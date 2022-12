Las 10 noticias más grandes de la música latina en 2022

Muchos se ha escrito sobre el extraordinario año de Bad Bunny, pero este no fue el único artista latino que encabezó titulares en 2022. Desde la gira sin precedentes de Karol G y el mayor número de artistas latinos que participaron en Coachella hasta el encarcelamiento del mánager de Daddy Yankee, el año ha estado repleto de noticias importantes. Aquí las 10 que definieron el mejor año de la música latina.

El año del Conejo

Con el álbum más escuchado y dos giras consecutivas que batieron récords, Bad Bunny redefinió el éxito de un artista latino moderno. El creador de hits puertorriqueño tuvo su mejor año hasta la fecha, terminando 2022 como el artista del año de Billboard y lanzando el primer álbum en español (Un Verano Sin Ti) que alcanzó el No. 1 del ranking de fin de año del Billboard 200. También terminó como el artista con la gira más lucrativa, convirtiéndose en el primer artista latino en lograrlo, con un ingreso bruto total de 373,5 millones de dólares provenientes de 1,8 millones de boletos vendidos en 65 shows (una combinación de El Último Tour Del Mundo y World’s Hottest Tour). Pero esto es solo algo parcial, dado que el seguimiento de fin de año concluyó a mitad de la etapa latinoamericana del World’s Hottest Tour. Al terminar su recorrido el 10 de diciembre en la Ciudad de México, Bunny cerró 2022 con la cifra sin precedentes de 435 millones de dólares en ingresos brutos de giras en las listas de Billboard Boxscore. Bunny fue nombrado el artista con mayor streaming global en Spotify por tercer año consecutivo así como artista del año 2022 de Apple Music, y su Un Verano Sin Ti también hizo historia el mes pasado como el primero completamente en en español en ser nominado al Grammy al álbum del año.

Cuando la música latina superó al country

En su primera semana de streaming en mayo, Un Verano Sin Ti de Bad Bunny (que pasó 13 semanas no consecutivas en la cumbre del Billboard 200) representó 18% de todos los streams de música latina a pedido en Estados Unidos, impulsando la cuota de mercado de streaming del género hasta superar la de música country por primera vez en la historia, al tiempo que alcanzaba su mejor semana de streaming hasta la fecha, con más de 1.800 millones de reproducciones ODA semanales. Esto es más que cualquier total de streams del género country hasta el momento, según Luminate.

Karol G impone un nuevo récord de giras

La potencia colombiana Karol G hizo historia este año en el área de las giras con su ambicioso $trip Love Tour. Al final de su recorrido, era la gira más lucrativa de una artista femenina en Estados Unidos, donde recaudó 69,9 millones de dólares de 410.000 boletos vendidos en 33 shows en América del Norte, según Billboard Boxscore. Con $Trip Love, la cantante de “Provenza” superó los totales obtenidos por las giras mundiales It’s My Party World Tour de Jennifer Lopez en 2019, de 50 millones de dólares, y El Dorado de Shakira en 2018, que recaudó 28,2 millones de dólares. La gira de Karol por estadios, producida por AEG, le siguió a su Bichota Tour del año pasado, la primera gira de la superestrella como cabeza de cartel en Estados Unidos, que recaudó 13,4 millones de dólares y vendió 192.000 boletos en 26 espectáculos en América del Norte.

Giras pospuestas

No todas las giras latinas culminaron con éxito. J Balvin, Anuel AA y Ozuna pospusieron sus giras de 2022 por una variedad de razones, desde contratiempos de producción hasta asuntos personales. En abril, solo siete días antes de que comenzara su Jose Tour, producido por CMN, Balvin recurrió a las redes sociales para dar la noticia de su cancelación a sus millones de seguidores. “El COVID-19 ha causado unos desafíos de producción imprevistos que no me permitirán mantener mi promesa de darles el mejor espectáculo posible”, escribió en inglés y español. En julio, Anuel anunció que reprogramaría para 2023 su gira estadounidense Las Leyendas Nunca Mueren, presentada por CMN y que debía comenzar en agosto. En un comunicado, el artista puertorriqueño explicó que retrasaba la gira para enfocarse en asuntos personales. “He estado pensando que necesito tomar un tiempo para recargar baterías”, dijo, señalando su deseo de “reorganizar” su vida personal y su carrera. (Ya se han anunciado nuevas fechas para el próximo año). Por otro lado, Ozuna, quien anunció las fechas para el tramo estadounidense de su OzuTochi Tour en mayo, lo pospuso sin dar una explicación oficial. Su gira y la de Balvin aún no se han reprogramado.

Un ejecutivo latino a prisión, otro a tribunales en 2023

Raphy Pina, mánager de Daddy Yankee y Natti Natasha, fue sentenciado en mayo a tres años de prisión por posesión ilegal de armas de fuego. El veterano ejecutivo y productor musical, quien también fundó Pina Records en 1996, actualmente cumple su condena en una prisión federal de la Florida. También fue noticia por problemas legales en 2022 el director ejecutivo de DEL Records, Angel del Villar, arrestado en junio por presuntos tratos turbios. Actualmente en libertad bajo fianza, Del Villar está acusado de “asociación ilícita para violar la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico”, según un comunicado oficial emitido por la Fiscalía Federal de Estados Unidos, y “realizar negocios con un promotor de conciertos con sede en Guadalajara vinculado a carteles de narcotraficantes mexicanos”. DEL Records es el sello independiente de música regional mexicana que incluye a Eslabon Armado, el popular grupo que hizo historia en mayo al convertirse su álbum Nostalgia en el primero de música mexicana en llegar al Top 10 del Billboard 200. Si es declarado culpable de violar la mencionada ley, Del Villar, cuyo juicio debe comenzar en octubre de 2023 en Los Ángeles, enfrentaría una sentencia máxima de 30 años en una prisión federal.

Cambios en el patrimonio de Jenni Rivera

Este año una de las hijas de Jenni Rivera, Jacqie Rivera, asumió como jefa del patrimonio de su madre en reemplazo de su tía Rosie Rivera, quien había estado al mando desde la prematura muerte de la cantante regional mexicana en diciembre de 2012. Desde que asumió el puesto, Jacqie eligió a Izabel Nicholas como gerente general de Jenni Rivera Enterprises, mientras que Oswaldo Rossi sigue siendo el abogado del patrimonio y Entotal Agency se encarga de la gestión de artistas. Cuando Rivera murió hace diez años, a sus 43, era la mujer solista más exitosa del regional mexicano en las listas de Billboard, con más de 26 entradas en el Regional Mexican Airplay. Más recientemente, los hijos de Rivera (Chiquis, Jacqie, Michael, Jenicka y Johnny) lanzaron “Misión cumplida”, una canción escrita por su madre en 2008. La canción será parte de un álbum póstumo de Rivera que será lanzado por Sony Music U.S. Latin y que incluirá otras canciones inéditas que los herederos de Rivera descubrieron después de su muerte.

Cerca de la marca de 1.000 millones de dólares

Los ingresos por concepto de música grabada en Estados Unidos aumentaron en la primera mitad de 2022, según la RIAA, con un crecimiento de 9% en los primeros seis meses del año. Pero la música latina superó con creces ese aumento porcentual, con un alza de 23% en la primera mitad del año, para un total de 510 millones de dólares. La música latina ahora va rumbo de generar más de 1.000 millones de dólares en Estados Unidos para fin de año. Según el informe de la RIAA específicamente sobre música latina, y compartido exclusivamente con Billboard Español, los formatos de streaming musical fueron el “impulsor fundamental del crecimiento” al comprender un asombroso 97% de los ingresos totales de la música latina. Entre los ingresos totales de streaming, las suscripciones pagas constituyeron la mayor fuente de ventas con 71%, lo que representa el 69% de los ingresos latinos en general, con 350 millones de dólares.

Un Coachella muy latino

Desde Karol G y Anitta hasta Nathy Peluso y Grupo Firme, los artistas latinos se adueñaron de Coachella este año. La edición del festival 2022, que regresó en abril a Indio, California, tras una pausa de dos años a causa de la pandemia, duplicó la cantidad de artistas latinos en el elenco de 2020, con más de 20 de variados géneros musicales. La medida reflejó la demanda general de artistas latinos y el éxito que disfrutaron estos una vez que se reanudaron los eventos en vivo. Según datos de la app de descubrimiento de conciertos Bandsintown, entre enero de 2019 y enero de 2022 el interés de los fans de la música en vivo por los 16 artistas latinos más grandes en la programación de Coachella creció en 2022 533% en esa plataforma. Esto incluyó a Grupo Firme, que por sí solo experimentó un auge de 5.294% en el interés de los fans en la app Bandsintown durante ese período. Este año, Firme hizo historia como el primer grupo de banda en presentarse en Coachella, mientras que Anitta se convirtió en la primera brasileña en realizar una presentación en el escenario principal del festival.

La globalización de lo latino

La música latina tuvo un año excepcional no solo en Estados Unidos, sino en otros mercados que incluyen Europa, donde los artistas latinos hicieron por fin grandes avances. Artistas como Bad Bunny, Karol G, Rosalía, Maluma, Anitta y Camilo encabezan la globalización de la música latina en el continente, incursionando en un mercado que tardó en asumir el género hace apenas unos años. Rosalía, una potencia en cuanto a giras mundiales, ha ganado hasta el momento 28,1 millones de dólares y ha vendido 343.000 boletos en tres continentes en su gira mundial Motomami, según cifras reportadas a Billboard Boxscore, colocándola en el No. 7 de la lista Top Latin Tours de fin de año. También se globalizó el cantante mexicano Marco Antonio Solís, quien realizó una gira por Europa por primera vez, con shows en París, Madrid y Londres como parte de su gira mundial Qué Ganas De Verte. Además, Camilo tuvo una actuación histórica frente a la emblemática Puerta de Alcalá en Madrid en septiembre, atrayendo a una multitud de más de 80.000 fans.

La nostalgia de los 90

El año pasado, Los Bukis se reunieron después de 25 años para embarcarse en la gira por estadios Una Historia Cantada, presentada por Live Nation, que terminó en el No. 6 de los Top Tours de Billboard en 2021 con una recaudación total de 49.667.153 de dólares. En 2022, regresaron con una segunda etapa de la gira, durante la cual ofrecieron dos shows consecutivos en el L.A. Memorial Coliseum. El grupo reunió allí a 100.000 fans durante dos noches, rompiendo su récord anterior en el recinto establecido en 1995. El éxito de la reunión de Los Bukis inició una especie de movimiento nostálgico en la música latina este año. La tendencia incluyó el festival inaugural Bésame Mucho, que tuvo lugar en el Dodger Stadium el 3 de diciembre con un elenco de artistas de pop, regional mexicano, merengue, cumbia y rock en español populares en los años 90 y 2000, cuyos boletos se agotaron en apenas 12 minutos. En febrero próximo está programado un concierto de pop latino de los 90 en el YouTube Theater de Los Ángeles, con Magneto, Kabah, Caló, Sentidos Opuestos y otros.