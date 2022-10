Las 50 mejores canciones latinas de todos los tiempos

El Mes de la Herencia Hispana termina, pero la buena música es eterna. Justo a tiempo para cerrar la celebración de nuestra cultura y raíces en Estados Unidos (que se conmemora anualmente del 15 de septiembre al 15 de octubre), te invitamos a escuchar las 50 mejores canciones de todos los tiempos en esta lista curada por Billboard.

La travesía para escogerlas nos condujo a través del espacio y el tiempo, de Argentina a España, y desde la década de 1920 hasta el 2018. Queríamos presentar el espectro completo de la música latina (incluyendo la de España), de las baladas mexicanas al son cubano, y de la salsa colombiana a la bachata de estos tiempos. Nuestra pauta para la selección no se redujo a los hits, sino que tomó en cuenta canciones que marcaron una diferencia, definieron un momento, fueron ampliamente influyentes y, simple y llanamente, fueron grandes composiciones.

Y, algo muy importante, aun cuando 50 no es un número lo suficientemente grande como para abarcar el enorme universo del cancionero iberoamericano, cada una de estas canciones sigue teniendo vigencia. Te invitamos a escuchar y celebrar con nosotros nuestras 50 canciones favoritas, seleccionadas por nuestros editores y listadas aquí en orden alfabético por título.

1. “A Dios le pido” – Juanes

Compositor: Juanes

En 2002, inspirado por los sonidos de la guasca de su Medellín natal, el rockero colombiano con corazón de oro infundió folclor al pop/rock en español, entregándonos instantáneamente un sonido novedoso y agradable del que disfrutar. “A Dios le pido” nunca alcanzó el primer lugar de la lista Hot Latin Songs, pero sí elevó a Juanes a la categoría del rockero favorito de Colombia.

2. “A puro dolor” – Son by Four

Compositor: Omar Alfanno

El más puro dolor: eso es lo que evoca este hermoso himno a una ruptura, obra del cuarteto puertorriqueño de salsa romántica Son by Four. Lanzada en 2000, la canción se convirtió en un éxito tal que dio origen a una versión en inglés y a otra en balada, y acabó encabezando la lista Hot Latin Songs a fines de la década del 2000. Compuesta por Omar Alfanno, “A puro dolor” permaneció 20 semanas en el primer lugar de la lista, algo sin precedentes hasta que “La tortura” de Shakira con Alejandro Sanz la superó en 2005.

3. “Ahora quién” – Marc Anthony

Compositores: Estéfano, Julio Reyes

“Ahora quién”, del álbum de Marc Anthony Valió la pena de 2004, es una de las canciones de ruptura más exquisitamente dolorosas que se hayan escrito (“¿Ahora quién, si no soy yo? Me miro y lloro en el espejo y me siento estúpido, ilógico”.) Escrita por Estéfano, permaneció dos semanas en el primer lugar de la lista Hot Latin Songs. Se trata de un clásico contemporáneo.

4. “Amigo” – Roberto Carlos

Compositor: Roberto Carlos

Roberto Carlos compuso una cadena de éxitos de la música romántica que se transformaron en verdaderos himnos al traducirse del portugués al español. Irónicamente, “Amigo”, que le escribió a su amigo y colaborador musical de años, Erasmo Carlos, es quizás la canción que más ha perdurado de sus canciones al ser una favorita tanto entre hombres como entre mujeres.

5. “Amor prohibido” – Selena

Compositores: AB Quintanilla y Pete Astudillo

A primera vista esta cumbia tejana ligera y etérea, sobre un amor entre dos personas de distintas clases sociales, parece un cuento de hadas. Pero también tocó una fibra universal. Compuesta por el hermano de Selena, AB Quintanilla, y Pete Astudillo, encabezó la lista Hot Latin Songs de Billboard durante nueve semanas y fue el primer crossover importante de la música tejana. Desde entonces, ha sido interpretado por Thalía y Moderatto, entre otros.

