Karol G rompe récord con actuación en ‘TODAY’ y otros momentos inspiradores en la música latina

Desde hitos profesionales y nuevos lanzamientos de música hasta anuncios importantes y más, los editores de Billboard destacan las últimas noticias sobre la música latina cada semana. Esto es lo que sucedió esta semana.

Karol G rompe récord con su actuación en TODAY

La estrella colombiana atrajo a una multitud récord durante su actuación en Nueva York el viernes (30 de junio) como parte del programa Citi Concert Series de TODAY. “Todos ustedes son mi sueño hecho realidad”, dijo en el escenario frente a más de 15.000 personas. “Los últimos dos años hemos estado creciendo como movimiento y latinos, apoyamos lo que hacemos en todo el mundo, así que estamos aquí orgullosos de todos nosotros y es un momento increíble para mí. Es mi primera vez en este escenario, ¡y estamos rompiendo récords, mami!” Entre las canciones que interpretó Karol estuvieron su gran éxito con Shakira “TQG” y “Mientras me curo del cora”, ambas parte de su histórico álbum Mañana Será Bonito, el primero en español de una artista femenina en llegar al No. 1 de la lista Billboard 200.

Yahritza y Su Esencia hacen sueños realidad

Apenas unos días después de que Yahritza Martínez, del trío de hermanos Yahritza y Su Esencia, recibiera el primer premio a la compositora revelación en los Premios SESAC Latina, la artista de 16 años y sus hermanos mayores, Mando y Jairo, sorprendieron a sus padres con una nueva casa. “Nuestro sueño finalmente se hizo realidad”, subtituló la foto Mando, el requintero de la banda, con la familia Martínez (con todo y perritos) frente a su nuevo hogar. “El sueño de comprarles una casa a nuestros padres por fin se ha hecho realidad. Gracias a Dios y a todos ustedes que nos apoyan”. En abril, la familia se reunió en su estado natal de Washington después de que Mando pasó casi siete meses viviendo en la Ciudad de México esperando la aprobación de su visa O-1. Ahora, Yahritza y Su Esencia se embarcarán en su primera gira por Estados Unidos en agosto con paradas en California, Oregón y Texas.

Ricardo Arjona realiza histórica serie de conciertos en Miami

Ricardo Arjona está en una racha ganadora con su gira Blanco y Negro: Volver en Estados Unidos. El cantautor guatemalteco dio cinco conciertos sold-out en el Kaseya Center (antes FTX Arena) en Miami, convirtiéndose en el primer artista latino en lograrlo, según la empresa de marketing y medios Loud And Live. “La asombrosa serie de cinco shows en arena con entradas agotadas de Ricardo demuestra una popularidad perdurable y en constante crecimiento entre su legión de fans de toda la vida, así como entre los admiradores más jóvenes que están descubriendo su repertorio clásico por primera vez”, dijo Nelson Albareda, CEO y fundador de Loud And Live.

Ángela Aguilar debuta como maestra de ceremonias

La estrella de la música mexicana Ángela Aguilar debutará como conductora en los Premios Juventud, que se llevarán a cabo el 20 de julio en Puerto Rico. La cantautora no solo se unirá a la presentadora de televisión Alejandra Espinoza como coanfitriona, sino que también actuará durante el espectáculo que se transmitirá en vivo por Univision. También están confirmados Danna Paola, Farruko, Denise Rosenthal, Sofía Reyes y Eslabón Armado. El tema de los Premios Juventud de este año es “Exprésate a tu manera”.

Grupo Firme apoya a talentos locales

El impacto de Grupo Firme en una nueva generación de artistas emergentes es innegable. Eduin Caz, el cantante principal del grupo mexicano, compartió en redes sociales un conmovedor video en el que actúa junto a dos niños, un cantante y su guitarrista, en un restaurante en México. “Qué gran talento tiene este carnalito que me encontré en los mariscos”, subtituló el video. En él, están cantando “Calidad”. Pero esa no es la única canción que tocaron juntos. En un video compartido por el joven en su cuenta personal, éste toma la delantera interpretando “Qué onda perdida” mientras Caz admira su poderosa voz.

“Billboard” para Billboard

A principios de esta semana, Ovy on the Drums y Blessd lanzaron su colaboración “Billboard”, nueve meses después de que la crearan en la Semana Billboard de la Música Latina 2022. La canción de tres minutos y 54 segundos está respaldada por los innovadores ritmos de reggaetón de Ovy (que une violines y tambores contundentes) y la voz sensual y áspera de Blessd. “Billboard”, llamada así por el lugar donde nació — durante el panel “Making the Hit, Live!” de nuestra conferencia del año pasado — cuenta la historia de un hombre que no puede olvidarse de la chica que le gusta y cómo todo es tan insignificante sin ella. Mira el video musical a continuación: