Salsero Lalo Rodríguez muere a los 64 años

El salsero Lalo Rodríguez, conocido por el éxito de 1998 “Ven devórame otra vez”, falleció. Tenía 64 años.

Rodríguez fue hallado muerto el martes (13 de diciembre) en un proyecto de vivienda pública en su natal Puerto Rico, informó la policía, según The Associated Press.

Las autoridades declararon que no había señales visibles de violencia y que se realizaría una autopsia para determinar la causa del deceso. El cantante había luchado por años con problemas de drogas y alcoholismo y había sido acusado de posesión de cocaína.

Nacido el 16 de mayo de 1958 en Carolina, Ubaldo Rodríguez Santos (su verdadero nombre) comenzó a cantar de niño en festivales y programas de radio y televisión en Puerto Rico. A los 15 años se unió a la banda de Eddie Palmieri, con quien grabó en los 70 los álbumes ganadores del Grammy Sun of Latin Music y Unfinished Masterpiece como vocalista principal, antes de lanzar su carrera como solista en 1980.

“Con profunda tristeza me entero del fallecimiento de Lalo Rodríguez. No necesito decirles cuánto ha significado para mí, nuestra musica y ​​cultura, y para la comunidad mundial. Era un gigante en tantos sentidos. Lo extrañaremos mucho y atesoraremos su memoria”, escribió Palmieri en Twitter junto a una foto de ambos.

En 1988 lanzó su mayor éxito, “Ven devórame otra vez”, que formó parte de su álbum Un Nuevo Despertar. Escrita por el dominicano Palmer Hernández, la canción se convirtió en un clásico de la salsa romántica con su famoso estribillo: “Devórame otra vez, ven, devórame otra vez / Ven, castígame con tus deseos, más / Que el vigor lo guardé para ti, ay, ven / Devórame otra vez, ven, devórame otra vez / Que la boca me sabe a tu cuerpo / Desesperan mis ganas por ti”.

En las listas de Billboard, el tema alcanzó el No. 10 de Hot Latin Tracks. En 1990, una versión del dúo español femenino Azúcar Moreno llegó al No. 9 del mismo chart. Y, en 2004, la canción reapareció en la voz de Charlie Cruz, que obtuvo el No. 10 del Latin Tropical Airplay.

En 2018, “Ven, devórame otra vez” fue incluida entre las 15 mejores canciones de salsa de todos los tiempos de Billboard.