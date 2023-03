LALI sobre cómo su éxito es respaldado por un equipo femenino: “El empoderamiento es una cosa colectiva”

Si su cuenta de Instagram es un indicador, LALI vive actualmente su mejor momento de gira.

Recientemente, la cantautora argentina — que está en medio de su tour Disciplina — hizo historia con un concierto sold-out en El estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires, frente a más de 45.000 personas, convirtiéndose en la primera mujer en agotar las entradas de un espectáculo en ese estadio de fútbol.

“Es imposible en este momento expresar lo que siento después de vivir este velez lleno!”, escribió la artista en sus redes sociales. “Gracias a cada ser que vibró y flasheo conmigo. Estoy profundamente orgullosa del team de ensueño que me acompaña y que montó conmigo esta locura. Estoy muy orgullosa de mí y de haber trabajado incansablemente en darles lo mejor! Ayer cumplí un sueño que era eso…un sueño!”

LALI le debe este hito en su carrera, y otros similares, a un equipo liderado por mujeres que la respalda. “Para mí, el empoderamiento es una cosa colectiva”, le dice a Billboard. “No es tan solitaria ni personal, es más lo que aprendo de las otras y lo que puedo contagiar a otras”.

En honor al Mes de la Historia de la Mujer, Billboard inicia la serie “Las Poderosas” con un número selecto de estrellas latinas que hablan con sinceridad sobre la palabra “empoderamiento”, su espacio en la música latina y más. La serie debuta el lunes (20 de marzo) con LALI. Lee la entrevista exclusiva a continuación:

¿Qué significa empoderamiento para ti como artista y como mujer?

Poder desarrollarme con libertad y generar con esa libertad un efecto contagio en otras colegas. Es decir, no solo las que ponemos las caras de un proyecto sino las que están atrás y trabajan en los proyectos de nosotras. Es generar esa sinergia femenina en un ambiente de trabajo que no solo accede a uno como la figura principal sino todas las personas que participan en el proyecto de mujeres principalmente que impulsan al artista. Para mí el empoderamiento es una cosa colectiva — no es tan solitaria ni personal, es más lo que aprendo de las otras y lo que yo puedo contagiar a otras.

Lali Espósito interpreta el himno nacional de Argentina antes de la final de la Copa Mundial de la FIFA, en el estadio Lusail en Qatar, el 18 de diciembre de 2022. Nick Potts/PA Images/GI

¿Qué NO significa empoderamiento para ti?

Lo contrario que acabo de decir. O sea, mirar el empoderamiento como una cuestión egóica y personal de éxito personal, ocupando un rol como mujer en la industria. Si solo lo logras como un éxito tuyo o para vos, creo que no tiene sentido hablar de empoderamiento.

¿Cuál es el mejor consejo que has recibido como mujer en la música?

El mejor consejo que recibí, no sé si fue un consejo, pero creo que gracias a otras mujeres y a haber visto el trabajo de otras que tuvieron primero y marcaron tendencias, me di cuenta que al final nos habían dicho que siempre hay sí o sí un tipo detrás del éxito de ciertas mujeres en la historia y averiguando, estando detrás de mis ídolas, me di cuenta que no… Las ideas son en general de ellas, que han defendido posiciones y que para romper estructuras hay que bancarse la parada como mujer y la visión como mujer, y para eso necesitas a otras en tu equipo que eleven eso.

¿Qué mujer te ha servido de mentora o modelo a seguir?¿A quién admiras y por qué?

Artísticamente, no puedo dejar de decirlo porque siento que para mí en mi adolescencia Beyoncé fue muy importante porque me di cuenta que mi sueño era ese 360 de todo. Había contenido, había letra, había baile, bueno… cantar como ella, pero sin duda fue una mujer que me marcó muchísimo.

Y del rock nacional argentino, hay muchas mujeres que me han marcado en mi infancia, gracias a mi madre que me ha hecho escuchar mucha música: Celeste Carballo, Fabiana Cantillo, fueron mujeres que en su momento han sido pioneras y llegaron a ocupar un lugar en un ambiente muy difícil donde normalmente eran todos chavones.

¿Han cambiado las cosas para las mujeres latinas en la música en los últimos 5 años? ¿Cómo?

No sé si cambiaron las cosas, yo creo que hay un poco de todo. Hay una fuerza de las mujeres real en ocupar un rol que ya era hora como de protagonista, de competir con los varones en los charts o ver que realmente hay mujeres latinas hoy No. 1 en el mundo y eso es increíble, es necesario, y habla también de un público que ha entendido. No solo sería posible que las mujeres hagan un buen trabajo y se coloquen ahí, sino que el público entendió que las mujeres pueden ocupar esos espacios, se ha reeducado e impulsado las mujeres donde tienen que estar. Me parece que es una cuestión colectiva.

¿Cuál es tu canción favorita de “Girl Power”?

Guao, hay muchas, pero creo que “Formation” de Beyonce. ¡Me levanta!