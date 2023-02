Aquí la letra de ‘TQG’ de Karol G y Shakira

Karol G y Shakira han creado el éxito pop sensacionalista por excelencia en su primera colaboración, “TQG”, del nuevo álbum de Karol Mañana Será Bonito, lanzado el viernes (24 de febrero). En una explosivo beso de despedida, las potencias del pop latino se enzarzan en un acalorado bop de ruptura sobre sus cursis ex. Resultaría obvio conjeturar sobre a quiénes se refieren.

Explorar See latest videos, charts and news Karol G Shakira See latest videos, charts and news

La muy publicitada separación de Shakira del astro del fútbol Gerard Piqué fue comidilla de los tabloides, algo que la artista de hecho convirtió en grandes ganancias. No hay más que recordar el empoderador verso “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” de su “BZRP Music Session #53” con Bizarrap, la más exitosa tiradera de 2023 hasta ahora: Acumuló más de 82 millones de vistas en YouTube en 24 horas, lo más rápido en la historia de esa plataforma de video. También encabezó numerosas listas de Billboard.

Por otra parte, la separación de Karol G del rapero puertorriqueño Anuel AA hace unos años también fue algo complicada. Desde su ruptura, Anuel tuvo una relación con la rapera dominicana Yailin La Más Viral, con quien tuvo una bebé y pasó casado nueve meses.

El video de “TQG” (iniciales de “Te Quedó Grande”) explora la naturaleza siniestra de la vida de las celebridades como un reality show. Es oro pop sensacionalista en su máxima expresión, y las artistas están muy conscientes de eso. El clip las sigue por todo el mundo, mientras espectadores ven a Karol G de pie, sobre vallas publicitarias japonesas, y en pantallas de televisión de aviones. Cerca del final del video, un tipo comiendo palomitas de maíz en una bañera observa cómo las cantantes acaban líricamente con los hombres de su pasado.

Aquí la letra de “TQG”:

KAROL G

La que te dijo que un vacío se llenó con otra persona te miente

Es como tapar una herida con maquillaje

No se ve, pero se siente

Te fuiste diciendo que me superaste

Y te conseguiste nueva novia

Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda’ las historias

CORO

Babé, ¿qué fue?

No pues que muy tragadito (tragadito)

Qué haces buscándome melao

Si sabes que yo errores no repito (papi)

Dile a tu nueva bebé que por hombre no compito

Que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito

SHAKIRA

Verte con la nueva me dolió, pero yo estoy puesta pa’ lo mío

Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido

Y hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido

Vi lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia, yo me río (yo me río)

KAROL G

No tengo tiempo pa’ lo que no aporte, ya cambié mi norte

Haciendo dinero como deporte

Llenando la cuenta, los shows, el parking y el pasaporte

Estoy más dura dicen los reportes

SHAKIRA

Ahora tú quieres volver, se te nota (mmm sí)

Espérame ahí, que yo soy idiota

KAROL G

Se te olvidó que estoy en otra

Y que te quedó grande La Bichota

CORO

Bebé, ¿qué fue? (fue)

No pues que muy tragadito

Qué haces buscándome melao

Si sabes que yo errores no repito

Dile a tu nueva bebé que por hombre no compito

Que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito (Shakira, Shakira)

SHAKIRA

Tú te fuiste y yo me puse triple M

Más buena, más dura, más level

KAROL G

Volver contigo never

Tú eres la mala suerte

Porque ahora las bendiciones me llueven

Y quieres volver, ya lo suponía

Dándole like a la foto mía

SHAKIRA

Tú buscando por fuera la comida

Yo diciendo que era monotonía

Y ahora quieres volver, ya lo suponía

Dándole like a la foto mía (foto mía)

KAROL G

Te ves feliz con tu nueva vida, pero

Si ella supiera que me buscas todavía

CORO

Bebé, ¿qué fue? (fue)

No pues que muy tragadito

Qué haces buscándome melao

Si sabes que yo errores no repito

Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito

Que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito

HABLADO

Mi amor, es que usted se alejó mucho

Y yo de lejos no veo, bebé

TQM, pero TQG

Barranquilla, Medallo