6. “Bailando” – Enrique Iglesias con Gente de Zona y Descemer Bueno

Compositores: Enrique Iglesias, Descemer Bueno, Gente de Zona

Este encuentro de 2014 entre España, Cuba y Miami, y de paso entre el flamenco y los ritmos urbanos latinos, fue una mezcla embriagadora. ¿Cómo no bailar y perdernos en “una noche loca” cuando Enrique y sus amigos nos lo demandan de una manera tan dulce? No es sorprendente que fuera la primera canción en español en superar las 1.000 millones de vistas en YouTube.

7. “Bésame mucho” – Artistas varios

Compositora: Consuelo Velázquez

Velázquez era una adolescente cuando escribió “Bésame mucho” en México, en 1940. Con su súplica fácil de enunciar se convirtió, según algunos, en la canción de lengua española más grabada e interpretada de todos los tiempos. Incluso los Beatles la interpretaron, parte de una larga lista de artistas que la grabaron en diferentes idiomas, entre ellos Luis Miguel, Diana Krall, Andrea Bocelli, Harry Connick Jr., Michale Bublé, la cantante pop coreana Ailee y, más recientemente, Il Divo en su álbum de 2015.

8. “Burbujas de amor” – Juan Luis Guerra

Compositor: Juan Luis Guerra

La bachata era un género dominicano de carácter circunscrito y local hasta que el cantautor Juan Luis Guerra la dotó de un toque refinado y letras fascinantes, sin disminuir en modo alguno su invitación al baile. Sexy y romántico, el hit de Guerra de 1990, que versa sobre estar perdidamente enamorado (“Y este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz”), presentó la bachata contemporánea a los ojos del mundo.

9 . “Cali pachanguero” – Grupo Niche

Compositor: Jairo Varela

Con su impactante sonido y sus ritmos trepidantes, propios de los audaces bailarines caleños, Grupo Niche redefinió el sonido de la salsa, imprimiéndole una huella claramente colombiana. Ninguna otra canción puede servir de mejor ejemplo que este desafiante himno a Cali, la “capital de la salsa”, compuesto en 1984 por el líder y cantautor de Niche, Jairo Varela. Este canto de amor al pueblo natal se convirtió en un himno internacional.

10. “Color esperanza” – Diego Torres

Compositores: Diego Torres, Coti, Cachorro López

El himno de esperanza de Diego Torres fue un bálsamo durante la depresión económica argentina de 2001. Casi 20 años después, sigue teniendo el mismo efecto.

11. “Conga” – Gloria Estefan and Miami Sound Machine

Compositor: Enrique “Kike” García

“Conga”, una versión en inglés de la música carnavalesca, obra del percusionista de Miami Sound Machine Enrique García, fue la revolución que la radio estadounidense necesitaba en la década de los 80 y la chispa que detonó la explosión latina de fines de siglo. Este éxito se convirtió, además, en prueba fehaciente de que la reina original del crossover latino y su banda no tenían que alterar su esencia para incorporarse al mainstream.

12. “Corazón partío” – Alejandro Sanz

Compositor: Alejandro Sanz

El pop con influencia de flamenco ha existido siempre, pero Alejandro Sanz lo llevó a un nuevo nivel en 1997 con “Corazón partío”, un relato agridulce y bamboleante sobre un mal de amores. Entonado con el poético ceceo de Sanz, demostró que el sonido teñido de flamenco del cantautor español tenía atractivo pop.

13. “Danza Kuduro” – Don Omar con Lucenzo

Compositores: Don Omar, Lucenzo, Faouze Barkati, Fabrice Toigo

Está el reggaetón, y está “Danza Kuduro”. Esta mezcla de reggaetón y ritmos africanos permaneció 15 semanas en la cima de la lista Hot Latin Songs de Billboard y fue el tema latino más vendido de 2011 y 2012 en Estados Unidos. Aunque la versión original es de Lucenzo, fue el remix de Don Omar (con Lucenzo) el que se convirtió en un éxito global, apareciendo incluso en la banda sonora de la película Fast Five.

