Las 23 mejores canciones latinas de lo que va de 2022: Selección de los editores

Conectar con una canción es un proceso diferente para todos, y para cada canción. Para algunos, es instantáneo, pero para otros, lleva tiempo desarrollar ese apego. Ambos son válidos. Las canciones que hemos seleccionado como nuestras canciones latinas favoritas del año (hasta ahora), no solo han encabezado las listas de Billboard o se han vuelto virales en TikTok por un desafío de baile particular, sino que nos han hecho sentir de cierta manera.

Algunas de las canciones en la lista se benefician de un estribillo con el que te conectas instantáneamente por lo contagiosa que es. Como “Pegao” de Camilo, por ejemplo, una divertida cumbia que se te pega a la cabeza y deja cantando “pegao, pegao, pegao”. Luego, hay canciones que se destacan por su capacidad de captar el espíritu de la época de liberación pospandémica. “Provenza”, de Karol G, tiene la fuerza del calipso y es un himno al deseo de sentir una conexión especial, aun si eso significa avivar las llamas de un viejo amor.

También están aquellas que marcaron un momento en 2022 dejando una buena impresión no solo en nosotros, sino en la industria en general. El trío emergente de hermanos Yahritza y Su Esencia estuvo en las mentes de todos después de lanzar su primera canción, “Soy el único”. El desgarrador tema sierreño alcanzó el puesto No. 20 en la lista Hot 100, convirtiendo a Yahritza, de 15 años, en la artista latina más joven en ingresar a la lista.

A continuación, la selección de nuestros editores de las mejores 22 canciones latinas de 2022, en orden alfabético.

Bad Bunny y Chencho Corleone, “Me porto bonito”

“Tú no ere’ bebecita, tú ere’ bebesota” es la famosa frase que ha convertido a “Me porto bonito” en una sensación viral. Su letra sobre sentirse segura y hermosa, y su perreo moderno fusionado con ritmos festivos de la vieja escuela, es la razón por la cual esta canción se ha convertido en una de las favoritas de los fans. Con la voz grave de Bunny entrelazada con los característicos tonos agudos de Chencho, “Me porto bonito” es una canción con la que uno se puede identificar sobre una chica elitista carente de límites. En las listas de Billboard, alcanzó el No. 1 en Hot Latin Songs el 28 de mayo, valiéndole a Bunny su 11o No. 1 y a Corleone su primer campeón en la lista. — JESSICA ROIZ

Bad Bunny y The Marias, “Otro atardecer”

Hay algo mágico en la voz etérea y tierna de María Zardoya entrelazada con el rango vocal más grave de Bad Bunny en “Otro atardecer”. La joya indie-pop de soul psicodélico es una combinación poco ortodoxa que pone de manifiesto la versatilidad de Bunny, demostrando una vez más (y no es que necesite probar nada) que el superastro puede lucirse en espacios ajenos a su sonido urbano. Nos encantan los himnos de perreo de Bad Bunny, pero también disfrutamos este nuevo rumbo . — GRISELDA FLORES

Becky G, “Bailé con mi ex”

Becky G Greg Swales

“Bailé con mi ex” es un tema impulsado por su melodía pop que pone de manifiesto el dulce rango vocal de Becky G. La artista mexicana-estadounidense hizo suyo un tema que se suponía que sería para un hombre y en inglés, grabándolo en español y asumiendo el punto de vista de una mujer. Nos encanta el bop de reggaetón contundente de Becky, pero esta canción más lenta y funky con influencias de R&B, sobre una chica que baila con su ex, es una buena muestra de la versatilidad de esta veterana estrella. — G.F.

