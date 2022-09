Conoce al talento detrás de la Academia de Compositores de Camilo ‘La Próxima Generación’

Billboard y Burger King han unido fuerzas para anunciar la creación de la Academia de Compositores “La Próxima Generación”, una experiencia liderada por Camilo, Edgar Barrera y Elena Rose, quienes ayudaron a artistas emergentes a dominar su ritmo y vivir auténticamente como narradores dentro del espacio musical.

El programa de tutoría, lanzado en el contexto del Mes de la Herencia Hispana, tiene como líder al exitoso cantautor colombiano, junto a Barrera y Rose. En esta experiencia, el trío sirvió de guía a cinco artistas durante dos días de actividades en los que unos aprendieron de otros, compartieron opiniones sobre demos y acabaron por convertirse en una comunidad. Las sesiones tuvieron lugar en centros creativos prominentes de Miami, la ciudad sede de la marca, incluyendo Criteria Recording Studios y Studio 5020 Miami. Cobrará vida a través de una presentación de dos episodios que se compartirá durante la Semana Billboard de la Música Latina (Billboard Latin Music Week) y en la página de Billboard y sus redes sociales.

Antes de su presentación, Billboard ofrece un primer vistazo a los talentos que participaron en la inauguración de la Academia de Compositores “La Próxima Generación”. ¡Conócelos!

Los mentores

Camilo Melody Timothee

Camilo @camilo

Como superestrella cuyo solo nombre le identifica, el exitoso artista colombiano conocido por sus himnos y letras románticas fue el principal mentor de la Academia de Compositores “La Próxima Generación”. Después de pasar tiempo con Barrera y Rose, los artistas vieron cómo esta experiencia se elevaba a nuevas alturas al guiar Camilo a los artistas miamenses a través de una sesión única en la que les ofreció criterios y análisis sobre sus tareas de músicos. Previo a su propio éxito, Camilo se concentraba en componer para artistas como Anitta, Sebastián Yatra y Becky G antes de fijar toda su atención en su carrera de solista a fines de los 2010. Es una trayectoria profesional que lo colocó en la perfecta posición para guiar a los artistas a través del programa. Puedes ver más sobre este cantautor ganador de cinco Grammys cuando éste suba al escenario en la Semana de la Música Latina de Billboard para una sesión de preguntas y respuestas y un concierto especial en el Oasis Wynwood.

Edgar Barerra Melody Timothee

Edgar Barrera @edgarbarerra

Con 18 Latin Grammys en su haber, además de un Grammy como productor del año, Barrera es una superestrella creativa y ha colaborado con Camilo en todos sus álbumes, incluyendo el más reciente, De adentro pa afuera. Entre sus otros logros está su trabajo con Madonna, Ariana Grande y Maluma. En un esfuerzo por dar a los demás lo que antes recibió, el productor/compositor mexicano llevó su experticia a la Academia de Compositores, tocando el tema de composición y producción, con referencias a los grandes artistas anteriores a su tiempo.

Elena Rose Melody Timothee

Elena Rose @elenarose

A tono con el espíritu de tutoría y colaboración, Rose aportó, junto a Barrera, su singular sentido de la creatividad. Después de todo, ha acumulado logros como compositora para artistas como Bad Bunny, Becky G y Christina Aguilera. Al igual que Camilo, Rose se concentró en algún momento en componer para otros antes de lanzar su carrera como solista en 2020. En el campo, la cantautora venezolana compartió su imaginativo enfoque de su oficio, ofreciendo a los artistas comentarios sobre su música, animándolos a dominar sus ritmos y mantener la autenticidad en sus narraciones.

Los artistas emergentes

Ana Mancebo Melody Timothee

Ana Mancebo @anamancebomusic

Nacida y criada en Madrid, Mancebo ha estado cerca de la música desde niña. Luego que le regalaron una guitarra a los 9 años, fue a competir en la versión española de La Voz infantil. Más tarde se mudó a Estados Unidos para un programa de intercambio de seis meses, y eventualmente hizo una maestría en Negocios de la Música en la Universidad de Miami. La cantante independiente latina/pop lanzó en junio el EP Amorología e incluso consiguió un lugar en el playlist Fresh Finds: Latin de Spotify. Durante su tiempo en “La Próxima Generación”, Mancebo consultó a expertos sobre cómo fusionar sus raíces musicales españolas con las tendencias sonoras de América.

AUDIOIKO Melody Timothee

AUDIOIKO @audioiko

AUDIOIKO, el DJ, productor y compositor paraguayo, ha cobrado fama en su país e incluso se ha vuelto mundialmente viral por su remix no oficial de “Disfruto” de Carla Morrison. En años recientes, el residente de Miami ha mostrado amor por sus raíces con un programa de radio trasmitido en Paraguay, ha tocado en festivales como Road to Ultra y Life in Color, y ha lanzado “Porque te vas”, una colaboración con Arely Vega y Redemm. Al sumarse a esta experiencia, AUDIOIKO mejoró su oficio de compositor, explorando los diferentes puntos de vista desde los cuales se puede escribir una canción.

Caelo Melody Timothee

CAELO @takeoffcaelo

El artista emergente CAELO ha estado trabajando arduamente para lanzar su carrera de rap. Con solo 18 años, el incipiente cantante cubano lanzó recientemente su LP Takeoff Ways, al tiempo que asumía sus responsabilidades como empleado a tiempo completo de Burger King y, de paso, recibía un ascenso como cocinero en su restaurante local de Miami. Para su más reciente trabajo musical, CAELO recurrió a la experiencia de la Academia de Compositores para aprender cómo otros trabajan la estructura de las canciones y hallan inspiración.

Jahzel Dotel Melody Timothee

Jahzel Dotel @jahzeldotel

Dotel no es solo una hábil cantante y compositora, la talentosa dominicana es también una bailarina que ha compartido su conmovedora mezcla de soul dulce, pop y jazz en presentaciones en República Dominicana, España, Colombia y las Bahamas. Este año unió fuerzas con colaboradores nuevos y viejos para trabajar en un álbum de 7 canciones de próximo lanzamiento. Como tema de enfoque, Dotel quiso concentrarse en lo que significa explorar el equilibro de las letras en inglés, español y espanglish.

Paola Guanche Melody Timothee

Paola Gaunche @paolagaunche

Sobrina de la ganadora del Grammy y el Latin Grammy Aymée Nuviola, Gaunche se ha convertido en una adulta joven. Después de ganar La Voz Kids en 2013, la cantante cubana se ha dedicado a hacerse de un nombre. Más recientemente, ha estado preparándose para un nuevo proyecto y dando aperitivos de talento en las redes sociales con sus versiones de éxitos de Beyoncé y Rihanna. Durante su tiempo en la Academia, Gaunche fijó su atención en su cultura, buscando en los mentores consejos sobre cómo permanecer cerca de sus raíces como narradora dentro del espacio musical.