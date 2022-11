Kat & Alex, una pareja latina que se abre camino en la música country

Desde el lanzamiento de su sencillo debut en 2020, “How Many Times”, el dúo — y matrimonio — latino country Kat & Alex (Kat Luna y Alex Garrido) ha emprendido un camino completamente propio, con letras bilingües y un estilo que mezcla variantes de country, R&B, pop americano y latino.

Garrido y Luna fueron presentados por primera vez a un público masivo al audicionar para la temporada 18 de American Idol. Su historia de amor y su herencia hispana han sido puntos clave para atraer fans a su música. Luna es nativa de Miami y estadounidense de primera generación de familia cubana, mientras que Garrido, de ascendencia puertorriqueña, creció en Georgia y se mudó a Miami cuando estaba en escuela intermedia. El año pasado, Luna y Garrido se casaron y también tuvieron su primera presentación en el Grand Ole Opry.

El viernes (4 de noviembre), lanzaron una versión del clásico navideño “Silent Night” haciendo gala de sus poderosas voces, pero también entretejiendo letras en inglés y español. Se trata del más reciente de una serie de lanzamientos que el dúo ha hecho este año, luego de sus EPs Side A y Lado B, que incluyen, respectivamente, temas como “Let’s Find a Bar”, “Marry You” y “I Want It All”, y sus versiones en español “Tomemos un trago”, “Cásate conmigo” y “Yo quiero amarte”.

“Hemos estado trabajando dos años en este proyecto, así que este ha sido nuestra criatura por un tiempo”, dijo Luna a Billboard cuando se disponían a lanzar Side A en septiembre. Garrido agregó: “Tenemos tantas canciones de las que nos hemos enamorado, canciones que hemos escrito, canciones que nos han presentado, a tal punto que si no cupieran en este EP, definitivamente podrían salir en un proyecto futuro”.

Kat & Alex también han lanzado versiones en español e inglés de éxitos country como “Humble and Kind” de Tim McGraw, y “Forever After All” de Luke Combs. Su versión de “Humble and Kind” contó con el apoyo del propio McGraw, quien la compartió en su página de TikTok, diciendo: “Siempre creí que Humble & Kind era una canción tan universal… ¡gracias a @katandalex por hacer la versión!”.

La obra de Kat & Alex se suma a la de muchos artistas latinos country emergentes del último medio siglo. Johnny Rodríguez debutó en 1972 en la lista de Billboard Country Songs con “Pass Me By (If You’re Only Passing Through)” y tuvo seis temas más que encabezaron las listas de éxitos, incluyendo “You Always Come Back (to Hurting Me)”. Freddy Fender lanzó el gran éxito de country y pop de 1975 “Before the Next Teardrop Falls” (que fue honrado como sencillo del año en los Premios CMA de la Asociación de la Música Country) y siguió con éxitos adicionales como “Wasted Days and Wasted Nights”. Linda Ronstadt abarcó múltiples géneros musicales a lo largo de su carrera: tuvo éxitos en la lista Hot Country Songs como “When Will I Be Loved”, ganó el Premio de la Academia de la Música Country a la vocalista femenina más prometedora en 1974, y también rindió homenaje a su herencia con el álbum Canciones de Mi Padre, un proyecto de música de mariachi tradicional. Rick Treviño y The Mavericks obtuvieron una serie de entradas en las listas Billboard Country en la década de 1990, y The Mavericks ganó el premio al grupo vocal del año en los CMA en 1995 y 1996.

Más recientemente, The Last Bandoleros (que incluye a Diego y Emilio Navaira IV, hijos del difunto artista tejano Emilio Navaira) firmaron contrato con Warner Music Nashville en 2016. Y en la actualidad, Kat & Alex son parte de un nuevo grupo de artistas de la música country que celebran su herencia latina, incluidos Sammy Arriaga, Angie K, Valerie Ponzio, Frank Ray y Leah Turner. “Hay tantos de nosotros por ahí y estamos aquí para representarlo en cualquier capacidad”, dice Garrido. “Hay tantas leyendas que vinieron antes que nosotros, desde Freddy Fender hasta los Mavericks y Rick Treviño, y nos honra poder hacer esto. Es una bendición y estamos muy agradecidos”.

Billboard se reunió con Kat & Alex para hablar de sus proyectos, sus orígenes musicales y más.

Trabajaron en sus EPs principalmente con el productor Brad Hill. ¿Cómo se conectaron con él?

Garrido: Acabábamos de terminar American Idol y estábamos en Miami, y esto fue precisamente en marzo de 2020. Sabíamos que queríamos perseguir nuestros sueños en Nashville y yo había estado siguiendo a algunas personas en Instagram, algunos de Big Loud, gente de otras partes de la industria. Había una canción que me encantaba llamada “Giving You Up” de Kameron Marlowe, y Brad la produjo. Contacté a Brad y le dije que me encantaría intentar trabajar juntos. Respondió y dijo que le gustaba nuestro sonido. Terminamos viniendo a Nashville, y fue simplemente la combinación perfecta.

Firmaron con The AMG y Rob Beckham como managers. ¿Cómo acabaron firmando con ellos?

Luna: Rachel Buchanan era la asistente de Rob; oyó nuestra música y le habló de ella. Nos reunimos con él y en el acto pidió trabajar con nosotros. Muy rápidamente también firmamos un contrato de edición con Warner Chappell [Nashville] en septiembre de 2020, y luego con Sony Music Nashville para nuestro contrato discográfico. Es surrealista lo rápido que sucedió todo.

¿Alguno de ustedes proviene de una familia musical?

Luna: Mi mamá es enfermera pediátrica y mi papá trabaja en aviación. Nadie en mi familia es músico, así que cuando, siendo muy joven, les dije que esto era lo que quería hacer el resto de mi vida, al principio se sorprendieron mucho, pero siempre me apoyaron, desde el principio. Me llevaban a ensayos y actuaciones. Mi abuela tocaba muy alto las canciones de Whitney Houston, solo a poderosas vocalistas. Y luego mi abuelo, que es un vaquero cubano, así es como lo llamo, siempre escuchaba a Celia Cruz, pero también a Garth Brooks, y montaba a caballo en la finca. Así que siempre oí música latina y country mientras crecía.

Garrido: Tenía tres años cuando me mudé a Georgia, y eso influyó muchísimo en mí, el crecer dentro de esa hospitalidad sureña. Cuando era un bebé y un niño chiquito solo hablaba español, y comencé a aprender inglés en la escuela, en preescolar y en kindergarten. Y la música country sonaba en la radio en todas partes. Mi papá estuvo 32 años en el ejército y mi familia hizo sacrificios cuando tuvo que irse a ultramar. Ahí es donde aprendí la disciplina y el trabajo duro.

¿Cómo se conocieron ustedes dos?

Luna: Lo vi en el escenario de la iglesia y fue como amor a primera vista. No nos conocimos ese día; tomó unos dos meses. Una amiga lo buscó en Instagram y lo empecé a seguir. Comentó en una de mis versiones de canciones. No se metió en mensajes directos, ¡lo cual fue bueno!

Garrido: Dejé un comentario público preguntando si quería colaborar alguna vez.

Luna: Fuimos a un parque en Miami y cantamos, y tuvimos como una conexión instantánea. Entonces, cantamos “Shallow” y cometíamos errores a propósito y nos reuníamos para tratar de terminar el video, pero nos dimos cuenta de que también era una forma más de pasar el rato juntos. Y así fue que nos enamoramos, haciendo esa canción.

Han sacado todos estos videos de ustedes mismos interpretando canciones en español y han recibido mucho apoyo de artistas como Tim McGraw. ¿Cuáles han sido sus respuestas favoritas de los fans?

Garrido: Mis comentarios favoritos de los fans son cuando la gente nos dice: “Ahora podemos compartir esta música con los miembros de nuestra familia que no hablan inglés. Ahora no solo tenemos nuestra versión en inglés, sino una versión que nuestras familias pueden escuchar”. Eso es muy especial, porque Kat y yo amamos la música country desde temprana edad, y es un género narrativo, que hace relatos de la vida real, la fe, la familia, cosas con las que todos pueden identificarse.

Elvie Shane tiene una canción titulada “My Boy” y hay una versión de ella que es “My Girl”. La gente nos ha hecho tag en ella, diciéndonos: “Tenemos una Quinceañera pronto” […] Una mujer nos hizo tag varias veces pidiendo una versión en español de esa canción.

¿Con quien les encantaría grabar una colaboración?

Luna: Chris Stapleton sería un sueño, porque su voz es tan irreal. Además, Luke Bryan fue una gran razón por la que consideramos ser un dúo. Cuando audicionamos para American Idol, él nos preguntó: “Si fueran un dúo, ¿cómo se llamarían?”, y nos animó a actuar juntos. Así que una colaboración con Luke podría ser apropiada.

Compusieron casi todas las canciones de su álbum excepto por “Marry You”, que es de Maren Morris y del difunto productor y compositor busbee. La transformaron en un dueto y le agregaron ritmos latinos. ¿Qué los llevó a querer grabarla?

Garrido: Antes de venir a Nashville, busqué productores que estuvieran haciendo un trabajo influyente en Nashville. Brad [Hill] era uno de ellos, pero otro era busbee. Cuando nos tropezamos con aquel demo en una reunión, nos encantó la voz de Maren y entonces preguntamos quién había compuesto la canción. Siempre nos gusta saber quién ha compuesto una canción después de escucharla, porque no queremos que influya en nuestras decisiones. Pero nos encantó esta canción. Con su obra, [busbee] ha dejado un legado. Así que lo que se escucha en ese tema es 99,9% busbee, con como un 0,01% que agregamos, un par de cositas para darle un toque latino.

Luna: Creo que esta canción es muy especial y lo único que esperamos es haber hecho justicia a su nombre al sacarla, y nos sentimos muy honrados de poder hacerlo.

¿Cuáles son algunos de sus imprescindibles cuando están de gira?

Luna: Tengo mi almohada, con forma de tiburón, porque amo el mar. Tengo que comprar mi café Starbucks todas las mañanas.

Garrido: Soy bastante fácil. Por lo general, tomo prestado de lo que ella come.

¿Qué más hay en su lista de deseos?

Garrido: Solo queremos seguir adelante y llegar a más gente. Ese es el objetivo: unir a la gente a través de la música.