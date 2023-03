El debut No. 1 de Karol G con ‘Mañana Será Bonito’ no tiene precedentes: Así es como sucedió

En caso de que te hayas perdido el ascenso de Karol G como estrella en Estados Unidos, la cantautora colombiana puso a toda la industria de la música sobre aviso esta semana con el histórico No. 1 de su cuarto álbum, Mañana Será Bonito, en la lista Billboard 200 (con fecha del 11 de marzo).

El set debuta en la cima del Billboard 200 con 94.000 unidades equivalentes a álbumes, lo que lo convierte en el primero en español de una artista femenina (o de un artista de Colombia) en encabezar la lista. Además de éxitos de 2022 como “Provenza” y “Gatúbela”, el álbum coloca en el top 10 del Billboard Hot 100 esta semana su nueva colaboración con Shakira, “TQG”, que ingresa en el No. 7, haciendo de este el mayor éxito de Karol en el chart hasta la fecha.

¿Qué tan importante es este debut? ¿Y qué artista latino podría ser el próximo en encabezar el Billboard 200? El personal de Billboard lo discute a continuación.

1. Karol G ingresa a los libros de récords de Billboard esta semana con su álbum Mañana Será Bonito, convirtiéndose en la primera artista femenina en obtener un álbum No. 1 con un álbum en español. En una escala del 1 al 10, ¿cómo calificas la importancia histórica del logro?

Leila Cobo: Es un 10, por múltiples razones. Karol se convierte en la segunda artista en la historia en debutar en el No. 1 del Billboard 200 con un álbum en español; es la primera mujer en colocar un álbum en español en el No. 1; y es la primera colombiana en hacerlo también. Esta última distinción también es particularmente importante porque la tradición colombiana de exportar música es relativamente nueva. Antes de Shakira — y en menor medida antes de ella, Carlos Vives — los artistas colombianos no se escuchaban internacionalmente. Entonces, tener un No. 1 de un artista nacido y criado en un país suramericano, y cuya presencia en nuestras listas es relativamente reciente, es realmente innovador desde un punto de vista cultural.

El hecho de que Karol G sea una mujer cuya base de seguidores es mayormente femenina también es innovador. Muestra que el mundo está listo para un tipo de superestrella diferente, una que adopta un tipo diferente de estética y mensaje. Karol G es colombiana de la cabeza a los pies, y el hecho de que el mundo la haya aceptado me indica que la gente está mucho más abiertas que nunca a la diversidad si la música lo respalda.

Griselda Flores: Un rotundo 10. Esta hazaña es enorme y marca un momento crucial en la carrera de Karol G. Desde KG0516, que la ubicó por primera vez en el top 20 del Billboard 200 hace dos años, hasta su trascendental debut en Coachella y su histórica gira de 2022, Karol G ha estado trabajando constantemente para convertirse en una de las principales fuerzas de la música latina. Ahora, su alcance e impacto son innegables y la consolidan como una de las más grandes artistas, no solo latina. También es un hito importante para las mujeres y la música en español. Bad Bunny fue el primero en lograr un álbum No. 1 en español, pero que lo haga una mujer… se ha roto una barrera.

Sigal Ratner-Arias: 10. Al ser los hispanos el grupo minoritario más grande en Estados Unidos y el español es el idioma más hablado después del inglés, el No. 1 de Karol es un testimonio del poder de los consumidores latinos y la necesidad de seguir abriendo puertas a más mujeres en la música urbana.

Isabela Raygoza: Le doy a este hito un enorme 9,9. Aparte de los méritos musicales de Mañana Será Bonito, los datos hablan por sí mismos. Como informó Keith Caulfield de Billboard, es el primer álbum latino de una mujer que alcanza el No. 1 en el Billboard 200 desde Dreaming of You, el disco bilingüe de Selena de 1995; y sólo dos álbumes totalmente en español habían encabezado la lista anteriormente, ambos de Bad Bunny: Un Verano Sin Ti (2022) y El Último Tour del Mundo (2020) — un logro asombroso. Es una prueba más de que la música latina, un género históricamente dominado por artistas masculinos, se encuentra en una nueva era. Su logro no se debe a la tendencia de un grupo selecto, ni es un one hit wonder. Hay una base sólida detrás de su éxito. Además, el que haya logrado esta victoria en el Mes de la Historia de la Mujer lo hace aún más especial.

