Cómo Keityn se convirtió en el compositor de los últimos éxitos latinos

Kevyn Cruz tenía 12 años cuando comenzó a escribir canciones. “Mi mamá me regaló mi primera guitarra. Con las tres primeras notas que aprendí, empecé a componer”, recuerda. “Poco a poco fui perfeccionando este arte”. Ahora con 26 años, el compositor colombiano, conocido como Keityn, está detrás de algunos de los éxitos latinos más recientes de Shakira, Karol G, J Balvin, Maluma y Manuel Turizo, entre otros.

Sus empoderadores himnos de mujeres en particular han despegado: el éxito de 2019 “Tusa” de Karol G y Nicki Minaj le valió su primer No. 1 en la lista Hot Latin Songs, y el ardiente “Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53” de Bizarrap y Shakira pasó cinco semanas en la cima de la misma lista en 2023. “Lo que el momento me permita crear”, dice. “No me pongo expectativas al momento. Simplemente me divierto y lo que salga”.

Este año, Keityn fue nombrado compositor del año en los Premios ASCAP de la Música Latina, un reconocimiento que describe como algo “difícil de asimilar, pero muy contento, motivado, con los pies en la tierra para seguir haciéndola”.

“Tusa”, Karol G & Nicki Minaj

Keytin no planeaba crear música el día que nació esta colaboración; de hecho, visitó al productor de Karol G, Ovy on the Drums, para comer alitas de pollo y jugar videojuegos. Pero el creador de éxitos no podía sacarse de la cabeza una melodía de violín y le pidió a Keityn que lo ayudara a escribir la letra. “Te lo juro que en menos de media hora, ya teníamos ‘Tusa’ desde el precoro al coro”, dice Keytin. “Fluyó demasiado bien. Ese día la musa estaba en la casa. La verdad, nosotros sentíamos que era una gran canción”. Tras su lanzamiento, hizo historia como el primer tema de dos mujeres en debutar en la cima de Hot Latin Songs desde que la lista se creó en 1986.

“SHAKIRA: BZRP Music Sessions, Vol. 53”, Bizarrap & Shakira

Después de trabajar con Shakira en “Te felicito” y “Monotonía”, Keityn fue invitado a la antigua casa de la estrella colombiana en Barcelona para coescribir esta poderosa canción dance-pop en la que Shakira hábilmente insulta a su ex y le lanza un golpe a su nueva novia. Shakira se había asociado primero con el superproductor Bizarrap, conocido tanto por su gorra y anteojos oscuros como por sus íntimas sesiones de estudio en YouTube. “El proceso de esta canción fue un poco más complejo porque Shakira es una mujer que le gusta darle su atención bien, bien, bien a cada parte”, dice Keityn. “Para terminarla y concretarla, fueron muchos días cambiando y quitando”. El tema personal y contundente debutó en el No. 9 del Billboard Hot 100, el puesto más alto para Shakira en este chart desde que su colaboración con Beyoncé “Beautiful Liar” alcanzó el No. 3 en 2007.

“TQG,” Karol G & Shakira

La sensual “TQG” de Karol G y Shakira fue parte del histórico álbum de Karol Mañana Será Bonito, el primero de una mujer en español en llegar al No. 1 de la lista Billboard 200. Escrita en Los Ángeles en enero de 2022, Keityn recuerda: “Karol me invitó porque estaba haciendo algo en Los Ángeles, y me preguntó si quería parchar y hacer música con ella y Ovy on the Drums un par de días”. Admite que ya tenía la introducción de la canción en la cabeza días antes de conectarse con Karol, pero que realmente no fluyó hasta que llegó al estudio con Ovy. Tras su lanzamiento en febrero, “TQG” alcanzó el No. 1 de Hot Latin Songs, y permaneció cinco semanas en la cima.

Esta historia se publicó originalmente en inglés en la edición impresa de Billboard del 3 de junio de 2023.