Becky G y Karol G, “MAMIII”

Cuando Karol G tuiteó “Se viene himno” el 3 de febrero, no lo decía en juego: Becky G y Karol G unieron fuerzas para entregarnos este poderoso himno optimista de reggaetón, que les mereció a ambas su mejor puesto en la lista Hot 100 de Billboard al debutar en el puesto No. 15. El tema comienza lento, con acordes de guitarra melancólicos que establecen lo que parece ser una canción rencorosa, para luego convertirse en un hit dinámico y acelerado que describe perfectamente el empoderamiento que se siente dejar una relación tóxica. Cada palabra de la letra cuenta, especialmente al, cuando Karol canta: “Que a veces no te cambian por algo mejor, y ni siquiera por algo más rico”. — INGRID FAJARDO

BZRP & Villano Antillano, “Session #51”

Cada sesión de Bizarrap es un jonrón que no defrauda. Por el contrario, supera nuestras expectativas al presentar un concepto completamente diferente a sus otras 50 sesiones. La más reciente, con la superferoz Villano Antillano, es una sesión de rap contundente con infusión de EDM. En la misma, Antillano es más directa que nunca al alzar su voz: “Ya, que si tengo flow cabrón, que si meto la presión. Si tú no puedes conmigo, mala mía. Yo soy la jefa y tú ere’ la secretaria. No estás a nivel pa’ ser mi adversaria”, pronuncia con ferocidad. — G. F.

Camilo, “Pegao”

“Pegao”, el tercer sencillo de su más reciente álbum, De adentro pa fuera, es una alegre cumbia-pop con influencias de la cumbia villera argentina e infundida con intensos efectos de sonido de sintetizador y teclados. Es la primera canción que lanzó desde el nacimiento de su hija Índigo, y refleja inteligentemente su deseo de estar para siempre pegado a su recién nacida. “Pegao, como camisa en cuerpo sudao… Como la olla del arroz, pegao… pegao, pegao, pegao”, canta en el estribillo, que enseguida se enrosca en tu oído. — G.F.

Christian Nodal, “Ya no somos ni seremos”

El siempre romántico Christian Nodal lanzó uno de sus mejores temas este año tras una ruptura amorosa muy pública. En “Ya no somos ni seremos”, Nodal está de duelo por su roto corazón. En su característico estilo mariacheño, la canción escrita por Nodal y su compositor favorito, Edgar Barrera, encuentra al artista de 23 años narrando el final de una historia de amor. “Quise mi piel, llenarla de tatuajes, pa’ cubrir los besos que dejaste”, canta. “Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira. Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida.” — G.F.

Danny Ocean, “Fuera del mercado”

Puede que la primera mitad de 2022 no fue particularmente resplandeciente para todos, pero este himno definitivamente ha conectado con nuestras emociones. Rápidamente se volvió tendencia en TikTok con sus ritmos pegadizos, pero lo más importante con ese recordatorio positivo de ponerte a ti primero y que tu felicidad sea prioridad. El sonido es tan orgánico, acompañado simplemente por las notas de un piano, tenues ritmos electrónicos y la suave voz de Danny Ocean. — I.F.

Edén Muñoz, “Chale”

El primer sencillo de Eden Muñoz como solista y su primer No. 1 en la lista Regional Mexican Airplay, “Chale” (que en jerga mexicana se usa para referirse a las que cosas no salen como queremos), no es la típica canción de ruptura, sino más bien sobre salir adelante y celebrar las muchas oportunidades que la vida siempre puede brindar. La producción musical mantiene su esencia norteña con una fusión de sonidos regionales mexicanos clásicos. — I.F.

Fonseca, Greeicy y Cali y El Dandee, “2005”

Fonseca dirá abiertamente que su éxito de 2005 “Te mando flores” fue el que lanzó su carrera. En “2005” rinde homenaje a esa canción, no volviéndola a grabar, sino repasando su historia con el apoyo de sus compatriotas colombianos Greeicy y Cali y El Dandee. El resultado es ingenioso, pero no arbitrario: siempre te tiene adivinando dónde aparecerán los ganchos originales de “Te mando”. Esta versión de cover te sacará una sonrisa. — LEILA COBO

Kany García y Alejandro Sanz, “Muero”

La cantautora Kany García es una maestra contando historias de amor y aflicción de otros de una forma que las hace suyas. En “Muero”, ella y Alejandro Sanz dan voz a dos personas cuyo amor no declarado los condenará a nunca vivirlo. Su triunfo está tanto en la letra como en la interpretación, llena de patetismo y la hermosa armonización de estas dos voces icónicas. — L.C.