14. “Despacito” – Luis Fonsi con Daddy Yankee

Compositores: Luis Fonsi, Erica Ender, Daddy Yankee

La combinación de pop y reggaetón, unida a elementos folclóricos como el cuatro puertorriqueño introductorio y por supuesto ese irresistible estribillo –“Des-pa-ci-to”– hizo de este tema la mejor canción de 2017. Más de 3 MIL MILLONES de vistas a su video después es, sin duda alguna, uno de los mayores hits en la historia de la música latina. Punto.

15. “Un buen perdedor” – Franco De Vita

Compositor: Franco De Vita

En la música latina de las décadas de 1970 y 1980 predominaron los baladistas galantes que interpretaban canciones de grandes compositores. Entonces hizo aparición Franco de Vita, un venezolano con raíces italianas que sí, componía canciones de amor, pero de un tipo muy personal y en un lenguaje coloquial que conectaba con la juventud. “Un buen perdedor”, de su álbum debut de 1984, abrió los ojos de la nueva generación al romance.

16. “El día que me quieras” – Artistas varios

Compositores: Carlos Gardel, Alfredo Le Pera

Una de las muchas colaboraciones de composición entre el inmortal rey del tango Carlos Gardel y Alfredo Le Pera, “El día que me quieras” apareció originalmente en una película del mismo nombre en 1935 en la que el propio Gardel la interpretaba. La evocadora pieza sobre un amor imposible se convertiría primero en un clásico del tango y luego en un referente de la canción romántica, para ser interpretada después una y otra vez por docenas de artistas, quizás de manera más memorable por el mexicano Luis Miguel. El tema fue incorporado al Salón de la Fama del Latin Grammy en 2001. Gloria Estefan grabó su única traducción al inglés en 2013.

17. “El farsante” – Ozuna

Compositor: Ozuna

Ozuna, uno de los creadores de éxitos más prolíficos de la música latina de los últimos años, entró en nuestra conciencia alrededor de 2016 con su voz dulce y sus melodías pegajosas, con un enfoque casi de R&B para el reggaetón. El álbum con el que debutó, el deslumbrante Odisea, cimentó su triunfo con 16 sólidos hits que, partiendo del reggaetón, acaban por atraparnos sutilmente con “El farsante”, tema que abrió las puertas a las posibilidades del género en español. El alcance de este tema se hizo evidente en un remix posterior con Romeo Santos.

18. “El perdón” – Nicky Jam y Enrique Iglesias

Compositor: Nicky Jam

La carrera de Nicky Jam estuvo en pausa durante más de una década hasta que lanzó este melancólico himno de ruptura con Enrique Iglesias que también marcó un punto de inflexión para el reggaetón: ¿quién hubiera imaginado que los reggaetoneros podían ser tan sensibles? “El perdón”, tanto en su versión en inglés como la de “espánglish”, tocaron una fibra colectiva y demostraron que el género es algo más que música para divertirse.

19. “El Rey” – José Alfredo Jiménez, Vicente Fernández

Compositor: José Alfredo Jiménez

Esta canción escrita por Jiménez, uno de los mariachis más grandes de todos los tiempos, llegó a convertirse en un símbolo de todo lo que puede ser un cantante de mariachi “macho”: rey, amante, héroe, hombre del momento. Grabada posteriormente por Pedro Vargas y Vicente Fernández (además de Luis Miguel y otros), es quizás la ranchera más emblemática que se haya escrito.

20. “El gran varón” – Willie Colón

Compositor: Omar Alfanno

No se suponía que “El gran varón” fuera interpretado por Colón. Pero lo fue, a insistencia de él. Incluido en Top Secrets, su último álbum con Fania de 1989, “El gran varón” relata la historia de Simón, quien destinado a ser un “gran hombre” se va en vez a Estados Unidos, descubre que es homosexual y muere de sida. La canción tocó un tema que ninguna otra en español había abordado y, con el innovador arreglo de Colón, se convirtió en un éxito continental.

21. “Eres tú” – Mocedades

Compositor: Juan Carlos Calderón

En la década de 1970, cualquier canción que el grupo Mocedades cantara se convertía en oro. Pero todo empezó con “Eres tú”, un tema compuesto por el maestro Juan Carlos Calderón que fue finalista en el certamen Eurovisión de 1973. “Eres tú” era una gran canción pop, pero sus complejas armonías y matices de góspel fueron francamente revolucionarios. El tema, con el tiempo, se tradujo al inglés bajo el título de “Touch the Wind” y fue grabado, entre otros, por The Shirelles y Johnny Mathis. La canción original alcanzó el puesto No. 9 de la lista Hot 100 de Billboard, la única en español hasta el momento en situarse en el Top 10 de esa lista.

22. “Gasolina” – Daddy Yankee

Compositores: Varios

Con su inolvidable atractivo y su ritmo (entonces) revolucionario, “Gasolina” es el tema que internacionalizó el reggaetón, transformándolo de una tendencia local a un fenómeno global que más de 15 años después no pierde fuerza. Con el más seductor de los ganchos, Yankee puso a todos a bailar al son del ritmo jamaicano del dembow.

23. “Guantanamera” – Celia Cruz, Pete Seeger y otros

Compositor: José Fernández Díaz, basado en poemas de José Martí

Esta sencilla canción de comienzos del siglo XX, basada en poemas del patriota cubano José Martí, es considerada el himno nacional no oficial de Cuba. Fue el cantante folclórico estadounidense Pete Seeger quien impulsó la humilde tonada acústica a nuevas cumbres, al adaptarla y grabarla en vivo en el Carnegie Hall en 1963. La versión de los Sandpipers llegó en 1966 al puesto No. 10 del Hot 100 de Billboard. Desde entonces, artistas desde Celia Cruz hasta Wyclef Jean han hecho suyo este tema.

24. “Historia de un amor” – Artistas varios

Compositor: Carlos Eleta Almarán

Uno de los boleros más perdurables de la música latina fue escrito por un compositor panameño, popularizado inicialmente por el cantante cubano Leo Marini, y luego llevado aún más lejos por la argentina Libertad Lamarque, quien también protagonizó el filme mexicano del mismo título. El tema, un verdadero éxito panamericano, fue compuesto originalmente en 1955 en homenaje a la difunta esposa del hermano de Almarán. Desde entonces, ha sido interpretado por docenas de artistas.

25. “La Bamba” – Ritchie Valens

Compositor: Canción folclórica adaptada por Ritchie Valens

La versión rocanrolera de Valens de una venerada canción folclórica mexicana se convirtió inmediatamente en uno de los 40 éxitos musicales de 1958. Interpretada numerosas veces, de manera más notable por Los Lobos en la película del mismo título sobre la vida de Valens, sigue siendo una esa tonadilla universal que cualquiera puede cantar, aun si no habla una pizca de español.

26. “La maza” – Silvio Rodríguez, Luis Eduardo Aute, Mercedes Sosa, Shakira

Compositor: Silvio Rodríguez

Rodríguez fue líder de la nueva trova cubana y compuso sus canciones dentro de los confines de la Cuba comunista. Fueron tan buenas, que no solo trascendieron la isla sino también la política, conectándose con la juventud latina de todo el continente, atraída por sus letras poéticas y simbólicas. “La maza”, una poderosa reflexión sobre la humanidad, es aún más elocuente en su arreglo, concebido simplemente para guitarra acústica y percusión.

27. “La nave del olvido” – José José

Compositor: Dino Ramos

Con una voz extraordinaria que podía pasar del canto suave a la sonoridad de una poderosa balada en una sola frase, el cantante mexicano José José inspiró a generaciones de baladistas que buscaron emular su voz emotiva y técnicamente impecable. “La nave del olvido” de 1970, escrita por Dino Ramos, fue su primer éxito internacional.

28. “La Rebelión” – Joe Arroyo

Compositor: Joe Arroyo

Digamos que es la obra maestra del rey de la salsa. Al pintar un retrato vívido de la esclavitud en la Colombia del siglo XVII, Arroyo le dio a la cultura negra latinoamericana una voz digna. Que haya podido hacer una música con mensaje sin sacrificar el ritmo es una muestra del genio de Arroyo. Lanzado en 1986, en la cúspide del surgir de Colombia como superpoder de la salsa, fue un tema revolucionario para su época, y continúa siéndolo.

