Karol G y ‘Mañana será bonito:’ Hablando de Shakira, Finneas e ir de lo oscuro a la luz

Aunque incluye “TQG”, su ya muy comentada colaboración con Shakira, no piensen ni por un segundo que el nuevo álbum de Karol G es puro despecho. Mañana Será Bonito (disponible hoy en Universal Music Latino), es como una foto instantánea de Karol G hoy, un momento que ella describe como “real, ahora más que nunca”.

Explorar See latest videos, charts and news Karol G Shakira See latest videos, charts and news

Luego de completar la gira de mayor recaudación de 2022 para una mujer latina, y de alcanzar múltiples récords, incluyendo ser la primera mujer en ocupar los números 1 y 2 simultáneamente en la lista Hot Latin Songs de Billboard desde Selena en 1995, Karol G lanzó un álbum que incluye varios de esos grandes éxitos, pero también unas cuantas sorpresas. Está su colaboración con Shakira, algo que tanto fans como expertos anhelaban escuchar de ambas estrellas colombianas, así como la hermosa canción principal, que inesperadamente incluye a la conmovedora/alternativa Carla Morrison a un suave ritmo de reggaetón, además de la muy sexy “X si volvemos” con Romeo Santos.

Relacionadas SZA Takes Fans Through Emotional Seaside Journey During SOS Tour Stop in Detroit

Para Karol G, la presión de entregar un álbum de peso era alta, especialmente después de un gran año que la posicionó como la mujer latina de más éxito en los charts. Con la ayuda de su productor y colaborador de siempre Ovy on the Drums, y una lista intrigante de artistas invitados que incluye al rapero español Quevedo y al panameño Sech, Mañana Será Bonito se esfuerza por cubrir las muchas facetas de Karol G, utilizando una atrevida paleta de electrónica y reggaetón, y letras con las cuales es fácil identificarse, pero que son sofisticadas a la vez.

En una emotiva conversación con Billboard, la estrella colombiana habló de la importancia de este momento, por qué ser bichota no siempre es bueno y sí, cómo surgió esa colaboración con Shakira.

Has dicho que este momento particular es muy emocional y muy importante para tí, más que otros anteriores. ¿Porqué?

Todo lo que uno hace en la carrera se vuelve una de las cosas más importantes. Pero definitivamente pasé muchos años trabajando por un momento donde yo pudiera elevar el género femenino por decirlo así, y representarnos de manera fuerte, y siento que ese momento es este. Siento que he logrado tener la atención y he logrado una posición donde la gente está expectante. [Aunque] este álbum no lo creé pensando en eso, sino que simplemente hice música.

Describe a Karol G hoy, en una palabra.

Real. Definitivamente dejé de pensar en lo que dirán, en las historias, los comentarios, las noticias, y hice música que quería hacer.

Pablo Escudero

¿Fue difícil divorciarte de la realidad de las redes sociales?

Todavía no nos hemos divorciado. Es una relación complacida. Creo que eso es algo que no se bota del todo nunca. Al final del día uno no está pendiente de las redes para ver lo que la gente dice u opina de uno, pero uno si hace ciertas cosas que quiere saber cómo lo recibe la gente. Si hago mi show quiero ver la respuesta de la gente, cómo lo sintieron, y no está mal que a veces uno vea algo que no le hace bien o que no le sienta bonito. Pero ya no dejo que de cierta manera afecte mi persona a otro nivel.

¿Porque te sientes más segura?

Si, y esa seguridad me la dieron los seguidores míos. Yo siempre he dicho que ellos y yo tenemos una relación muy cercana aunque no nos conocemos y que con mi música y mi manera de ser los hago sentir de una manera. Y cuando ellos ven cosas y las reciben me hacen sentir a mi también de una manera muy especial. Y nos retroalimentamos así.

“Al final del día, lo que te deberían enseñar es que qué chimba que seas vos porque todo el mundo necesita conocer gente diferente para seguir creciendo, para seguir evolucionando, para seguir aprendiendo.

Mañana será bonito es un título tan lindo. ¿Siempre fue el tema del álbum, o vino de la canción del mismo nombre?

El disco empezó y no tenía nombre. Las primeras canciones que escribí eran muy dark, eran muy oscuras, la mayoría tenían mucha rabia, mucha ira. No hablo de un solo sentido, no hablo solo del amor. Era como que de cierta manera estaba en un momento oscuro personalmente.