Karol G, “Provenza”

Karol G se encuentra en esa etapa de su carrera en la que no puede equivocarse, y con “Provenza” hace casi todo bien, pasando magistralmente de canciones de reggaetón auténticas y empoderadoras de éxito demostrado a un tipo diferente de himno femenino. Sobre un cadencioso ritmo de calipso (cortesía del productor Ovy on the Drums, que conoce a esta cantante como nadie), “Provenza” da la sensación de una pintura impresionista: melancólica y dulce, incluso gentil, pero con un trasfondo de fuerza. El video, que muestra a mujeres de todas las formas y tamaños relajándose felizmente junto al mar sin un hombre a la vista, nos hace sentir como si hubiéramos sido invitadas a una fiesta abierta a todos, pero donde todos nos sentimos especiales. El control de la canción sobre nuestra imaginación colectiva es tan feroz que permitió a Karol G reemplazarse a sí misma en el No. 1 de la lista Hot Latin Songs, una hazaña nunca antes lograda por una artista femenina. — L.C.

Maluma con Chencho Corleone, “Nos comemos vivos”

Inmediatamente después de colaborar con Bad Bunny, Anitta y Rauw Alejandro, Chencho Corleone se une a Maluma en este éxito garantizado incluido en The Love & Sex Tape del astro colombiano. Chencho dice al comienzo de la canción: “Tú sabes que naciste pa’ mí” (de “Es un secreto” de Plan B) para enseguida pasar a un suave y picante reggaetón sobre amigos con beneficios que se juntan de cuando en cuando, y que a menudo también se contradicen. “Hicimos un pacto sin ruptura que no tendrá fin”, canta Maluma. — J.R.

Manuel Turizo, “La bachata”

Manuel Turizo está decepcionado del amor, ¿y qué mejor respuesta que convertir sus emociones en una canción de bachata? En este contagioso sencillo, Turizo nos ofrece un cautivador tema de bachata con un toque de ritmos urbanos y llorosas melodías de cuerdas al estilo de Aventura en la década del 2000. Turizo, herido de amor, canta sobre una ex que lo lastimó y, sin embargo, todavía la extraña. Es un género nuevo para el cantante colombiano y no deja de impresionar. En el video musical, se le ve escuchando su canción en un reproductor de CD portátil mientras la canta en un campo solitario. Al final, insinúa que su próximo sencillo podría titularse “Éxtasis”. — J.R.

Mau y Ricky y Carin León, “Llorar y llorar”

Otra de esas colaboraciones que no esperabas y que ahora te das cuenta que necesitabas. Esa mezcla lírica entre Venezuela y México es lo que hace que esta canción sea única, con la rica y dramática voz áspera de Carin y las dulces voces de Mau y Ricky. Una ranchera que da un giro al género, fusionando los instrumentos de banda con el innovador sonido pop alternativo del dúo, impulsado por guitarras eléctricas. Esta emotiva pista resume la historia de una relación y una ruptura dolorosa. — I.F.

Monsieur Periné, “Nada”

Después de una ruptura dolorosa, la cantante principal de Monsieur Periné, Catalina García, escribe una historia personal con “Nada” que se asemeja a una forma poderosa y diferente de poner fin a una relación y seguir adelante. Habla de cómo a veces librarse de alguien puede ser igual de bueno para el alma y también la mejor manera de encontrarse a uno mismo. Es el segundo sencillo del próximo proyecto de la banda colombiana y viene acompañado de suaves sonidos y la sutil voz de García. — I.F.

Nicky Jam, “Ojos rojos”

El fuerte de Nicky Jam siempre han sido sus hermosas líneas melódicas y letras que conectan con el oyente a gran escala. “Ojos rojos” recuerda a temas como “El perdón” y “El amante”, donde la chica de la canción le pertenece a otro. En la voz y con la narración de Nicky Jam, es una historia que nunca pasa de moda. A todos nos ha pasado. — L.C.

