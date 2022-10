‘La bachata’ de Manuel Turizo es No. 1 por 5ta semana en Hot 100 de Billboard Argentina

“La bachata” de Manuel Turizo llega a su quinta semana en el No. 1 de la lista Hot 100 de Billboard Argentina (a la fecha del 8 de octubre).

De este modo, “La bachata” empata con “La triple A” de Tini, y “Plan A” de Paulo Londra como tercera en cuanto a cantidad de semanas a la cabeza de la lista en lo que va de 2022. (“Entre Nosotros”, de Tiago PZK, Lit Killah, Nicki Nicole y María Becerra, mantiene el dominio con nueve semanas, mientras que el segundo lugar lo ocupa “Bzrp Music Sessions, Vol. 52”, de Bizarrap y Quevedo, con ocho).

Mientras las canciones ubicadas entre el No. 2 y el No. 7 de la lista mantienen su ránking, “Fernet”, de Quevedo y Rei, sube 9-8. Asimismo, TINI se reincorpora al Top 10 al repuntar la “La triple T” 11-10 después de sus cinco semanas al frente.

Los chilenos Pablo Pesadilla, Polimá Westcoast, Nickoog Clk y Fran C hacen el salto más grande de la semana con el ascenso de “Baby Otaku” del puesto 75 al 37. La argentina La Joaqui les sigue al subir “Butaquera” 62-29.

Además, el debut más grande de la semana corresponde a la colaboración de Wisin & Yandel y Rosalía, “Besos Moja2”, en el puesto 47.

Finalmente, otros cinco debuts ingresaron esta semana al Hot 100 de Argentina: “Perfecta” de Rusherking y Dread Mar I, en el No. 61; “Tu amor E7” de La Joaqui y Dj Alex, en el No. 73; “Unholy” de Sam Smith y Kim Petras, en el 75; “Buscando un amor” de FMK, de No. 88; y “Lokita” de Natti Natasha y María Becerra, que arranca en el No. 89.