Andrew Unterberger: Yo diría que un nueve. Mientras los artistas latinos habían hecho avances increíbles en Estados Unidos los últimos 5 a 10 años — entre giras taquilleras y titulares de festivales, sencillos exitosos y apariciones en ceremonias de premios — nadie fuera de Bad Bunny había sido capaz de descifrar el código para lograr el estrellato del streaming en EE.UU. al nivel de las estrellas de habla inglesa. Ahora, Karol G innegablemente lo ha hecho: no solo debuta en el top 10 de Hot 100 esta semana, sino que coloca 11 de las canciones de Mañana en la lista, lo cual es una gran cosa para cualquier artista latino, y particularmente para una artista femenina, en lo que ha sido durante mucho tiempo un campo dominado por hombres.

2. Mañana debuta en el No. 1 con una impresionante cantidad de 94.000 unidades equivalentes a álbumes, superando el aparentemente infatigable éxito de SZA, SOS — por mucho, el mejor desempeño en su carrera, y algo que podría tomar por sorpresa a quienes no hayan estado prestando atención a su trayectoria. ¿Qué ha hecho Karol en los dos años desde KG0516 de 2021 que le permitió subir de nivel comercialmente de esta manera?

Leila Cobo: Ha realizado giras masivas y, quizás lo más importante, realmente elevó el nivel de su show en vivo. Si comparas el espectáculo de 2022 de Karol con su espectáculo de 2021, la diferencia es grande: se desenvuelve mejor, canta durante la mayor parte del espectáculo y su puesta en escena, banda y bailarines han mejorado. Esto realmente señaló que estaba ingresando a las ligas mayores, al ser capaz de cumplir en el escenario de las arenas como cualquier otro artista. En este momento, no hay otra mujer en la música latina de gira a esa escala. Fue impresionante, y como observadora de la industria, se sintió como si hubiera subido la apuesta deliberadamente.

Griselda Flores: Quiero decir que hay dos cosas importantes: una son los sencillos que lanzó antes del álbum, incluidos “Provenza” y “X si volvemos” con Romeo Santos. Solo esos dos sencillos fueron un gran éxito y realmente mantuvieron a Karol en nuestro radar. No se sentía como si se hubiera tomado un descanso para hacer un álbum y luego regresara. Mientras tanto, su $trip Love Tour también juega un papel importante en su capacidad de “subir de nivel”. Ahora es la gira estadounidense más taquillera de una artista latina en la historia. En total, recaudó 69,9 millones de dólares en 33 espectáculos en Norteamérica.

Sigal Ratner-Arias: Karol ha logrado amasar una creciente base de fans no solo con su personalidad feroz pero dulce y accesible y letras que empoderan a las mujeres, sino también con trabajo realmente arduo, talento y dedicación. Ha trabajado sin parar, haciendo historia el año pasado con su ambiciosa gira $trip Love Tour. (Sus cambios de color de pelo también fueron una sensación).

Isabela Raygoza: Karol G posee un enorme carisma dentro y fuera del escenario. Su música es honesta y en sus redes sociales se muestra realista. Aunque es toda una estrella del pop latino, de algún modo se proyecta como una persona cercana. Se comunica con sus oyentes de una manera que hace que los fans sientan que la conocen y que están en sintonía con lo que dice. Además de darle duro al trabajo, crear grandes canciones, y poner un gran espectáculo, su carisma es único.

Andrew Unterberger: Ella ha espaciado muy bien sus sencillos durante los últimos 18 meses, con cada uno construyendo sobre el anterior, y todavía sintiéndose como un evento separado. Cuando “Provenza” llegó al top 25 del Billboard Hot 100 en mayo pasado sin invitados ni grandes ganchos narrativos, estaba bastante claro que algo especial estaba sucediendo con Karol.

3. Mientras tanto, la colaboración “TQG” de Karol con Shakira se convierte en su primer éxito en el top 10 del Billboard Hot 100, ayudada significativamente por el brillo de ambas estrellas y el interés público en sus respectivas rupturas amorosas recientes. ¿Creen que la canción seguirá creciendo hasta convertirse en uno de los mayores éxitos del año, o su debut probablemente será su pico comercial?

Leila Cobo: Creo que “TQG” tiene vida más allá de su debut porque es una gran canción. Al igual que “Flowers” de Miley Cyrus, tiene una melodía fuerte en un momento en que los fans parecen ansiosos por escuchar grandes melodías en lugar de simplemente grandes beats. Y, por supuesto, la historia detrás es irresistible: dos historias de desamor muy públicas y, además, la primera colaboración entre las estrellas más grandes de Colombia. Para los fanáticos de la música latina, es irresistible. Pero, para mí, la salsa secreta es la canción en sí, que es mejor que la historia.

Griselda Flores: Para ser completamente honesta, no lo sé. Pero me inclino más por que continuará creciendo con la emisión radial y el hecho de que ya se ha convertido en un auténtico himno femenino. La canción de reggaetón tiene una letra muy pegadiza, lo que la hace una buena canción. Creo que seguirá siendo una de las más populares, pero me encantaría ver que otras canciones del álbum tengan su momento, lo que creo que sucederá una vez que comience a lanzar videos musicales.

Sigal Ratner-Arias: Creo que “TQG” seguirá creciendo, pero no estoy segura si terminará siendo uno de los mayores éxitos del año. Otras canciones de Mañana que se lanzaron recientemente — incluyendo el dulce reggae “Mientras me curo del cora”, sobre tomarte tu tiempo cuando estás deprimido y tener esperanza sobre el mañana, cuyo video acaba de salir el martes (acumulando 1,5 millones de visitas durante sus primeras cuatro horas) — también pueden comenzar a crecer y escalar en las listas.

Isabela Raygoza: Creo que mientras más artistas femeninas sigan dando a conocer sus relaciones turbias por medio de canciones — una tendencia en aumento de lo que me gusta llamar “el éxito pop sensacionalista”— la canción perdurará. Lo hemos visto con el éxito “Kill Bill” de SZA, “Flowers” de Miley Cyrus, el álbum Lemonade de Beyoncé y, más recientemente, el tema disidente de Shakira “Bzrp Music Sessions, Vol. 53”. La grandeza de “TQG” reside en su letra más que en el ritmo, y su combate lírico, que puedes leer aquí, es digno de eslogan. Los muy publicitados desencuentros de Karol G y Shak con sus respectivos ex se han convertido en oro de los tabloides, y ellas han tomado el control de la narrativa y han convertido su drama en éxitos, una forma de empoderamiento. Además, los oyentes pueden sentarse a disfrutar del chisme sin remordimientos.

Andrew Unterberger: No veo que se desvanezca rápidamente, aunque no estoy seguro de que alguna vez supere su pico actual No. 7. Podría seguir una trayectoria similar al otro debut ostentoso de Shakira con Bizarrap de este año, el “Vol. 53” — un debut en el top 10, seguido de una caída muy gradual hacia el top 40. Pero tengo curiosidad por ver si alguna de las dos canciones recibirá el apoyo de la radio para impulsarla a medida que sus números de streaming y ventas continúen bajando. Ciertamente, cualquiera de los dos sonaría muy bien a todo volumen en las radios de los automóviles cuando el clima comience a calentar.

4. Solo otro artista de cualquier género ha encabezado el Billboard 200 con un lanzamiento en español antes: Bad Bunny. ¿Ven a Karol G camino a lograr el mismo tipo de superestrellato en Estados Unidos que tiene Bad Bunny, o aún es demasiado pronto para decirlo?

Leila Cobo: Si me hubieran preguntado hace un año, habría dicho que Bad Bunny era un unicornio. Sin embargo, lo que está sucediendo con el álbum de Karol, justo después de su gira, me hace pensar que definitivamente puede lograr un mayor estrellato en Estados Unidos. Karol es una artista única. Se ha mantenido singularmente accesible y auténtica, incluso cuando su popularidad ha aumentado. Es muy consecuente con los temas que defiende y el mensaje que transmite. Es el tipo de mujer con la que muchas mujeres, especialmente las jóvenes, pueden identificarse. Su personalidad realmente resuena a través de generaciones. Ha trabajado muy duro en su oficio y ha elevado el listón muy alto. Lo que me encanta de ella es que no ha comprometido su sonido ni quién es a medida que crece, y sus fans lo reconocen. Creo que definitivamente podría igualar a Bad Bunny.

Griselda Flores: 100%. Creo que este No. 1 marca el comienzo de una nueva era para Karol donde las posibilidades son infinitas. Al igual que Bad Bunny, todo comenzó con un álbum No. 1: luego encabezó una gira por estadios, tuvo el primer álbum en español nominado al Grammy al mejor álbum y se convirtió en el primer artista en español en encabezar Coachella. Veo a Karol G yendo por el mismo camino, con una gira por estadios para el próximo año y otra nominación histórica a los Grammys.