29. “La tierra del olvido” – Carlos Vives

Compositores: Carlos Vives e Iván Benavides

Esta oda nostálgica de Vives al amor y al país perdidos cambió para siempre el curso de la música colombiana. Presentó el vallenato al mundo, y hasta el día de hoy el género sigue fusionándose ampliamente con cualquier tipo de música latina. Abrió el camino para que otros artistas colombianos se convirtieran en superestrellas globales; cada astro colombiano, desde Shakira hasta Maluma y J Balvin, tiene una deuda de gratitud con Vives. Y la canción dio origen a un movimiento musical totalmente nuevo, el tropi-pop, esa mezcla de pop y rock con ritmos colombianos que se convertirían en la marca de artistas desde Juanes hasta Fonseca. En cuanto a Vives, éste sigue siendo el embajador musical más auténtico de Colombia.

30. “Livin’ la Vida Loca” – Ricky Martin

Compositores: Robi Rosa, Desmond Child

Las fuertes trompas, el bajo seductor, el desenfreno de la letra y el contoneo de Ricky Martin. ¿Quién podría resistirse a este himno de fines de los 90, obra de Robi Draco Rosa y Desmond Child? Nadie pudo, y por eso, cuando los millenials quieran saber algo sobre la “explosión latina del pop”, en vez de recurrir a Wikipedia deben simplemente bailar al son de esta canción que fue el comienzo de todo.

31. “Macarena” – Los del Río, Bayside Boys

Compositores: Rafael Ruiz Perdigones y Antonio Romero Monge (Los del Río)

¿Quién no ha bailado la “Macarena”? El novedoso tema del dúo español Los del Río, en un remix de los miamenses Bayside Boys, se convirtió en un éxito masivo en 1995, y en 1996 ocupaba el puesto No. 7 de los All Time Top 100 de Billboard tras pasar 14 semanas en el tope de la lista.

32. “Malamente” – Rosalía

Compositores: Rosalía, El Guincho, C. Tangana

La versión contemporánea, hip hop/electrónica de Rosalía del flamenco tradicional no se parecía a nada que se hubiera escuchado antes. Lanzada junto con un impresionante y provocativo video lleno de imágenes y símbolos españoles, “Malamente” rompió moldes desde el punto de vista visual y musical, al combinar la vocalización flamenca de Rosalía con bucles, ritmos y rapeos que pusieron patas arriba cualquier concepto previo que se tuviera sobre la emblemática tradición musical de su país.

33. “Mariposa traicionera” – Maná

Compositor: Fher Olvera

Aunque Maná tuvo muchos éxitos antes de 2003, “Mariposa traicionera”, de su álbum Revolución de amor, fue el primero en alcanzar el puesto No. 1 en la lista Hot Latin Songs de Billboard. Con su mezcla de guitarras acústicas y su cadencia caribeña, abrió paso a una nueva era de hits para la banda de rock con atractivo pop más grande de Latinoamérica.

34. “Matador” – Los Fabulosos Cadillacs

Compositor: Gabriel Julio Fernández Capello (conocido como Vicentico)

Con “Matador”, de su álbum de 1994 Vasos vacíos, la banda argentina de ska Los Fabulosos Cadillacs creó un clásico instantáneo para las fiestas. La canción escaló a las cumbres de las listas de éxitos de América Latina, y conquistó amplia popularidad como un himno del fútbol, como parte de la banda sonora de la película Grosse Pointe Blank (Tiro al blanco), y como la canción temática del tenista Rafael Nadal.

35. “Mediterráneo” – Joan Manuel Serrat

Compositor: Joan Manuel Serrat

La perspectiva orgánica, sosegada pero vibrante de Serrat en su “Mediterráneo” todavía transporta a los oyentes a su propia infancia, independientemente de donde ésta tuvo lugar. El tema de 1971 del disco homónimo ha sido nombrado mejor canción pop de España por votación en dos encuestas distintas.

