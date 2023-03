¿Hará Karol G historia y encabezará el Billboard 200?

Puede que Karol G no sea un nombre tan familiar entre el público angloparlante de Estados Unidos, pero eso podría cambiar con el debut de su cuarto álbum, Mañana Será Bonito (Universal Latino). La estrella colombiana ha ido ascendiendo en la lista Billboard 200 con cada uno de sus álbumes — Unstoppable de 2017 (No. 192), Ocean de 2019 (No. 54) y KG0516 de 2021 (No. 20) — y el año pasado consiguió colocar sus primeros dos hits en el Top 25 del Billboard Hot 100 con “Provenza” y “Mamiii”, esta última junto a Becky G. Ahora con Mañana Será Bonito, lanzado el pasado viernes (24 de febrero), está entre los principales contendientes para ocupar el primer puesto de la lista.

Mañana Será Bonito está disponible en formato de CD y como álbum digital (encabezó la lista de álbumes de iTunes el día de su lanzamiento) y cuenta con el impulso de su exitoso sencillo “Provenza”, así como los éxitos del Hot 100 “Gatúbela” con Maldy y “X si volvemos” con Romeo Santos. Pero el mayor éxito del álbum podría ser un tema completamente nuevo: “TQG”, su muy publicitada colaboración con Shakira, que ha estado en el Top 10 de las listas diarias de Spotify, Apple Music, YouTube e iTunes desde su lanzamiento.

Si el álbum debuta en el No. 1, haría historia como el primero en español de una artista femenina en alcanzar el primer puesto, uniéndose solo a Bad Bunny (que lo ha hecho dos veces, con El Último Tour del Mundo de 2020 y con Un Verano Sin Ti de 2022) entre todos los artistas de habla hispana. También sería la tercera mujer con un álbum No. 1 principalmente en lengua no inglesa después de Selena (Dreaming of You, 1995) y The Singing Nun (The Singing Nun, 1963). Dreaming of You combinó español e inglés, mientras que The Singing Nun fue solo en francés.

Karol G no es, sin embargo, la única que aspira al primer lugar del Billboard 200 esta semana. Otros contrincantes son Gorillaz con Cracker Island, Yeat con AfterLyfë, Don Toliver con Love Sick, Godsmack con Lighting Up the Sky, y Gracie Abrams con Good Riddance.