Sigal Ratner-Arias: El éxito histórico de Karol G no es casualidad ni sorpresa. Aunque Bad Bunny había comenzado mucho más alto en la lista y rápidamente vio sus álbumes en el top 10, Karol ha ido escalado ininterrumpidamente el Billboard 200 con cada uno de sus LPs, del No. 192 en 2017 (Unstopable) al No. 54 en 2019 (Ocean) al 20 en 2021 (KG0516) y ahora al No. 1. Y probablemente esté pronto de gira nuevamente con Mañana, lo que solo impulsará su estrellato.

Isabela Raygoza: Karol G ya ha demostrado que está en camino de alcanzar un éxito similar al de Bunny. No es ninguna desconocida en el Billboard 200: de hecho, cada uno de sus álbumes ha llegado más alto que el anterior. Sigue acumulando una base de fans cada vez mayor, y este nuevo álbum sin duda introdujo a la poderosa estrella colombiana a un público más amplio, mucho más allá del ámbito latino. Cuando empiece la gira de MSB, su estrella no hará más que crecer.

Andrew Unterberger: Es realmente difícil de decir. Por lo general, cuando un artista muestra el tipo de crecimiento constante que Karol G ha tenido durante la última media década, es buena idea no subestimarlo. Pero el tipo de éxito (y, además, el nivel de aprobación global) que ha logrado Bad Bunny es algo que solo un puñado de artistas en una generación puede lograr. Solo por esa razón, las probabilidades están probablemente en contra de Karol, pero ella ha hecho todo lo posible para estar en el camino hasta ahora, por lo que aún no apostaría en su contra.

5. De todos los creadores de éxitos contemporáneos en el mundo latino que todavía no han tenido un álbum No. 1 en el Billboard 200, ¿quién pronostican que podría ser el próximo artista en lograrlo?

Leila Cobo: Shakira, especialmente este año. Y si Maluma trae otro gran éxito como “Hawái”, también está en la carrera, en mi opinión.

Griselda Flores: Soy una fanática del regional mexicano y me encantaría ver a un artista mexicano obtener un No. 1. Ahora, con una nueva generación de artistas como Eslabón Armado, Yahritza y Su Esencia e Ivan Cornejo, que está fusionando el sonido central del género con elementos urbanos o de rock alternativo y atrayendo a una nueva generación y a una audiencia más diversa, la predicción no parece demasiado poco realista.

Sigal Ratner-Arias: Shakira. Sus seguidores de habla hispana han estado esperando pacientemente, y el éxito de sus últimas canciones en español solo muestra cuán ansiosos están por ver qué hará a continuación. Sus problemas personales — específicamente su reciente separación del futbolista español Gerard Piqué — también alimentan la curiosidad. Recientemente Shakira dijo que está “más emocionada que nunca” por volver al estudio y esperamos escuchar más de ella pronto.

Isabela Raygoza: Rosalía. Probablemente diría que la artista española ha sido una de las principales contendientes de Karol G en la industria, desde mi punto de vista, ya que ambas mujeres han obtenido logros épicos en la música latina. La cantante barcelonesa se convirtió en la primera mujer en la historia de los Latin Grammy en ganar dos veces el premio al álbum del año: por El Mal Querer en 2019, y por Motomami en 2022. Con todos sus discos, incluido su debut de 2017 Los Ángeles, ha demostrado su capacidad magistral para innovar, lo que la ha convertido en una artista electrizante. Ha mostrado varias facetas de experimentación musical que realmente impresionan, ya sea pop flamenco o reggaetón glitchy. Incluso recibió el primer premio a la Productora del Año en los Billboard Women in Music 2023. Aunque Motomami ocupó el puesto 33 en la lista Billboard 200, creo que puede dar el salto gracias a su capacidad para sorprender e intrigar al público, lo que podría llevarla al No. 1 en el futuro.

Andrew Unterberger: Todavía no están cerca del reconocimiento de Karol G o Bad Bunny en Estados Unidos, pero tengo el ojo puesto en Grupo Frontera. Durante la mayor parte de 2023, el grupo regional mexicano ha tenido tres éxitos simultáneos en el Hot 100, con su propia versión de “No se va”, y las colaboraciones “Que vuelvas” con Carin León y “Bebe dame” con Fuerza Regida. Por lo general, cuando un artista nuevo puede mantener simultáneamente tres éxitos a la vez — y por meses, no solo una o dos semanas — significa que probablemente ya son mucho más grandes de lo que nos percatamos.