mi padre que era saxofonista llegó a casa con un disco de Benny Goodman y yo le pregunté ‘¿y eso qué es?’ Quedé enamorado de esa música. Y me dijo: ‘Eso es swing, es jazz, y eso es New York, y es el Carnegie Hall’. Cuando dijo Carnegie Hall, yo entendí ‘carne y frijol’. […] Bueno, el asunto es que muchos años después yo celebré mi 50 aniversario en la música en el ‘carne y frijol’, el Carnegie Hall. Y recuerdo una vez que a Benny Goodman, que fue mi ídolo, le otorgaron una estatuilla como esta, él dijo una frase que a mí se me quedó grabada: ‘Para mí es increíble que me estén dando un premio tan importante solamente por hacer la única actividad que realmente yo disfruto haciendo’. Gracias […] por ayudarme a hacer lo único que realmente a mí me interesa hacer en la vida, y es tocar música para ustedes”.

Rosario Flores, sobre crecer en una familia de artistas: “Para mí hoy es un día excepcional porque hoy recojo el premio a mi arte, a mi dedicación desde que nací. A mi inspiración. A la energía de mi madre (Lola Flores) […] de mi hermano Antonio y de mi hermana Lolita. A todos ellos los llevo conmigo, y por ellos yo soy artista, porque todos eran artistas y me enseñaron lo que era el arte. Tengo muchos ángeles conmigo que son ellos. Honro el arte con cada poro de mi piel”.

Yordano, sobre ser un hombre que canta lo que le cuesta decir: “Yo fui muy tartamudo. Durante mi niñez y adolescencia me costaba hablar, y eso era terrible porque me enamoraba y era peor todavía. Todos los veranos íbamos a la playa y todos los veranos me enamoraba perdidamente, desde los 12 años. Sufría muchísimo. Creo que gracias a ese sufrimiento acumulado logré hacer canciones de amor”.