Las 100 mejores canciones de 2022: Selección de Billboard

Fue el estribillo que resonó la primera mitad de 2022 en las oficinas de Billboard: ¿Dónde están los hits? La lentitud con que comenzaron a llegar las canciones que verdaderamente tuvieron impacto en el Billboard Hot 100 nos tuvieron buscando a diestra y siniestra el tipo de canciones que solemos dar por sentado — esa que se extiende lentamente (o no tan lentamente) a todos los rincones de la cultura, conectando con todo tipo de fans de la música y convirtiéndose en parte ineludible de la experiencia de un año determinado. Con los sencillos más grandes de 2021 negándose a desaparecer, y la audiencia de este año al parecer demasiado dispersa como para elegir nuevos éxitos de consenso que reemplazaran a los reinantes, comenzaba a parecer que íbamos a pasar todo el calendario subsistiendo solo con reposiciones.

Afortunadamente para nosotros, los éxitos aparecieron: primero de algunos de los héroes más grandes del pop que regresaban, luego de algunos artistas que daban el siguiente paso hacia el estrellato, algunos creadores de éxitos de gran trayectoria de los que no habíamos oído en mucho tiempo, y algunos nombres nuevos que esperamos escuchar mucho más en los próximos años. Y, por supuesto, no fueron solo las grandes canciones las que nos cautivaron en 2022; encontramos muchas favoritas más pequeñas para nuestras playlists de streaming y pedidos de vinilo. Pero el año sencillamente no hubiera estado completo sin esos éxitos tardíos que brillaron en los charts, sobre todo porque terminamos obteniendo un puñado que demostró ser más que digno de su posición.

Aquí nuestras 100 canciones favoritas de 2022, un año que demostró una vez más que, sin importar el momento o el contexto, la música pop siempre encuentra su camino. (Las canciones fueron consideradas elegibles para la lista si salieron en 2022, se lanzaron por primera vez como sencillos oficiales en 2022, o alcanzaron su punto máximo en el Billboard Hot 100 en 2022 — lamentablemente para ustedes, los seguidores de Stranger Things, no pudimos justificar incluir “Running Up That Hill” o “Master of Puppets”).

Resaltamos aquellas de música y artistas latinos que conquistaron a los escuchas a nivel mundial.

100. Tariq, The Gregory Brothers & Recess Therapy, “It’s Corn”

99. Grupo Firme & Camilo, “Alaska”

Es difícil saber qué es lo más atractivo de “Alaska”, si su letra ingeniosa o su sonido optimista. Ambos son importantes para que la canción sea tan efectiva y pegadiza, pero al final es el hecho de que es un huapango (estilo de música mexicana) lo que te hace querer ponerte de pie y bailar. Además, la letra es muy divertida de cantar por sus juegos de palabrass (fiel al estilo de Camilo y su compañero de composición Edgar Barrera). Camilo y Grupo Firme dieron con un tesoro en “Alaska”. — GRISELDA FLORES

98. Blondshell, “Olympus”

97. Nicky Youre & dazy, “Sunroof”

96. MICHELLE, “Pose”

95. d4vd, “Romantic Homicide”

94. Kaytranada & Anderson .Paak, “Twin Flame”

93. Central Cee, “Doja”

92. Rauw Alejandro, “Dime quién ????”

A lo largo de Saturno, el cadete espacial puertorriqueño encuentra el punto ideal entre la frescura del new wave y el impulso del free style de los 80. En “Dime quién????”, el Fókin Zorro continúa haciendo evidente su vigor insaciable y su voz aulladora, mientras suplica saber quién es el sancho. Pero el golpe de alta energía te pone de pie en un instante (como en “Maniac” de Michael Sembello), acentuado por el synth-pop analógico y un bajo contundente que se remonta a Footloose de 1984 — en coincidencia con los pasos de baile de Alejandro, como se ve en su respectivo video. El camaleónico cantante demuestra aún más su destreza para cambiar de género sin perder nunca su astuto toque emo. — ISABELA RAYGOZA

91. BLACKPINK, “Shut Down”

90. Eliza Rose & Interplanetary Criminal, “B.O.T.A. (Baddest of Them All)”

89. Anitta, “Envolver”

Más allá de la humeante imagen del trasero en el video de la canción o el desafío de baile viral de TikTok que la puso por primera vez en el mapa, “Envolver” es el éxito mundial innegable (encabezó la lista Billboard Global Excl. U.S.) que la superestrella brasileña había estado construyendo con sus letras picantes y su ritmo hipnótico. El descarnado reggaetón consolidó a tal punto el perfil pop de Anitta, que ahora está nominada al Grammy al mejor artista nuevo. — KATIE ATKINSON

88. Doechii & SZA, “Persuasive”

87. Kelela, “Happy Ending”

86. HitKidd & GloRilla, “F.N.F.”

85. FLO, “Cardboard Box”

84. beabadoobee, “Talk”

83. Lil Uzi Vert, “Just Wanna Rock”

82. Carly Rae Jepsen feat. Rufus Wainwright, “The Loneliest Time”

81. Lil Nas X, “Thats What I Want”

80. Cody Johnson, “‘Til You Can’t”

79. Elton John & Britney Spears, “Hold Me Closer”

78. Chappell Roan, “Casual”

77. Orville Peck, “C’mon Baby, Cry”

76. Florence + The Machine, “King”

75. Lizzo, “2 Be Loved (Am I Ready)”

74. Vince Staples & Mustard, “Magic”

73. Tove Lo, “No One Dies From Love”

72. Wizkid, “Bad to Me”

71. Ice Spice, “Munch (Feelin’ U)”

70. Grupo Frontera, “No se va”

Muchos creyeron que esta era una canción original de la banda norteña Grupo Frontera, cuando en realidad es un delicioso éxito del pasado. Dándole un aire fresco a la balada pop de Morat de 2019, el “No se va” de Frontera es una buena versión cumbia-norteña que hizo explosión en TikTok, poniendo en el mapa al grupo de McAllen, Texas. El cover se convirtió en la quinta canción regional mexicana en llegar al Hot 100 en los 64 años de historia de la lista, alcanzando el No. 57 tras ingresar al chart en noviembre. — G.F.

69. Taylor Swift, “Lavender Haze”

68. Rina Sawayama, “This Hell”

67. Kendrick Lamar feat. Blxst & Amanda Reifer, “Die Hard”

66. GAYLE, “abcdefu”

65. HARDY feat. Lainey Wilson, “Wait in the Truck”

64. Megan Thee Stallion, “Plan B”

63. Charlie Puth, “Light Switch”

62. Fred again.. feat. Romy & HAAi, “Lights Out”

61. Pharrell Williams feat. 21 Savage & Tyler, the Creator, “Cash In Cash Out”

60. Rosalía, “Despecha”

Mientras los fans exploraban el expansivo mundo del tercer álbum de estudio de Rosalía, Motomami, la artista española lanzó 12 temas, remixes e interludios adicionales, incluyendo el destacado “Despechá”. Sin temer mezclar y combinar sonidos como si de un Frankenstein musical se tratara, Rosalía fusiona el mambo, el pop y el merengue en un éxito monstruoso que dio a la artista nacida en Cataluña su primera entrada como solista en el Billboard Hot 100. Si tus pies pueden moverse lo suficientemente rápido, este es un himno irresistible para la pista de baile que ahuyentará el mal de amores cuando salgas con tus amigas y no salgas del club hasta que conquistes tu corona. — TAYLOR MIMS

59. Maren Morris, “Circles Around This Town”

58. Quavo & Takeoff, “Hotel Lobby (Unc and Phew)”

57. Phoebe Bridgers, “Sidelines”

56. Becky G & Karol G, “MAMIII”

Era la colaboración que todos esperábamos… y lo bueno se hace esperar. Las dos G unieron fuerzas para ofrecernos un himno contundente, empoderador y desafiante. Como tema ideal para cantar al unísono con tus mejores amigas después de salir de una relación tóxica, “MAMIII” — que comienza con melancólicos acordes de guitarra pero pasa pronto a un hipnotizante ritmo de reggaetón — cautiva tanto sonora como líricamente. — G.F.