Incluso tus momentos oscuros me los imagino con luz…

Yo en algún momento me cansé de ser la bichota para todo. En algún momento tuve que reconocerme a mí misma que me hacía más bichota si reconocía que no estaba bien si estaba inventando todo el tiempo que estaba todo perfecto cuando no estaba. El Mañana será bonito vino cuando empecé a escribir canciones de más libertad o liberalismo, por decirlo así. Canciones más explícitas donde yo experimento una mujer que estaba dispuesta a lo que sea para sentirse mejor. Hacía mucho tiempo no escribía una canción de amor y llegué a una canción de amor –“Tus gafitas”. Y simplemente todo se fue tornando más bonito para mí. Yo le decía a mis amigos, “es que esto es que lo otro pero mañana va a ser bonito”. Fue el mantra que utilice durante mucho tiempo.

Todo el mundo ha soñado con una colaboración Shakira-Karol G. Ella fue una tus grandes ídolos. ¿Has pensado en el significado de tener a Shakira en este álbum?

Claro que si! Es algo que no dejo de pensar. Solo espero que la gente lo reciba con el orgullo que yo siento. Todos los latinos tenemos que reconocer que ella nos representa en todo el mundo. Cuando estábamos en el set del video y yo la miraba y pensaba en todos los momentos legendarios e increíbles de su carrera y todo lo que necesito trabajar para llegar a ese punto. Fue una bendición tenerla.

¿Cómo se dio la colaboración?

Esta canción nació el mismo día que escribe mis versos para “Mamii”. Fue un buen día. Estábamos en el estudio con mi equipo, con Ovy y Keytin. Le habíamos dicho que sí a Becky y ahora teníamos dos canciones más o menos del mismo tema. Entonces me quedé con la canción. Pero cuando supe de la situación de Shakira, la canción de pronto alcanzó otro significado. La llamé en octubre y le dije, Hey, sé que te está pasando esto, perdona ser tan directa. Y cuando escuchó la canción me dijo, me encanta. Me explicó que tenía la canción con Bizarrap, y me pidió que esperara porque ya la iba a lanzar. Entonces movimos todo. Ella tenía “Te felicito”, “Monotonía”, la sesión de Bizarrap y luego “TQG” conmigo. Son cuatro canciones [de temas parecidos]. Y ella dijo, no quiere decir que le estoy cantando la canción a alguien.

O sea, ¿la canción va más allá de la conexión personal?

Obviamente como artistas escribimos canciones de situaciones personales que vivimos, pero al final del día no se lanzan con la intención de herir a nadie. Es simplemente contar una historia y hacer que un montón de mujeres alrededor del mundo se sientan identificadas con la canción. Es algo que me encantaría que pasara con mi música; que se desligara de un montón de situaciones y la gente pudiera disfrutarlas por lo que son: Canciones que cuentan historias pero que al final se cuentan para que la gente se identifica con ellas.

Produjiste “Tus gafitas” con Ovy on the Drums y Finneas. ¿Cuéntanos cómo se dio eso?

El año pasado tuve la oportunidad de conocer a Finneas en Austin, y hablamos de cuando íbamos a trabajar en una producción. Yo le dije, cuando trabaje contigo, quiero que la canción tenga un significado muy especial, grande, bonito. Escribí “Tus gafitas” en un avión yendo a Cairo a grabar el video de Cairo! Y cuando llegué fue, tengo el tema! Se lo canté, se lo tarareé, le dije quiero que sea como en rock. Y que esta canción sea tan mía, tan especial y tenerlo a él, un maestro de la música en esa canción, es increíble.

¿Después de tantos logros, qué has aprendido en los últimos 18 meses?

Infinidad de cosas. Como mujer, como artista, como persona. Algo muy lindo es que llegué a un punto que estaba como que cansada de tratar encajar en muchas situaciones y muchas cosas: mi forma de hablar, mi forma de vestir, como se veía mi cuerpo, como que I need to let this go y ser yo. Yo simplemente quiero que la gente quiera a Carolina mas allá del personaje que pueda crear Karol G. Y el hecho de yo haber fluido natural y que la gente se haya conectado, solo me demuestra que el mundo está ansioso de ver las verdaderas personalidades de las personas. Estamos en una generación que nos enseña cómo ser todo el tiempo. Cómo postear una foto para tener más likes; cómo expresarse para ser nice o ser cool. Cuando al final del día, lo que te deberían enseñar es que qué chimba que seas vos porque todo el mundo necesita conocer gente diferente para seguir creciendo, para seguir evolucionando, para seguir aprendiendo.