Aquí la letra de ‘WATATI’ de Karol G, de la banda sonora de ‘Barbie’

Karol G ha sido apodada la “Barbie Bichota” después de llegar al estreno de la película Barbie en Los Ángeles el domingo luciendo un top rosa brillante sin mangas y una falda larga con estampado groovy.

La estrella colombiana asistió al evento en el Shrine Auditorium and Expo Hall en apoyo a la banda sonora de la película, donde cuenta con una colaboración llamada “WATATI” con el artista panameño Aldo Ranks.

Producido por Ovy on the Drums, el tema — que fue el segundo sencillo de la banda sonora de la película tras “Dance the Night” de Dua Lipa — es un reggaetón contundente con tonos EDM en el que tanto Karol como Ranks cantan sobre pasársela bien en la discoteca.

“WATATI”, que es una frase popular que Ranks dice en sus canciones, ha alcanzado hasta ahora el No. 12 en la lista Latin Digital Song Sales con fecha 1 de julio.

A continuación, lee la letra completa: