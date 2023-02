La Maquinaria Norteña logra su segundo No. 1 en Regional Mexican Airplay con ‘Eres Ese Algo’

La Maquinaria Norteña empieza 2023 con fuerza, al avanzar 3-1 su tema “Eres ese algo”, y ponerse a la cabeza de la lista Regional Mexican Airplay de Billboard con la fecha del 25 de febrero.

“Eres ese algo” llega solo seis meses después de que La Maquinaria lograra su primer No. 1 en difusión radial en su carrera de más de 10 años en el Regional Mexican Airplay, que empezó en 2011 con “Ayer y hoy” y debutó en el No. 40. Antes de “Eres ese algo”, “50 y cincuenta” le valió al conjunto norteño su primer No. 1 en cualquier lista de difusión radial en agosto pasado. En el ínterin, la banda obtuvo un máximo del No. 38 gracias a “Mejor ni me la nombren”, con Neto Bernal (27 de agosto).

“Eres” se catapulta al No. 1 en Regional Mexican Airplay en su 14a semana en la lista. Toma la delantera impulsada por un aumento de 28% en impresiones de audiencia, a 10 millones, obtenidas en Estados Unidos en la semana que terminó el 16 de febrero, según Luminate. El aumento asegura al tema el título de Mayor Ganador de la semana.

La canción es el segundo sencillo de Al Derecho y Al Reverso, el álbum de siete temas lanzado el 14 de octubre por Azteca/Fonovisa/UMLE, que alcanzó el No. 10 en Regional Mexican Albums a la fecha del 21 de enero.

Además de darle a La Maquinaria su segundo No. 1 en difusión radial, “Eres” también le asegura al sello Azteca su tercer No. 1 en Regional Mexican Airplay, entre sus 72 entradas a las listas en un período de 12 años. Antes de “50 y cincuenta” y “Eres” de La Maquinaria, Azteca logró su primer No. 1, también en agosto pasado, con “Luna de miel” de La Fiera de Ojinaga.

Más allá de su primer lugar en Regional Mexican Airplay, “Eres” asciende en la lista de Latin Airplay de todos los géneros, con un histórico avance de 10-4, superando el máximo anterior del No. 9 de La Maquinaria Norteña con “50 y cincuenta”.

“Eres” fue compuesta por Keith Nieto, miembro fundador de la banda chihuahuense.