55. Mitski, “Love Me More”

54. Rihanna, “Lift Me Up”

53. Lil Yachty, “Poland”

52. Alex G, “Runner”

51. Latto, “Big Energy”

50. Shervin Hajipour, “Baraye”

49. Let’s Eat Grandma, “Happy New Year”

48. Beyoncé, “Alien Superstar”

47. Yahritza y Su Esencia, “Soy el único”

Hay una cualidad de anhelo en “Soy el único”, del trío mexicano-estadounidense Yahritza y Su Esencia, pero también es un anhelo improbable. Ya sea por la voz desgarradora de Yahritza, capaz de estremecer tu corazón al alcanzar esas notas altas; la triste melodía sierreña en las guitarras acústicas del trío; o la letra de enamorada que escribió cuando solo tenía 13 años (ahora 16), la canción toca el alma de una manera que la mayoría de los artistas adolescentes ni siquiera podrían imaginar. “Qué triste es amar a otra persona que no te sepa valorar”, se lamenta la joven con una entrega total, capturando un sentimiento único pero con el que te puedes identificar. — I.R.

46. Brandi Carlile feat. Lucius, “You and Me on the Rock”

45. Arctic Monkeys, “There’d Better Be a Mirrorball”

44. Bizarrap & Quevedo, “Bzrp Music Sessions, Vol. 52”

Hasta hace no mucho, el DJ argentino Bizarrap era solo un productor novato con un don para darle un beat genial a un gran freestyle. Mientras tanto, el artista español de hip hop Quevedo era un letrista elogiado localmente y respetado internacionalmente por sus batallas de rap. Cuando el alquimista de Buenos Aires creó el modelo para sus BZRP Music Sessions, se convirtió pronto en un fuerza a tomar en cuenta. Pero cuando unió fuerzas con Quevedo en “Vol. 52” fue cuando se armó la grande. El tema contiene todos los elementos idóneos para un éxito monumental de EDM: sintetizadores de apertura llenos de suspenso, caídas duras y un éxito voraz. Eso, unido al rapeo de barítono de Quevedo sobre una encuentro coqueto, allanó el camino para que “Vol. 52” satisficiera nuestros deseos de escuchar y bailar, y llevó la canción a la cumbre de la lista Global 200 de Billboard durante cuatro semanas no consecutivas. — I.R.

43. Soccer Mommy, “Shotgun”

42. Maggie Rogers, “That’s Where I Am”

41. Omar Apollo, “Tamagotchi”

El cantante alternativo mexicano-estadounidense sale a jugar con esta melodía pegadiza de bajo producida por Neptunes. Titulada así por el juguete digital de los 90, “Tamagotchi” encuentra a Apollo cantando en spanglish sobre vivir la vida rápida (“…los chicos me quieren tocar”), aunque constantemente anhelando la conexión física de esa persona especial. El salto estilístico que dio en “Tamagotchi” y el álbum del que se desprende, Ivory, ayudó a Apollo a conseguir una nominación al Grammy 2023 al mejor artista nuevo. — HERAN MAMO

40. Drake, “Sticky”

39. Doja Cat, “Vegas”

38. Paramore, “This Is Why”

37. Sabrina Carpenter, “Vicious”

36. Charli XCX feat. Rina Sawayama, “Beg for You”

35. Nicki Minaj, “Super Freaky Girl”

34. Muni Long, “Hrs and Hrs”

33. Jessie Ware, “Free Yourself”

32. Burna Boy, “Last Last”

31. MUNA, “Anything But Me”

30. The Weeknd, “Out of Time”

29. Yeah Yeah Yeahs feat. Perfume Genius, “Spitting Off the Edge of the World”

28. Post Malone feat. Doja Cat, “I Like You (A Happier Song)”

27. Bad Bunny, “Moscow Mule”

El irresistible ritmo de reggaetón de este Top 5 del Hot 100 abre el álbum Un verano sin ti de Bad Bunny, ¿y qué mejor manera de comenzar un álbum sobre el verano que con un sencillo que lleva el nombre de una bebida popular? “Moscow Mule” presenta a un Bad Bunny lujurioso por una amante en particular — una con la que tiene un tipo de conexión auténtica que no se puede explicar pero que solo se siente, aunque se mantenga en privado. Como una oda sexual para disfrutar el momento de la unión de dos almas, el video presenta una historia de amor entre una sirena y un Benito desnudo como un tritón sin genitales. — INGRID FAJARDO

26. Jack Harlow, “First Class”

25. The 1975, “Happiness”

24. Gunna & Future feat. Young Thug, “Pushin P”

23. Karol G, “Provenza”

Karol G se convirtió en la primera mujer en reemplazarse a sí misma en el No. 1 de las Hot Latin Songs cuando “Provenza” cambió de puesto con “MAMIII”. Lanzada en abril, “Provenza” se destaca por su liberadora letra de himno (“Taba con alguien, pero ya estoy free”) que se combina con un ritmo de afro-fusión de calipso igualmente relajado que hace que te pierdas en el momento. Nominada a grabación y canción del año en los Latin Grammy de este año, es un testimonio de la capacidad de la artista colombiana para hacer música tanto elogiada por la crítica como exitosa a nivel comercial. — G.F.

