Karol G lanza emotivo sencillo ‘S91’: ‘Este video es especial por muchas razones’

Karol G lanzó un nuevo sencillo llamado “S91”, inspirado en el popular versículo bíblico del Salmo 91, y en su impactante video musical que se estrenó el jueves (13 de julio) hizo un anuncio importante.

Explorar Explorar Karol G See latest videos, charts and news See latest videos, charts and news

En el lanzamiento emotivo y ultra personal, producido por Ovy on the Drums, la artista colombiana canta sobre la superación de la adversidad en una fusión de EDM y trap.

El video musical, dirigido por Pedro Artola y producido por WeOwnTheCity, es tan poderoso como la letra, y muestra a Karol huyendo de un grupo de personas respaldada por una manada de lobos que intentan derribarla, pero está protegida por una pantera solitaria. Karol G también aprovechó para anunciar que pronto llegará Mañana Sera Bonito (Bichota Season).

Hace una semana, la cantante de “Bichota” dio a entender que estaba en nuevos proyectos cuando publicó una foto sonriendo y con una frase del Salmo 91: “Pues mil caerán a tu derecha y diez mil a tu izquierda pero a ti NADA TE PASARÁ”.

Un par de días después, y un mes antes de que comenzara su gira de estadios Mañana Sera Bonito, sorprendió a los fanáticos con un nuevo video musical asegurándoles que tiene un anuncio “tan importante que hice una canción y un video” y que planeaba lanzarlo el 13 de julio porque el 13 es su número espiritual favorito. “Recuerden que siempre guardo lo mejor para el final. Pdta: esta va dedicada a los míos, a los de siempre”, señaló.

En la víspera del lanzamiento de “S91”, Karol publicó un video de TikTok de su madre reaccionando a la producción con lágrimas en los ojos. “Este video es especial por muchas razones”, compartió en el pie de foto.

“Este video es especial por varias razones … 1. No hay sentimiento más lindo para mi que saber que mi familia se siente orgullosa de mi y que mi música les pueda causar reacciones así.2. Mi mamá nos llevo al colegio toda la vida y nos enseño el Salmo 91 para rezarlo después de salir de casa todos los días por la mañana (decía que eran palabras sagradas de protección), cuando vio que algo que me enseñó desde pequeñita lo había incluido en la canción, las lágrimas no se hicieron esperar. 3. Vivo agradecida con Dios y con la vida por darme una familia que me apoya, que ha creído en mi desde el primer momento y que hoy siguen conmigo, celebrando juntos tantas cosas bonitas que nos pasan. Crean en sus hijos, en su familia, en sus amigos, esa es la motivación más grande y el ingrediente más importante para el éxito de cualquier sueño❤️‍🔥”

Más allá de su conexión personal con el artista, “S91” está cargado de un mensaje de celebración, orgullo, amor, triunfo y “muchos sentimientos lindos”, según el pie de foto de Karol en TikTok.