Ozuna y Boza, “Apretadito”

Este año, Ozuna reclutó al astro emergente panameño Boza para su sencillo “Apretadito”. Producida por los creadores de éxitos Chris Jedai y Gaby Music, y coescrita por el artista puertorriqueño y Boza, la canción es un pegadizo tema de reggaetón con ganchos cautivadores sobre una mujer independiente. Lo más notable es el vibrante video musical, dirigido por Nuno Gomes, que muestra a los dos artistas interpretando la canción rodeados por un grupo de hermosas mujeres de tallas grandes, enviando un importante mensaje de inclusión y empoderamiento. — J.R.

Residente, “This Is Not America”

Tan pertinente como siempre, Residente lanzó esta canción abrasadora que critica la palabra “América” y cómo esta, históricamente, se ha usado fuera de contexto. En esta canción de cuatro minutos, que incluye al dúo franco-cubano Ibeyi, el rapero puertorriqueño señala a los políticos, la policía y el imperialismo estadounidense, detallando años de injusticias y violencia contra los pueblos de América Latina. A lo largo del tema destaca un punto importante: América no es simplemente Estados Unidos. “Desde hace rato, cuando uste’ llegaron, ya estaban las huellas de nuestros zapatos”, explica. — G.F.

Rosalía, “Saoko”

Todo sobre “Saoko” de Rosalía funciona. Desde ese gancho para el oído, “saoko, papi, saoko”, que rinde homenaje al éxito de 2004 de Wisin y Daddy Yankee “Saoco”, hasta su hipnótica línea de bajo y una inesperada sección de jazz en el piano, la artista española mantiene a los oyentes al borde de sus asientos mientras rapea enérgicamente sobre la transformación constante. La canción que abre su álbum Motomami, un estallido de reggaetón de dos minutos con matices de funk, es una canción por excelencia de Rosalía por muchas razones, pero sobre todo por su naturaleza experimental. — G.F.

Sebastián Yatra, “Tacones rojos”

Sebastian Yatra Erick Fernando*

Admito sin reservas que soy fanática de una buena canción de pop, y Yatra lo apuesta todo en este bop irresistible inspirado en el pop español de los 90. “Tacones rojos” es más divertido y dulce que sexy y sensual (como se aprecia en líneas como “Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos y me pone a volar”), pero es como azúcar para los oídos con su alegre ritmo acústico y su melodía pegadiza y fácil de tararear. El remix bilingüe con John Legend extiende más su alcance. — L.C.

Tiago PZK, LIT Killah, Nicki Nicole y María Becerra, “Entre nosotros (Remix)”

En 2021, Tiago PZK y Lit Killah hicieron su entrada en la lista Billboard Global 200 con “Entre nosotros”. El éxito de la canción exigió de inmediato un remix repleto de estrellas, para el cual los artistas congregaron a las argentinas Nicki Nicole y María Becerra. Producida por Big One, la nueva versión lanzada este año mantiene intacta su sensual fusión de R&B y rap, pero cada uno de los artistas brilla por derecho propio con su poderosa voz. “Entre nosotros” trata de alguien que lucha por olvidar a un ex. “Es fácilmente la canción más icónica que tengo hasta ahora”, dijo anteriormente Tiago, un antiguo artista latino en ascenso de Billboard. “Me abrió muchas puertas”. — J.R.

Yahritza y Su Esencia, “Soy el único”

“Soy el único” ya era un éxito en TikTok meses antes de su lanzamiento, y se convirtió en la primera canción de Yahritza y Su Esencia. El triste sierreño, con Yahritza Martínez, de 15 años, al frente como vocalista y sus hermanos Jairo en el bajoloche (bajo acústico de cuatro cuerdas) y Mando en la guitarra de 12 cuerdas, se convirtió en un himno de desamor con el que uno se puede identificar en gran parte gracias a su estilo ultrapersonal y a su letra cercana: “Mucho tiempo me gastaste y eso no puedo recuperarlo / Trato de olvidarte esta noche, como debería de hacer hace tiempo”. Escrita por Yahritza a los 13 años luego de observar una situación de la vida real por la que pasó su hermano Mando, “Soy el único” debutó en el No. 1 de Hot Latin Songs y alcanzó el No. 20 del Hot 100, haciendo de Yahritza Martínez la artista latina más joven en entrar en la lista. — J.R.