36. “Mi gente” – J Balvin, Willy William

Compositores: J Balvin, Willy William, Andrés Restrepo, Ashadally Adam, Mohombi

La irresistible reinvención de J Balvin de “Voodoo Song” del DJ francés Willy William, lanzada en abril de 2017, tenía todos los ingredientes de un éxito mundial, desde su concepción como una canción que reunía influencias y raíces globales, hasta su ejecución vanguardista. Ascendió rápidamente en las listas y el 1 de agosto se convirtió en la primera canción en español en encabezar la lista global de Spotify. Como se sabe, pronto tuvo un remix con Beyoncé.

37. “Mujeres” – Ricardo Arjona

Compositor: Ricardo Arjona

¿Quién iba a pensar que un hombre iba a componer el himno feminista pop más definitivo de los 90? Y no solo cualquier hombre, sino el siempre poético Ricardo Arjona, que exalta a las mujeres en cada uno de sus versos. “¿Qué hubiera escrito Neruda? / ¿Qué habría pintado Picasso? / Si no existieran musas como ustedes”. Pues tiene razón. De su álbum de 1992 Animal nocturno, “Mujeres” fue el primer hit importante del cantautor guatemalteco.

38. “De música ligera” – Soda Stereo

Compositor: Gustavo Cerati

El legendario trío de rock argentino, liderado por el ya fallecido Gustavo Cerati, creó muchas canciones que ahora se consideran clásicos en toda América Latina. “De música ligera”, reconocible desde sus primeros acordes, es el himno más perdurable de Soda Stereo, un tema que, de ser interpretado en un estadio, haría al público saltar de sus asientos inmediatamente.

39. “Obsesión” – Aventura

Compositor: Romeo Santos

La bachata no volverá a ser la misma desde este clásico de 2002, obra de Romeo Santos. En una jugada ingeniosa, los chicos dominicano-estadounidenses del Bronx tomaron la tradicional y arrulladora música de guitarra de sus padres (que algunos tildarían de cursi) y la modernizaron para una generación atrapada entre dos culturas e idiomas.

40. “Oye como va” – Tito Puente, Carlos Santana y otros

Compositor: Tito Puente

Una manera de medir la grandeza de una canción es ver cómo perdura en el tiempo en diferentes versiones. “Oye como va”, compuesta por el maestro timbalero Tito Puente, era todo ritmo cuando la grabó en 1963 (“Oye como va, mi ritmo, bueno pa’ bailar, mulata”). Fue un palpitante chachachá que cobró nueva vida con la épica interpretación de Santana en 1970, que alcanzó el puesto No. 13 del Billboard Hot 100 y continúa marcando pauta en la música latina hasta el día de hoy.

41. “Pedro Navaja” – Rubén Blades, Willie Colón

Compositor: Rubén Blades

La versión salsera de Rubén Blades de la canción “Mack the Knife” de Kurt Weill, con producción y arreglos de Willie Colón, superó incluso la popularidad de Siembra, el exitoso álbum de Blades y Colón para el cual se grabó en un principio. Aunque la original en inglés pasó a ser un clásico estadounidense grabado por Bobby Darin y Frank Sinatra, “Pedro Navaja”, en la voz de Blades, expuso a una generación de oyentes que no hablaban español a lo que entonces era el nuevo ritmo latino de Nueva York.

42. “Querida” – Juan Gabriel

Compositor: Juan Gabriel

Con “Querida”, el cantante y compositor mexicano Juan Gabriel pudo combinar su amor por lo histriónico con su amor por lo melódico y, por último, su amor por la improvisación. Grabada originalmente en 1984, “Querida” fue un éxito fenomenal que versionaron muchos artistas, incluido el propio Juan Gabriel, que lo grabó en 2020 a dúo con Juanes.

43. “Secreto de amor” – Joan Sebastian

Compositor: Joan Sebastian

“Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia”, cantaba Joan Sebastian en esta canción de 2004 sobre un romance prohibido que escribió inspirado en una de sus muchas amantes. Con su lenta introducción y su remontado estribillo, es el perfecto matrimonio entre lo popular y lo enternecedor.

