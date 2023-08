Karol G recluta a Peso Pluma, Kali Uchis y más para nuevo álbum ‘Bichota Season’: Lista completa de canciones

Karol G anunció oficialmente la lista de canciones de su próximo álbum Mañana Será Bonito (Bichota Season), que se lanzará el jueves 11 de agosto.

El álbum presenta 10 nuevas canciones, incluyendo colaboraciones con Kali Uchis, Young Miko, Dei V, y Peso Pluma.

Karol insinuó inicialmente una posible colaboración con Peso durante la Semana de la Moda de París en junio, cuando usó la canción inédita como parte de un video en el que modela un vestido Jacquemus color crema. Ese mismo día, tanto Ovy on the Drums como Peso Pluma republicaron el clip en sus historias de Instagram.

La lista de canciones también incluye “S91”, el más reciente sencillo de Karol, una fusión de EDM y trap ultrapersonal y emotiva producida por Ovy on the Drums, inspirada en el popular versículo bíblico del Salmo 91 y que trata sobre cómo superar la adversidad. La canción debutó en el No. 10 de la lista Hot Latin Songs de Billboard.

Mañana Será Bonito (Bichota Season) se lanza la misma semana en que la cantante de “Provenza” inicia su gira por estadios Mañana Será Bonito, el 10 de agosto en el Allegiant Stadium de Las Vegas. La gira de 15 fechas, presentada por Live Nation, también visitará Pasadena, Miami, Houston y Dallas antes de concluir el 28 de septiembre en el Gillette Stadium de Boston.

Bichota Season, que se puede ordenar aquí, llega casi seis meses después del lanzamiento de Mañana Será Bonito el 24 de febrero. El conjunto de 17 canciones, hogar de colaboraciones con Romeo Santos, Quevedo, Sech, Carla Morrison y más, se convirtió en el primer LP en español de una artista femenina en encabezar la lista de álbumes Billboard 200.

Aquí el tracklist completo del nuevo álbum de Karol G: