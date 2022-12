5 momentos inspiradores en la música latina

Desde hitos profesionales y nuevos lanzamientos de música hasta anuncios importantes y más, los editores de Billboard destacan las últimas noticias sobre la música latina cada semana. Esto es lo que sucedió esta semana (3 de diciembre).

El año en las listas latinas

Si bien Bad Bunny se adueñó del 2022, la estrella colombiana Karol G es No. 1 en la lista de fin de año Top Latin Artists – Female de Billboard por cuarto año consecutivo. Su éxito llega tras un sólido desempeño en 2022 con su fusión de temas rítmicos colombianos con pop y afrobeats (“Provenza”) y su colaboración con Becky G en “MAMIII”. El resumen del año de Top Latin Artists lo encabeza Bad Bunny, igualmente por cuarto año consecutivo. El puesto se lo ganó gracias a su éxito en las listas semanales Top Latin Albums y Hot Latin Songs, además de las ganancias de su gira según informes de Billboard Boxscore.

Más sobre las listas latinas de fin de año aquí.

Reemerge “Waka Waka” de Shakira

Con la Copa Mundial de la FIFA 2022 en pleno apogeo, “Waka Waka (This Time for Africa)” de Shakira hizo su debut en la lista Billboard Global Excl. U.S., alcanzando el puesto 46 a la fecha del 3 de diciembre. En Billboard Global 200, debutó en el puesto 96. El resurgimiento de “Waka Waka” convierte a la estrella colombiana en la reina definitiva del Mundial de Fútbol en lo que a música se refiere: es la única canción o himno oficial del ediciones pasadas del evento que reaparece en las listas globales de Billboard.

Niña Dioz graba anuncio con temática de fútbol

La rapera mexicana Niña Dioz y la jugadora de la selección femenina de fútbol de Estados Unidos, Ashley Sánchez, protagonizan el nuevo anuncio ‘Donde We All Play’ de Taco Bell, que se transmite durante la Copa del Mundo. El comercial de televisión presenta su recién estrenado tema “Siéntelo”, que trata sobre avanzar y superar los límites. “Estoy tan emocionada de que me hayan dado una plataforma para elevar mi voz a través de uno de los escenarios más grandes del mundo porque puedo representar a la comunidad Latinx, ser la primera rapera abiertamente queer de México y mostrarle a la comunidad latina joven que todo es posible”, dijo Niña Dioz en un comunicado.

Sánchez agregó: “Juego fútbol desde que era joven y convertirme en una de las pocas latinas en jugar para la selección nacional femenina de Estados Unidos es un gran logro, especialmente al haber crecido sin ver mucha representación latina en los deportes. Trabajar con Taco Bell en la campaña me permitió fusionar mi herencia cultural y mi pasión por el fútbol, ​​así como mi amor por la marca para llegar a un público más amplio con la esperanza de inspirar a la generación latina más joven a hacer lo que aman”.

Más detalles sobre Viña del Mar

El Festival de Viña 2023, programado del 19 al 24 de febrero en Chile, contará con la participación de grandes estrellas, entre ellas Karol G, Maná, Alejandro Fernández, Christina Aguilera y Camilo. Artistas adicionales se anunciarán próximamente. La comisión organizadora del evento anunció que los boletos para el público general pueden adquirirse desde el miércoles (30 de noviembre) en el sitio web PuntoTicket.

Los artistas latinos más escuchado en Spotify son…

Por tercer año consecutivo, Bad Bunny fue el artista más reproducido en Spotify en 2022, anunció el el servicio de streaming de música a principios de esta semana.

Más allá de Bunny, los artistas latinos más escuchados del año en Spotify fueron J Balvin, Rauw Alejandro, Daddy Yankee y Karol G., con ligeras variaciones en el orden entre Estados Unidos y el mundo. Mientras Balvin ocupó el segundo lugar en streams en los EE.UU., Alejandro lo superó a nivel mundial, con Yankee en el No. 4 y Karol G en el No. 5.