44. “Si no te hubieras ido” – Marco Antonio Solís

Compositor: Marco Antonio Solís

Luego de dejar a Los Bukis, el exitoso grupo romántico de México, la carrera de Marco Antonio Solís como solista cobró vuelo con igual ímpetu. Pero “Si no te hubieras ido” lo cimentó como cantante melódico de proporciones internacionales épicas. Parte de su álbum Trozos de mi alma de 1999 (certificado platino en Estados Unidos por un millón de copias vendidas), “Si no te hubieras ido” es un conmovedor himno al amor perdido. La canción se usó en la escena del trío sexual de la película Y tu mamá también, asegurando su lugar en la cultura pop.

45. “Somos novios” – Armando Manzanero

Compositor: Armando Manzanero

Una balada compuesta por Manzanero es como ese esmoquin que uno puede sacar del armario para usarlo en 10, 15 o 20 años, y aun así lucirá elegante, como si el tiempo no pasase. Este clásico de 1968 sentó una nueva pauta para la caballerosidad y volvió a la vida notoriamente en 1991 al ser interpretado por Luis Miguel, ilustrando a toda una generación de amantes sobre la grandeza de Manzanero. También es el tema más conocido de Manzanero entre el público general, gracias a la versión de Perry Como “It’s Impossible”, que figuró entre las 10 canciones más escuchadas.

46. “Suavemente” – Elvis Crespo

Compositor: Elvis Crespo

El tema con que el astro del merengue Elvis Crespo debutó en 1998 como solista es una contagiosa canción de amor, de ritmo acelerado y complejos arreglos de trompas que se convirtió en el primer merengue en encabezar la lista Hot Latin Songs de Billboard. “Suavemente” permaneció seis semanas en la cumbre, entonces un récord para un sencillo en esa lista (la marca la rompió Marc Anthony en 2013 con “Vivir mi vida”). Con el tiempo, una versión bilingüe llegó al Hot 100, donde alcanzó el puesto No. 84, en la primera ocasión que un merengue apareció en esa lista. Y muy importante, “Suavemente” allanó el camino para que incluso los ritmos latinoamericanos más regionales pudieran cobrar una dimensión internacional.

47. “Todos me miran” – Gloria Trevi

Compositora: Gloria Trevi

Gloria Trevi no solo compuso un himno al empoderamiento femenino, compuso un tema para cualquier persona a la que alguna vez hayan hecho sentir inferior y que, aun así, consigue levantarse.

48. “Tusa” – Karol G, Nicki Minaj

Compositores: Karol G, Daniel Echavarría, Nicki Minaj, Ovy on the Drums

Minaj rapeó en español y Karol G cumplió un sueño en “Tusa”. La canción, cuyo título en jerga colombiana es esa mezcla de angustia y despecho que muchos sentimos cuando alguien nos deja, se convirtió en un himno global con su mezcla de reggaetón y sex appeal vampírico.

49. “Whenever, Wherever” – Shakira

Compositores: Shakira, Tim Mitchell, Gloria Estefan

Shakira interpretó este, su primer hit en inglés de 2001, en el Super Bowl de 2020, y sus ventas se dispararon como resultado. No es de extrañarse: con sus toques folclóricos sudamericanos aunados a un estribillo inolvidable y entusiasta, además de un ritmo bailable, “Whenever, Wherever” es todavía un himno al amor que no conoce límites.

50. “¿Y cómo es el?” – José Luis Perales

Compositor: José Luis Perales

El cantautor español José Luis Perales compuso muchas de las baladas que definieron los días de gloria de la música romántica de las décadas de 1970 y 1980. Pero “¿Y cómo es él?” de 1982, en la que un hombre le suplica a su examante que le hable de su nuevo amor, es particularmente conmovedora. Compuesta originalmente para Julio Iglesias, Perales decidió grabarla y resultó ser uno de sus mayores éxitos. De manera notoria, Marc Anthony grabó una versión para su álbum Iconos.