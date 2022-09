Las 10 sesiones más vistas de Bizarrap, clasificadas: Selección de la crítica

El factor sorpresa es una de las muchas cosas que hacen que la música y sesiones de estilo libre de Bizarrap estén entre los videos más vistos en YouTube. ¿Quién será su próximo invitado? En realidad nadie lo sabe, pero cuando el productor argentino lanza una nueva sesión, acumula millones de visitas en cuestión de horas.

Aunque su más reciente con el español Quevedo aún no está entre las más vistas, es la que lo ha catapultado al éxito mundial. Su “Bzrp Music Sessions, vol. 52” se hallan en este momento en el primer lugar de las listas Billboard Global 200 y Billboard Global Excl. en Estados Unidos. Además, la canción es solo la segunda completamente en español que encabeza el Global 200 en los dos años de historia de la lista, después de “Dákiti” de Bad Bunny y Jhay Cortez en 2020.

Relacionadas Jimmy Buffett Postpones or Cancels 2022 Tour Dates After Hospitalization

“La primera ‘sesión’ en 2018 ni siquiera la planeamos”, dijo Bizarrap en una oportunidad a Billboard. “Lo único que quería hacer era grabar a un rapero local que se hace llamar Kodigo y subirlo a YouTube, porque era un gran admirador suyo y quería que otros también lo escucharan. Mi plan era grabar con mi teléfono, pero por alguna razón no funcionó. Así que programamos la sesión para el día siguiente y se me ocurrió: ‘¿Por qué no darles a estos freestylers la producción que se merecen, con micrófonos y todo?’ Y eso fue lo que hice”.

Desde entonces ha grabado sesiones de estilo libre y/o música con artistas como Nicki Nicole, Nicky Jam, Nathy Peluso, Cazzu y Residente, entre muchos otros. En honor a la presentación de Bizarrap en la Semana Billboard de la Música Latina el viernes (30 de septiembre) en Miami, Billboard clasifica sus 10 sesiones más vistas:

10. L-Gante: “BZRP Music Sessions #38” (290 millones de vistas)

Hay una inmersión profunda en la cultura de la cumbia villera en esta sesión que fusiona el rap con una cumbia lenta. Todo está impulsado por el uso intenso de sintetizadores, efectos de sonido, ritmos pegadizos e instrumentos electrónicos.

9. DANI: “BZRP Music Sessions #24” (174 millones de vistas)

Una producción con ritmos más sutiles que destaca el freestyle del cantante de trap Dani Ribba, y que apuesta por la letra contundente de cada estrofa.

8. ALEMÁN: “BZRP Music Sessions #15” (199 millones de vistas)

Una poderosa colaboración entre México y Argentina que fusiona los raps de Alemán con sutiles campanas centelleantes a lo largo de la pista. La pausa al principio (intencional o no) da un respiro a la canción, dejando que el ritmo se asiente y otorgando a esta sesión una vibra completamente diferente.

7. Zaramay: “BZRP Music Sessions #31” (146 millones de visitas)

Poniendo lo mejor del movimiento argentino en el mapa, Biza reclutó a Zaramay para su “BZRP Music Sessions #31”, lanzado en 2020. En la colaboración, Biza lanza un ritmo de hip hop mid-tempo que transita brevemente hacia un contagioso reggaetón, revelando la propuesta “boomrap” de Zaramay. En el tema, el artista canta sobre sus luchas y desafíos como artista.

6. CAZZU: “BZRP Music Sessions #32” (136 millones de vistas)

“La jefa del trap” se une a Bizarrap para esta épica sesión que posiciona a Cazzu como la que más manda. “Todo el mundo grita presidente Cazzu”, dice entre dientes. “Estamos viviendo la vida, ese fluir a lo Miami Vice. Eres un rapero falso, tu cadena es falsa, todo lo que muestras es falso”. La sesión de ritmo lento da un giro en la mitad luego que Cazzu recibe una llamada, lo que sacude las cosas y lleva a un ritmo más rápido durante unos segundos.

5. TRUENO: “BZRP Freestyle Sessions #6” (227 millones de vistas)

Biza y Trueno tienen más de una sesión juntos, mostrando aún más su química en el estudio. Pero fue una de las primeras sesiones de Biza la que se convirtió en una de las favoritas de los fans. En “BZRP Freestyle Sessions #6”, lanzada en 2019, el rapero argentino escupe versos sobre tener flow y las mejores rimas del juego. Biza respalda el feroz estilo libre con un ritmo de rap embrujado.

4. Nicky Jam: “BZRP Music Sessions #41” (144 millones de visitas)

Nicky Jam se convirtió en el segundo artista puertorriqueño, después de Eladio Carrión, en formar parte de las exitosas “sesiones musicales” de Bizarrap. En un estilo libre de menos de tres minutos, donde simplemente dice por qué es el “rey del flow”, Nicky crea versos en español e inglés. La pista comienza como una canción de rap, pero pasa a un reggaetón contundente con un estribillo pegadizo que hace honor al productor: “Biza apareció y suena increíble / El bebé lo aprobó y se enamoró”.

3. Producto Snow Tha: “BZRP Music Sessions #39” (195 millones de vistas)

La rapera mexicana-estadounidense Snow Tha Product no se contiene en esta conmovedora sesión musical en la que recuerda a todos su “tremendo flow”. Volviéndose como un lienzo para los vertiginosos versos de rap de Snow, el ritmo empieza lento pero hacia el final se torna en un éxito de club a tono con la energía de Snow. “Es por eso que estoy en el trono y este asiento es increíble”, declara. “Represento a la comunidad que está cansada de raperos que no saben rapear”.

2. NICKI NICOLE: “BZRP Music Sessions #13” (188 millones de vistas)

La creadora argentina de éxitos Nicki Nicole fue una de las primeras en grabar una sesión musical con el visionario productor. Para la sesión conmovedora de Nicole, Biza deja que su dulce voz de amplio rango sea el centro de atención. Nicki Nicole es una rapera sólida, pero aquí pudo brillar como vocalista.

1. NATHY PELUSO: “BZRP Music Sessions #36” (338 millones de vistas)

En esta colaboración legítima, Nathy y Biza unieron sus fuerzas para mantener a todos entretenidos en medio del encierro de la cuarentena. Lanzada en el otoño de 2020, esta sesión de música se convirtió instantáneamente en una sensación viral en las redes sociales, especialmente por el pegadizo estribillo de Peluso: “I’m a, I am a, I’m a nasty girl, fantastic/ Este culo es natural, no plastic/ Lo que toco lo hago bombastic/ Todo’ eso’ ‘gile’ a mí me la mastic”, con todo lo cual generó una nueva legión de fans para las dos estrellas argentinas.