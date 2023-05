Colombiano Keityn es nombrado compositor del año en los Premios ASCAP de la Música Latina 2023

El creador de éxitos colombiano Keityn, quien coescribió “Provenza” de Karol G y “Te felicito” de Shakira y Rauw Alejandro, fue nombrado compositor del año en los Premios ASCAP de la Música Latina 2023.

“Me porto bonito” — interpretada por Bad Bunny y Chencho Corleone y coescrita por el compositor de ASCAP Master Joe — ganó el premio a la canción del año, mientras que Universal Music Publishing Music Group se llevó el honor a la editora del año por créditos en una variedad de canciones.

Los ganadores de la entrega anual de premios de la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores — que reconocen canciones, productores y editoras detrás de grandes éxitos de la música latina — se anunciaron el miércoles (3 de mayo) por la noche en un evento solo por invitación en San Juan, Puerto Rico.

Keityn (nombre real: Kevyn Mauricio Cruz Moreno), ganador por primera vez de un ASCAP, también ha trabajado en éxitos No. 1 como “Tusa” de Karol G y Nicki Minaj, “Hawái” de Maluma y “Agua” de J Balvin y Tainy, por nombrar algunos. En octubre de 2021 firmó un contrato exclusivo con Warner Music Latina y desde entonces lanzó canciones como intérprete que incluyen “El egoísmo” con Mike Bahía y Dekko, “Anoche” y “Nueva versión”.

La homenajeada como canción del año “Me porto bonito” — un reggaetón infundido con pop latino y sandungueo en el que dos hombres prometen portarse bien con la chica que les gusta si ésta se los pide — pasó 20 semanas en la cima de la lista Hot Latin Songs de Billboard. También alcanzó el No. 1 del Latin Airplay, el No. 2 de los charts mundiales Billboard Global 200 y Billboard Global Excl. U.S., y llegó al top 10 del Billboard Hot 100.

Universal Music Publishing Music Group fue reconocida como editora de año por éxitos que incluyen “Después de la playa”, “Efecto”, “La corriente”, “Me porto bonito”, “Moscow Mule”, “Neverita”, “Ojitos lindos”, “Party”, “Tarot”, “Tití me preguntó” y “Un tatito” — todos parte del megaexitoso álbum de Bad Bunny Un Verano Sin Ti, el segundo en español en encabezar la lista Billboard 200.

Otros compositores reconocidos con el Premio ASCAP de la Música Latina 2023 fueron Daddy Yankee (“Remix”), Jhayco (“Sensual bebé”), Marc Anthony (“Mala”), Marco Antonio Solís (“Si te pudiera mentir”), GALE (quien recibió su primer premio por “Ley Seca”) y Lin-Manuel Miranda (“Dos oruguitas”).