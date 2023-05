Cómo la batalla de Khea con la salud mental dio vida a su álbum más personal, ‘Serotonina’

A los 17 años, Khea decidió dejar la escuela por un año para perseguir sus sueños. Fue ese mismo año, en 2017, que su carrera comenzó a florecer. A los 20, el artista argentino cuyo nombre real es Ivo Alfredo Thomas Serue logró escalar las listas de Billboard con sus fusiones de trap y hip hop y firmó un contrato global con Interscope Records a principios de 2020.

Pero en medio de su vertiginoso éxito, Khea se perdió a sí mismo y perdió su amor por su oficio.

Ya no quería “seguir cantando estas letras, que para mí, desde mi punto de vista, eran medio vacías”, dice a Billboard sobre éxitos como “Ayer me llamó mi ex” (2020) y “Wacha” (2021), los cuales entraron en los charts de Billboard. “Yo estaba medio alejado de este mundo”.

Reconoce que cayó en una depresión severa durante la pandemia, pero gracias a un sólido sistema de apoyo y un sello discográfico comprensivo, no solo pudo salir adelante y sanar, sino también dar vida a su nuevo álbum de estudio, Serotonina.

El set, cargado de fusiones de R&B, salsa y EDM y respaldado por un contenido lírico profundo, es su primero en tres años y su producción más personal hasta el momento.

A continuación, el artista argentino se sincera sobre su batalla con la salud mental y cuenta cómo la está enfrentando hoy.

La poderosa introducción en Serotonina realmente marca la pauta no solo para el resto del álbum, sino que arroja luz sobre tus propias luchas personales con la fama y la depresión. ¿Por qué te pareció que este era el momento correcto para hablar de tu batalla con la salud mental?

Realmente no es un momento correcto, sino fue lo que me pasó y lo que yo quería comunicar. El memento se dio así, claramente quería volver a la música y no quería volver con el mensaje que comunicaba antes. Mas allá del momento, lo que hoy quiero comunicar es esto.

¿Puedes llevarnos al momento de tu carrera en el que sentiste una desconexión con tu música?

En los últimos meses, antes de que cayera en depresión, yo ya estaba personalmente escribiendo letras megaprofundas, otras cosas. Pero en ese momento había sacado “Ayer me llamo mi ex”, “Wacha” y todas esas canciones que yo decía, ya no quiero seguir cantando estas letras, que para mí, desde mi punto de vista, eran medio vacías. Yo estaba escribiendo otras cosas, estaba escuchando otro tipo de música, como Silvio Rodríguez. Yo estaba medio alejado de este mundo y cuando me empezó a pasar esto personalmente, de tirarme para abajo y no poder salir a la calle porque me daban ataques de ansiedad, realmente pensé que una de las cosas por la cual yo estaba así era porque yo ya no estaba conectando con lo que decía mi arte. Entonces también todo este proceso fue más allá, una búsqueda de crecer personalmente y fue reencontrarme con mi yo musical.

Sabemos que el álbum nació en un momento turbulento de tu vida. ¿Puedes dar más detalles sobre el proceso creativo?

Me fui al sur de mi país, a una casa, por 20 días con mi productor Nobeat, con mi ingeniero Mariano Bilinkins y Spreadlof, que es un compositor de España que me presentó mi disquera. Mas allá de que me ayudó mucho en esta nueva parte de la composición mía, él me ayudo mucho personalmente; por eso decidí cuando fui a hacer el disco llevármelo. Conectamos muy bien. Las ideas y las maquetas del disco se crearon en 20 días. Después, fueron muchos meces de trabajo, de producciones, de cambiar letras, melodías; fue un proceso de 10 meses.

Eres completamente transparente en cada letra del álbum. ¿Cuál de los 13 temas dirías que fue el más difícil de escribir y por qué?

Realmente, “Eclipse” fue la más difícil; incluso era la que más miedo me daba sacar. Y por eso la decidí sacar de primera, porque la única manera de afrontar el miedo es sacándola. Siento que me muestro supervulnerable y es un género con melodías nuevas, menos Auto-Tune en la canción. Creo que esa fue la más difícil de terminar de escribir y también de lanzar.

Se te conoce como un pionero del movimiento del trap argentino, pero este álbum dista de eso; es el más experimental que hemos escuchado de ti. ¿Qué te motivó a crear EDM, música tropical y otros géneros?

Realmente, yo quería hacer un disco experimental y conceptual. Yo quería ir al sur de mi país y trabajar en un álbum conceptual, como hacían Queen, The Beatles, los Rolling Stones. Siento que esa forma de hacer música es increíble, porque es como encerrarse en una máquina de tiempo y entrenar todos los días y sacar lo mejor de vos. Yo tenía en mente crear esta versatilidad que plasmé en el disco. Yo estoy muy satisfecho con el resultado.

En “Nunca voy solo” hay una frase que dice: “Ya caí, ya fallé, con los míos me levanté”. ¿Quién dirías que fue crucial en tu proceso para sanar?

Definitivamente todo mi entorno más personal me dio una contención emocional muy fuerte para cuando yo estaba pasando todo este proceso, desde mi novia, mis amigos, mi familia. Mi sello, Interscope, supo darme tiempo y esperar, y supieron entender que yo estaba pasando por un momento muy difícil. Realmente creo que darle tiempo a una persona, no presionar, no juzgar, y simplemente escuchar y tratar de entender — ni siquiera aconsejarlo, solo tratar de entender que es un proceso y que ella o él van a salir de ese lugar — creo que esa es la mejor forma de darle contención. Creo que yo tuve mi entorno muy puesto para que yo salga, y no sentía presión.

Una de las dos colaboraciones de este disco es “Para amarte a ti”, con Tiago PZK, un colega con el que has unido fuerzas en múltiples ocasiones. ¿Qué representa en tu vida?

Más allá de que sea un colega de la industria, es como un hermano para mí, literal. Desde que lo conocí tuvimos una conexión muy fuerte. Es una persona a la cual yo me apoyo cuando me toca hablar, siempre lo llamo y es lo mismo conmigo. Tenemos una comunicación muy fluida y realmente siento que esta canción va gustar mucho para el disco. Él es muy especial en mi vida y en mi carrera.

¿Cómo lidias con la depresión actualmente? ¿Algún mecanismo para enfrentarla que te haya ayudado?

Principal, hablar las cosas. Por lo menos en tu vida tenés que tener una o dos personas de confianza a la cual le podés plantear todo y tener otro punto de vista. Después terapia, ful. Yo hago terapia holística, requiere de la espiritualidad, de los árboles genealógicos. Hago terapia con microdosis de hongos que se está estudiando y es muy sano para la mente y mucho mejor que Xanax y esas pastillas que te dan. Medito, entreno cuando puedo, y realmente trato de respirar. Creo que respirar es muy clave y una herramienta gratis que tenemos todos. En algún momento heavy o ansioso, te tomas tres minutos y te puede realmente cambiar el día. Si lo haces con constancia, te cambia el mes, y si lo haces con mucha constancia, te cambia la vida. Todos estos factores los supe analizar y me ayudan al día a día.