Karol G reacciona al debut de ‘Mañana Será Bonito’ en el No. 1 de Billboard 200: “Es enorme”

El histórico debut de Karol G en el No. 1 la lista de álbumes Billboard 200 con Mañana Será Bonito se siente “enorme”, dice la estrella colombiana.

El álbum no solo encabeza la lista de álbumes de todos los géneros, sino que es el primero de Karol G en alcanzar el primer lugar de este chart, y el primero en español de una artista femenina en llegar a la cima.

“Me siento muy especial. Más que felicidad, me siento especial”, dijo Karol G a Billboard tan pronto se supo la noticia el domingo (5 de marzo).

“A mi último álbum le fue muy bien y tenía todos esos grandes éxitos como ‘Bichota’, así que el listón estaba alto. Pero no quería hacer música porque sentía presión; quería hacer la música que quería hacer, y el hecho de haber alcanzado el número uno con un álbum que es tan personal es enorme”, agregó.

Mañana Será Bonito es también el quinto álbum latino de una mujer que llega al No. 1 del Billboard 200 desde 1995. Ese año, el disco póstumo de Selena parcialmente en español, Dreaming of You, encabezó la lista por una semana.

Karol, quien considera a Selena uno de sus ídolos, reaccionó con evidente emoción. “¡Estoy compartiendo algo con Selena! Eso es increíble”, dijo. “Imagínate mi año: conocí a Rihanna, grabé con Shakira y ahora tengo un número uno en la lista como lo hizo Selena”.

Karol y Shakira unieron recientemente fuerzas para “TQG”, un éxito lanzado el 24 de febrero e incluido en Mañana Será Bonito.

“Qué bonito que en el Mes Internacional de la Mujer llegué al No. 1 y que la artista antes de mí en el No. 1 fue SZA”, dijo Karol. “Y que ‘TQG’ es No. 1 [en Spotify] y todas estas canciones de mujeres están en los primeros lugares. Estamos viviendo un momento tan fuerte. Ahora, vamos por más”.

— Con información de Leila Cobo.