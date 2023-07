La Maquinaria Norteña llega No. 1 en la radio mientras ‘Te quiero ver’ encabeza Regional Mexican Airplay

La Maquinaria Norteña continúa su racha ganadora con su sencillo más reciente, “Te quiero ver”, que se coloca 2-1 en la lista Regional Mexican Airplay de Billboard con fecha del 22 de julio. Es el tercer No. 1 para el grupo con sede en Roswell, N.M., todos los cuales llegaron hace menos de un año.

“Te quiero ver” encabeza la lista Regional Mexican Airplay con 7,69 millones de impresiones de audiencia. Esto supone un aumento del 7% respecto a la semana anterior, obtenida en Estados Unidos durante la semana de seguimiento del 7 al 13 de julio, según Luminate.

El nuevo campeón del quinteto sigue a “Eres ese algo”, que lideró durante una semana en febrero. Con “Te quiero ver” a la cabeza, La Maquinaria consigue su tercer No. 1 entre 29 entradas en su carrera, y 13 top 10s. El primero fue “50 y cincuenta”, que dominó durante una semana en agosto de 2022.

“Te quiero ver” desbanca a Grupo Firme y a “Que onda perdida” de Gerardo Coronel del primer puesto después de tres semanas en el top.

Con “Te quiero ver” en el No. 1, La Maquinaria consolida su posición como la única agrupación con doble coronación en el Regional Mexican Airplay 2023. Además, el quinteto es también el segundo acto en colocar al menos dos reinados en la encuesta en el mismo período. El único otro acto en colocar tantos o más es Grupo Frontera con tres campeones: “Que vuelvas” con Carín León (seis semanas en el No. 1, entre enero-febrero), “Bebe dame” con Fuerza Regida (tres semanas en el No. 1, marzo-abril) y “Di que sí” con Grupo Marca Registrada (abril-mayo).

“Te Quiero” también progresa en la lista general Latin Airplay, alcanzando el No. 5. El tema norteño fue compuesto por Keith Nieto, saxofonista del grupo.

La Maquinaria está formada por el vocalista y sexto bajista Sergio “Mosca” Soto, Keith Nieto al saxo, Rory Nieto al acordeón, Tony Nieto a la batería e Iván Gutiérrez al bajo eléctrico.