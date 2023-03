Lasso desglosa 5 canciones esenciales de su nuevo álbum, ‘Eva’

Lasso presenta su cuarto álbum de estudio, Eva, un homenaje a todo lo que representa una mujer, cuyo lanzamiento el jueves (16 de marzo) encaja perfectamente con el Mes de la Historia de la Mujer.

“Eva tiene de metáfora”, dice sobre el título. “Es una mujer que represente todas estas relaciones que estoy teniendo con ella. Eva fue en teoría la primera mujer. Me pareció súper lindo y poético”.

En el set de 12 canciones, el cantautor venezolano ofrece una mezcla de pop, baladas y ritmos alternativos, la mayoría de ellas inspiradas en la música de los años 70 y 80. La única colaboración es el remix de “Ojos marrones” con Sebastián Yatra, que surgió de manera orgánica gracias al éxito de la canción original en TikTok. Lasso ingresó a las listas de Billboard por primera vez en 2022 cuando “Ojos marrones” alcanzó el No. 66 del Billboard Global 200 y el No. 39 del chart Billboard Global Excl. U.S., ambos con fecha del 17 de septiembre. La canción también le valió su primera y única entrada en la lista Billboard Argentina Hot 100 (con fecha del 10 de septiembre).

La primera canción que incluyó en Eva fue “Corriendo con tijeras”, mientras que la última que incorporó fue la canción homónima del disco. “Plástico”, “Algodón” y “Los hombres son todos iguales” fueron tres de las canciones que más le costaron, admite.

Pero sobre todo, “es un disco donde he trabajado mucho, mucho, mucho… Son canciones que tienen mucha humanidad”, explica.

A continuación, Lasso desglosa cinco temas esenciales de Eva.

“Ojos marrones”

“Sin duda esta sería la primera por el hecho de que es una canción que se convirtió en un hit a nivel mundial y es una canción que es alternativa y no tiene colaboración — parte de la particularidad que no es algo que ocurre mucho en el panorama latino. Normalmente las cosas que pegan tienen algún tipo de colaboración. Creo que es algo que me sorprendió mucho… Hasta el sol de hoy no sé cómo ocurrió y estoy honrado y muy feliz que pude vivir el primer hit de mi carrera”.

“Corriendo con tijeras”

“Es una linda metáfora de una relación tóxica en el sentido de que es basada en un dicho que decíamos mucho en Venezuela. A mí me gustan mucho las palabras, las frases que te evocan algo diferente e interesante. Creo que esa es la labor de un artista y compositor. Yo sé que correr con tijeras es peligroso pero es divertido… Hay un par de frases en esta canción que no solo son cool pero también relatable (cercanas)” .

“Los hombres son todos iguales”

“Me parece una gran frase ese dicho que hay algo de verdad. Hay mucho dolor detrás de la frase, mucha satisfacción, mucha frustración, y mucha realidad. Lo que es la canción, es una exploración entre un chico y una chica que están hablando cada uno con sus puntos y sus argumentos… Los dos tienen razón, pero a la misma vez no la tienen. Me gustan muchos las letras que te dejan algo y van más allá de una linda melodía, que te quede algo que te haga sentir de alguna manera”.

“Perdón pero no te perdono”

“Fue la canción que más le gustó a mi equipo. Cada una de las frases en esta canción es tuiteable, son frases poderosas. Tiene un gran título y dice muchas cosas. Tiene muchos hooks y muchas cosas que se te pueden quedar pegadas…. Hay una que me gusta que dice: ‘Quién me manda a mí de pendejo a esperar amor de alguien con un hueco en el pecho’. Lo lindo de esta canción es que la responsabilidad siempre la tienes tú porque es tu vida y tú puedes elegir con quién estar”.

“Eva”

“Es mi canción favorita del disco y todavía hasta el día de hoy la escucho un millón de veces y me emociono. Es una canción que salió tan rápido, y creo que la letra es de las mejores cosas que yo he hecho. Yo soy muy crítico conmigo mismo y odio el 70% de mi catálogo o más, dependiendo si me agarras de un buen día o mal día, pero esta canción tiene esta simpleza y profundidad que uno debería de buscar en baladas. Es una canción que habla sobre la exploración de estar solo en el paraíso, ¿pero de qué me sirve si no lo puedo compartir con alguien? En general, es la esencia del disco… A veces estás mal, a veces estas bien”.