22. Zach Bryan, “Something in the Orange”

21. Ethel Cain, “American Teenager”

20. Harry Styles, “Music for a Sushi Restaurant”

19. Wet Leg, “Wet Dream”

18. Joji, “Glimpse of Us”

17. Doja Cat, “Woman”

16. Sam Smith & Kim Petras, “Unholy”

15. Beyoncé, “Cuff It”

14. Future feat. Drake & Tems, “Wait for U”

13. SZA, “Shirt”

12. GloRilla & Cardi B, “Tomorrow 2”

11. Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz & el elenco de Encanto, “We Don’t Talk About Bruno”

Pese a las reiteradas declaraciones de que no se habla de él, no hay que forzar demasiado a los personajes animados de la familia Madrigal para que compartan extrañas verdades a medias sobre su distanciado Tío Bruno. El artífice de las canciones de Encanto, Lin-Manuel Miranda, complementa la ineludible comedia de los chismes familiares con un ritmo de salsa ligeramente siniestro y refinadas armonías superpuestas, creando en conjunto una pieza adictiva tan irresistible que el viral “Bruno” se convirtió en algo más que en el improbable éxito No. 1 del Hot 100 en 2022: ahora es el éxito más grande de Disney de todos los tiempos. — J. LYNCH

10. Dove Cameron, “Boyfriend”

9. Tems, “Free Mind”

8. Rosalía, “Saoko”

“Saoko” hace referencia al título del éxito de reggaetón “Saoco” de Wisin y Daddy Yankee de 2004, cuando tener una voz femenina coqueta era parte obligatoria del gancho de una canción. (“¿Quien tú ere?”, pregunta el par, y una niña responde “tu bizcochito”). Ahora, dándole su propio giro al papel de “tu bizcochito”, el “Saoko” de Rosalía comienza con los característicos ritmos contagiosos y contundentes del reggaetón original, infundidos con riffs de guitarra eléctrica y una base de dembow y combinados con su poderosa voz. En otra canción del álbum, “Bizcochito”, vuelve a hacer alusión al tema de 2004 al cantar: ”Yo no soy ni voy a ser tu bizcochito, pero tengo to’ lo que tiene delito/ Que me pongan en el sol que me derrito, el mal de ojo que me manden me lo quito” . — I.F.

7. Kendrick Lamar, “N95”

6. Bad Bunny, “Tití me preguntó”

El amor de Bad Bunny por la cultura caribeña es profundo, como lo demuestra “Tití me preguntó”. El cantante y rapero boricua comienza a reflexionar sobre la pregunta de su tía: ¿Tengo muchas novias? La pregunta inocente de Tití se responde con una gran cantidad de nombres de chicas que se remontan a la época de kindergarten de Benito, hasta el presente como la superestrella más buscada del mundo. Con una combinación explosiva de dembow y reggaetón, cortesía del productor puertorriqueño-dominicano Mag, la canción también abarca la cultura dominicana y el estilo de vida teteo, como se muestra en su video, donde se ve a Bunny en el Bronx con sus compatriotas dominicanos. “No hay boda”, asegura a Tití. Tan pronto como ella le responde (“Suelta ese mal vivir que tú tiene’ en la calle/ Búscate una mujer seria pa’ ti”), el exitazo se convierte en una obra de hip hop hipnótica donde Bad Bunny es presumiblemente presionado para que siente cabeza, convirtiendo la canción en el mejor himno de jubilación de un playboy de nuestra generación. — I.R.

5. Taylor Swift, “Anti-Hero”

4. Lizzo, “About Damn Time”

3. Harry Styles, “As It Was”

2. Beyoncé, “Break My Soul”

1. Steve Lacy, “Bad Habit”