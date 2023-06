Karol G en la banda sonora de ‘Barbie’ y otros momentos inspiradores

Desde hitos profesionales y nuevos lanzamientos de música hasta anuncios importantes y más, los editores de Billboard destacan las últimas noticias sobre la música latina cada semana. Esto es lo que sucedió esta semana.

Karol G conoce a Barbie

La película de próximo estreno Barbie — protagonizada por Margot Robbie como Barbie y Ryan Gosling como Ken — ha lanzado el segundo sencillo de su banda sonora, “Watati”, interpretado por Karol G y Aldo Ranks. Un contundente reggaetón con toques de EDM producido por Ovy on the Drums, el tema uptempo encuentra a la estrella colombiana y el veterano panameño cantando sobre pasar un buen rato en el club. “Watati” le sigue al sencillo principal de la banda sonora, “Dance the Night” de Dua Lipa. Otros artistas que aparecen en el álbum incluyen a Nicki Minaj, Lizoo, Ice Spice, Tame Impala y muchos más. Escucha la canción de Karol y Aldo a continuación:

Puerto Rico celebra a Víctor Manuelle

Esta semana, la Cámara de Representantes de Puerto Rico celebró las tres décadas de carrera musical de Víctor Manuelle con una ceremonia íntima. “Honor a quien honra merece […] Gracias Víctor por siempre poner nuestro pueblo tan en alto”, escribió una cuenta turística llamada “Enjoy Isabela Puerto Rico”. “¡Puerto Rico! esto no hubiera sido posible si no fuera por el cariño que me han brindado durante estos 30 años de trayectoria” Manuelle expresó en Instagram. “¡Gracias por verme crecer como intérprete y quererme tanto! Siempre les estaré agradecido”. El cantante de salsa, conocido por éxitos como “Tengo ganas,” “He tratado” y “Si tú me besas”, tiene programados dos conciertos en el Coliseo de Puerto Rico, el 3 y 4 de junio, como parte de la celebración.

¡Dijo que sí!

¡Chiquis es una mujer comprometida! A principios de esta semana, la cantante mexicana-estadounidense compartió la emocionante noticia a través de un reel de Instagram, donde publicó un resumen de la escapada con su ahora prometido, el fotógrafo Emilio Sánchez. “Hoy realmente dio un giro… para mejor”, dijo sobre lo que iba a ser el cumpleaños de su novio y terminó siendo una propuesta de matrimonio. “Gracias por hacerme sentir lo suficientemente segura como para volver a creer en el amor. Gracias por elegir amarme incluso en los días más feos. Simplemente, gracias por ser tú y amarme como lo haces”, expresó en la dulce publicación.

Prepárate para la Semana de la Música Latina

Billboard anunció esta semana el lanzamiento oficial del sitio web de la Semana de la Música Latina 2023. Ahora abierta, la plataforma en línea ofrece información nueva y actualizada sobre todo lo relacionado con la Semana de la Música Latina, que regresará a Miami del 2 al 6 de octubre. Próximamente habrá información sobre las entradas y panelistas e invitados. Realizada desde hace más de 30 años, la Semana de la Música Latina de Billboard es la reunión más grande y antigua de la industria de la música latina. El evento reúne a artistas emergentes y de renombre, líderes de la industria, creadores y encargados en la música latina de todo el mundo para shows, networking, charlas exclusivas, paneles, talleres, activaciones y conciertos. La edición de 2022 estuvo repleta de estrellas, como Romeo Santos, Chayanne, Camilo, Bizarrap, Ivy Queen, Grupo Firme, Nicky Jam, Maluma y muchos más.

Camilo, Eduin Caz y Edgar Barrera durante el panel “Superstar Q+A with Camilo” en la Semana Billboard de la Música Latina 2022, el 27 de septiembre de 2022 en el Faena Forum en Miami. Gus Caballero for Billboard

La Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación

La cantante italiana Laura Pausini, conocida por éxitos en español como known for Spanish-language hits such as “En cambio no”, “Víveme” y “Se fue”, fue nombrada Persona del Año 2023 de la Academia Latina de la Grabación. Con 30 años de trayectoria, Pausini “será reconocida por su carrera como artista multifacética y multilingüe, así como por su compromiso continuo de apoyar las causas de justicia social que están cerca de su corazón, incluidas la igualdad para las mujeres y las personas LGBTQ+ y el hambre en el mundo”, según un comunicado oficial. Lee más sobre la emocionante noticia aquí.